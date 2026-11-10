Sağlık Bakanlığı 3. dönem atama kurası 2026 yılında ne zaman yapılacak? Bakanlığın hekim, diş hekimi ve eczacı kadrolarına yönelik ilk defa ve yeniden atama sürecinde başvurular tamamlandı. 30 Ekim'de başlayan ve 5 Kasım'da sona eren tercih işlemlerinin ardından gözler değerlendirme sonuçlarına ve noter huzurunda yapılacak kura çekimine çevrildi. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü (YHGM), atama sürecinin tarihlerini duyurdu. Peki, Sağlık Bakanlığı 3. dönem atama kurası ne zaman yapılacak? 2026 kura sonuçları açıklandı mı, nereden sorgulanır? İşte ayrıntılar...

SAĞLIK BAKANLIĞI 3. DÖNEM ATAMA KURASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığının 2026 yılı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası, 26 Kasım 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yayımladığı takvime göre yerleştirme işlemleri, noter huzurunda bilgisayar ortamında kura yöntemiyle yapılacak.

Kura çekiminin gerçekleştirileceği yer ve saat bilgisi, Bakanlığın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ayrıca duyurulacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI 3. DÖNEM KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

10 Kasım 2026 itibarıyla Sağlık Bakanlığının 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası henüz yapılmadı. Dolayısıyla kura sonucunda yerleşmeye hak kazanan adayların listesi de açıklanmış değil.

Başvuruların değerlendirme sonuçları 19 Kasım 2026 Perşembe günü EKİP sistemi üzerinden ilan edilecek.

Başvurusu kabul edilmeyen adaylar için itiraz süreci tamamlandıktan sonra 26 Kasım'da kura çekimi gerçekleştirilecek.

Kura sonucunda yerleşen adayların isimleri, çekilişin tamamlanmasının ardından Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden duyurulacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI 2026 3. DÖNEM ATAMA KURASI TAKVİMİ

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026 yılı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama takvimi şöyle:

30 Ekim - 5 Kasım 2026: EKİP üzerinden başvuruların alınması. Başvurular 5 Kasım saat 18.00'de sona erdi.

19 Kasım 2026 Perşembe: Başvuru değerlendirme sonuçlarının açıklanması.

19-20 Kasım 2026: Başvurusu reddedilen adayların itiraz süreci. Son tarih 20 Kasım saat 18.00.

25 Kasım 2026 Çarşamba: İtiraz sonuçlarının ilan edilmesi.

26 Kasım 2026 Perşembe: İlk defa ve yeniden atama kurasının yapılması.

11 Aralık 2026 Cuma: Atamaya esas belgelerin ilgili kurumlara ulaşması için son tarih. İşlemler saat 18.00'de sona erecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sağlık Bakanlığı 3. dönem atama kurası sonuçları, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmî internet sitesinden öğrenilebilecek.

Adaylar, kura çekiminin ardından yayımlanacak yerleşenler listesi üzerinden sonuçlarını kontrol edebilecek.

Başvuru değerlendirme sonuçları ve itiraz işlemleri ise Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden yürütülecek.

Başvuru ve değerlendirme sistemi: ekip.saglik.gov.tr

Kura sonuçları ve duyurular: yhgm.saglik.gov.tr

2026 SAĞLIK BAKANLIĞI 3. DÖNEM ATAMA KURASINA KİMLER KATILABİLİYOR?

2026 yılı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının personel ihtiyacını karşılamak amacıyla düzenleniyor.

Kura kapsamındaki kadrolar şöyle:

Uzman tabip

Tabip

Uzman diş tabibi

Diş tabibi

Uzman eczacı

Eczacı

Başvuru işlemleri 30 Ekim-5 Kasım tarihleri arasında EKİP üzerinden gerçekleştirildi. Başvuru sırasında adayların ilan edilen kadrolara ilişkin şartları karşılaması ve tercihlerini sistem üzerinden kesinleştirmesi gerekiyordu.

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI NASIL YAPILACAK?

Atama işlemleri noter huzurunda bilgisayar ortamında kura yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Bakanlığın ilanına göre eczacı adaylar için iki ayrı yerleştirme aşaması bulunuyor. İlk yerleştirme, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun özel şartlarını karşılayan eczacı adaylarına yönelik yapılacak.

İkinci yerleştirme ise uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi, uzman eczacı ve eczacı kadrolarını kapsayacak.

Uzman diş tabibi, diş tabibi, uzman eczacı ve eczacı kadrolarında ilgili mevzuat kapsamında puanlı kura sistemi uygulanacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI İTİRAZLARI NE ZAMAN?

Başvuruları değerlendirme sonucunda reddedilen adaylar, 19 Kasım Perşembe ile 20 Kasım Cuma günü saat 18.00 arasında EKİP sistemi üzerinden itirazda bulunabilecek.

İtiraz başvuruları incelendikten sonra sonuçlar 25 Kasım Çarşamba günü ilan edilecek.

İtiraz sürecinin tamamlanmasının ardından 26 Kasım'da kura aşamasına geçilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA BELGELERİ NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Kurada bir kadro veya pozisyona yerleşmeye hak kazanan adayların atamaya esas belgelerini 11 Aralık 2026 Cuma günü saat 18.00'e kadar ilgili kurumlara ulaştırması gerekiyor.

Bakanlığın ilanına göre belgeler, adayların yerleştirildikleri kurumun belirttiği adrese kargo yoluyla gönderilebilecek veya elden teslim edilebilecek.

Belirlenen süre içerisinde istenen belgelerin teslim edilmesi, atama işlemlerinin tamamlanabilmesi açısından önem taşıyor.