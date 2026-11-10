İzmir elektrik kesintisi 11 Kasım 2026 Çarşamba günü öncesinde gündemdeki yerini aldı. GDZ Elektrik tarafından açıklanan planlı kesinti programına göre kent genelinde 22 ilçenin belirli mahalle ve sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacak. Şebeke yenileme, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde kesintilerin 8 saate kadar sürmesi bekleniyor. Özellikle Karaburun, Kiraz, Ödemiş ve Beydağ'da geniş alanları kapsayan çalışmalar yapılacak. Peki, İzmir'de yarın elektrikler kesilecek mi? 11 Kasım İzmir elektrik kesintisi hangi ilçelerde ve mahallelerde yaşanacak? Elektrikler saat kaçta gelecek? İşte GDZ Elektrik'in ilçe ilçe kesinti programı...

11 KASIM İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ HANGİ İLÇELERDE OLACAK?

GDZ Elektrik'in 11 Kasım 2026 Çarşamba günü için duyurduğu programa göre İzmir'in 22 ilçesinde planlı elektrik kesintisi yapılacak. Kesintiler ilçe genelinin tamamında değil, çalışma yapılacak belirli mahalle ve sokaklarda uygulanacak.

Elektrik kesintisi planlanan ilçeler Bayındır, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Dikili, Foça, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Tire, Torbalı ve Urla olarak açıklandı.

11 KASIM İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ SAATLERİ VE MAHALLELERİ

İzmir'de planlanan elektrik kesintilerinin başlangıç ve bitiş saatleri, çalışmanın gerçekleştirileceği mahalle ve sokaklara göre farklılık gösteriyor. GDZ Elektrik'in 11 Kasım tarihli programında yer alan bölgeler ve saat aralıkları şöyle:

BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Fatih, Yeşilova, Atatürk, Cumhuriyet ve Karaveliler mahallelerinin belirli bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Kesinti saatleri: 09.00-17.00 ve 09.30-17.30.

BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Çamavlu Mahallesi'nin belirli kesimlerinde planlı bakım çalışması yapılacak.

Kesinti saatleri: 09.30-17.30.

BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Erzene, Barbaros ve Rafet Paşa mahallelerinin bazı sokakları kesintiden etkilenecek.

Kesinti saatleri: 09.30-15.00, 09.30-15.30, 09.30-10.30 ve 10.30-12.30.

BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Fırat, Yeşilbağlar, Cumhuriyet, İnkılap ve Hürriyet mahallelerinin belirli sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacak.

Kesinti saatleri: 08.00-16.00 ve 09.00-17.00.

ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ

Dalyan Mahallesi'nin belirli sokaklarında şebeke çalışması gerçekleştirilecek.

Kesinti saatleri: 09.00-13.00.

DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Salihler Mahallesi'nin farklı bölgelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacak.

Kesinti saatleri: 09.00-15.00 ve 14.30-19.00.

FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Fatih, Fevzi Çakmak ve İsmetpaşa mahallelerinin belirli bölgelerinde enerji kesintisi yapılacak.

Kesinti saatleri: 09.00-17.00.

GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Payamlı Mahallesi'nin bazı kesimlerinde elektrik kesintisi bekleniyor.

Kesinti saatleri: 09.00-17.00.

KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Cennetoğlu, Kavacık, Refet Bele, Tahsin Yazıcı, Günaltay ve Barış mahallelerinin belirli sokaklarında çalışmalar yapılacak.

Kesinti saatleri: 08.00-12.00, 08.30-12.30, 09.00-17.00, 09.30-14.30, 13.00-16.30 ve 13.30-17.00.

KARABURUN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Anbarseki, Bozköy, Eğlenhoca, Hasseki, İnecik, İskele, Kösedere, Küçükbahçe, Merkez, Mordoğan, Parlak, Saip, Salman, Sarpıncık, Tepeboz ve Yayla mahallelerinin çeşitli bölgelerinde kesintiler uygulanacak.

Kesinti saatleri: 00.10-05.00, 09.00-17.00 ve 11.35-17.00.

Karaburun'da gece saatlerinden itibaren başlayacak çalışmaların ardından gündüz farklı mahallelerde de elektrik kesintileri yaşanacak.

KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bahçelievler ve Bahriye Üçok mahallelerinin belirli sokaklarında enerji kesintisi uygulanacak.

Kesinti saatleri: 09.00-14.00.

KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kiraz'da ilçe merkezi ve çok sayıda kırsal mahalle planlı kesinti programında bulunuyor.

