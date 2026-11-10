Ehliyet sahiplerinin sürücü belgelerinin arka yüzünde bulunan 12'nci sırayı kontrol etmesi gerekiyor. Bu bölümde yer alan bazı kodlar, sürücülerin sağlık raporlarını hangi aralıklarla yenilemesi gerektiğini gösteriyor. Özellikle 103 ile başlayan kodlar, üç ay ile beş yıl arasında değişen sağlık kontrolü sürelerini ifade ediyor.

Sürücü belgesinin geçerlilik süresi 5 veya 10 yıl olsa da 12'nci sıradaki kod nedeniyle daha kısa aralıklarla sağlık kontrolü yapılması gerekebiliyor. Peki, ehliyet 12. sıra kodu nedir, 103 kodları ne anlama geliyor? İşte merak edilenler...

EHLİYET 12. SIRA KODU NEDİR?

Sürücü belgesinin arka yüzündeki 12'nci bölüm, sürücüye ilişkin kısıtlama ve özel şartların belirtildiği alandır. Bu bölümdeki kodlar, kişinin araç kullanırken uyması gereken koşulları gösterir.

103 ile başlayan kodlar ise sağlık raporunun yenilenme periyodunu ifade eder. Sürücünün sağlık durumuna göre belirlenen kontrol süresi, ehliyetin genel geçerlilik süresinden farklı olabilir.

103.01, 103.02 VE 103.03 KODLARI NE ANLAMA GELİYOR?

Ehliyetin 12'nci sırasında bulunan 103 kodlarının her biri farklı bir sağlık kontrolü süresini ifade ediyor. Kodların anlamları şöyle:

103.01: Üç ayda bir sağlık kontrolü.

103.02: Altı ayda bir sağlık kontrolü.

103.03: Yılda bir sağlık kontrolü.

103.04: Üç yılda bir sağlık kontrolü.

103.05: Beş yılda bir sağlık kontrolü.

Bu nedenle ehliyetinde 103 ibaresi bulunan sürücülerin yalnızca kodun ilk üç hanesine değil, devamındaki rakamlara da dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü 103.01 koduna sahip bir sürücünün kontrol süresiyle 103.05 koduna sahip bir sürücünün kontrol süresi aynı değil.

EHLİYET SAĞLIK RAPORU NASIL SORGULANIR?

Sürücüler, sağlık raporlarının durumunu e-Devlet üzerinden kontrol edebiliyor. Bunun için e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra arama bölümüne "e-İmzalı Sürücü Raporları" yazılması gerekiyor.

İlgili hizmet üzerinden sürücü sağlık raporuna ilişkin bilgilere ulaşılabiliyor. Kontrol süresi dolmuş veya dolmak üzere olan sürücülerin aile hekimine başvurarak gerekli muayene sürecini başlatması gerekiyor. Sağlık durumuna göre uzman hekim değerlendirmesi de istenebiliyor.

Ehliyet sağlık raporu e-Devlet sorgu ekranı: https://www.turkiye.gov.tr/saglik-e-imzali-surucu-raporlari-sorgulama

EHLİYETTE 103 KODU VARSA CEZA KESİLİR Mİ?

Ehliyetinde 103 kodu bulunan sürücülerin belirlenen sağlık kontrolü sürelerine uyması gerekiyor. Süresi dolan raporla araç kullanılması durumunda sürücünün sağlık şartları ve araç kullanma yetkisi bakımından idari işlem riski ortaya çıkabiliyor.

Ancak yalnızca ehliyette 103 kodunun bulunması ceza nedeni değil. Önemli olan, sürücünün kendisi için belirlenen sağlık kontrolü yükümlülüğünü yerine getirip getirmediği.

SAĞLIK RAPORU SÜRESİ DOLUNCA SİGORTA ÖDEME YAPMAZ MI?

Sağlık raporunun süresinin dolması, olası bir trafik kazasında sigorta ve tazminat süreçlerini de gündeme getirebilir. Sürücünün sağlık şartları ve ehliyetindeki kısıtlamalara uyup uymadığı, kazanın koşullarına göre değerlendirilebilir.

Bununla birlikte rapor süresinin dolduğu her durumda trafik sigortasının veya kaskonun otomatik olarak ödeme yapmayacağı söylenemez. Sigorta teminatı, poliçe hükümleri, ilgili mevzuat ve kazanın koşulları birlikte değerlendirilir.