Kesintiden etkilenmesi beklenen mahalleler arasında Ahmetler, Akpınar, Altınoluk, Arkacılar, Avunduruk, Bahçearası, Çanakçı, Çatak, Çayağzı, Ceritler, Cevizli, Çömlekçi, Doğancılar, Dokuzlar, Emenler, Gedik, Haliller, Hisar, İğdeli, İstiklal, Kaleköy, Karabağ, Karabulu, Karaburç, Karaman, Kibar, Kırköy, Mavidere, Mersinlidere, Olgunlar, Ören, Örencik, Ovacık, Pınarbaşı, Saçlı, Sarıkaya, Şemsiler, Sırımlı, Solaklar, Suludere, Taşlıyatak, Tekbıçaklar, Tumbullar, Umurcalı, Umurlu, Uzunköy, Veliler, Yağlar, Yeni, Yeniköy, Yenişehir ve Yeşildere yer alıyor.

Kesinti saatleri: 01.00-01.15, 09.30-10.30, 09.30-17.30 ve 17.00-18.00.

KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Çınartepe, Atamer, Mehmet Akif ve Saygı mahallelerinin belirli sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacak.

Kesinti saatleri: 09.00-15.00 ve 10.00-17.00.

MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ

Efemçukuru ve Görece Cumhuriyet mahallelerinin bazı kesimleri planlı kesintiden etkilenecek.

Kesinti saatleri: 09.00-17.00.

MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Uğur Mumcu Mahallesi'nin belirli sokaklarında şebeke çalışması yapılacak.

Kesinti saatleri: 10.00-16.00.

NARLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Çatalkaya ve Narlı mahallelerinin bazı bölgelerinde farklı saatlerde kesinti uygulanacak.

Kesinti saatleri: 09.00-13.30, 09.30-14.00 ve 10.00-14.30.

ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ödemiş'te Üzümlü, Bayırlı, Çağlayan, Dolaylar, Gölcük, Mursallı, Oğuzlar, Akıncılar, Anafartalar, Artıcak, Atatürk, Bademli, Bengisu, Beyazıtlar, Birgi, Bıçakçı, Bozcayaka ve Bozdağ mahalleleri ile diğer bazı mahallelerin belirli bölgelerinde kesintiler yapılacak.

Kesinti saatleri: 01.00-01.15, 09.00-17.00 ve 09.30-15.30.

SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Çamtepe, Gödence ve Gölcük mahallelerinin belirli bölgelerinde elektrik verilemeyecek.

Kesinti saatleri: 09.00-17.00.

TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kahrat, Kızılcahavlu, Yeğenli ve Adnan Menderes mahallelerinin bazı kesimlerinde planlı çalışmalar gerçekleştirilecek.

Kesinti saatleri: 01.00-01.15 ve 10.00-17.00.

TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ

Dağteke Mahallesi'nin belirli bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

Kesinti saatleri: 09.00-17.00.

URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bademler Mahallesi'nin bazı kesimlerinde şebeke çalışması nedeniyle elektrik verilemeyecek.

Kesinti saatleri: 09.00-17.00.

BEYDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Halıköy, Kurudere, Adaküre, Aktepe, Alakeçili, Atatürk, Bakırköy, Beyköy, Çamlık, Çiftlikköy, Çomaklar, Cumhuriyet, Eğridere, Erikli, Karaoba, Menderes, Mutaflar, Palamutçuk ve diğer bazı mahallelerin belirli kesimleri planlı kesinti programında yer alıyor.

Kesinti saatleri: 01.00-01.15, 09.30-10.30 ve 17.00-18.00.

İZMİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

GDZ Elektrik tarafından duyurulan programa göre 11 Kasım Çarşamba günü uygulanacak kesintilerin bitiş saatleri, mahallelere ve çalışma bölgelerine göre değişecek. Bazı adreslerde kesintilerin birkaç saat içerisinde tamamlanması planlanırken Bayındır, Bergama, Buca, Karaburun, Kiraz, Ödemiş ve diğer bazı ilçelerde çalışmalar 8 saate kadar sürebilecek.

Dikili'nin Salihler Mahallesi için açıklanan çalışma programlarından birinin bitiş saati ise 19.00 olarak belirlendi. Elektriklerin yeniden verilmesi, şebeke çalışmalarının tamamlanmasına bağlı olacak. Planlanan saatlerde değişiklik yapılabileceği için güncel duyuruların kontrol edilmesi gerekiyor.

11 KASIM İZMİR'DE GECE ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK MI?

İzmir'in bazı ilçelerinde 11 Kasım günü gece saatlerinde de planlı enerji kesintileri uygulanacak. Karaburun'da 00.10-05.00 saatleri arasında çalışmalar yapılması öngörülürken Kiraz, Ödemiş, Tire ve Beydağ'daki bazı bölgeler için 01.00-01.15 aralığında kısa süreli kesintiler duyuruldu.

Gece ve gündüz yapılacak çalışmalar farklı mahalle ve sokakları kapsadığından vatandaşların bulundukları adres için açıklanan kesinti saatlerini ayrıca kontrol etmesi önem taşıyor.

GDZ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalle ve sokakları öğrenmek isteyen vatandaşlar, GDZ Elektrik'in resmî internet sitesindeki planlı bakım ve iyileştirme çalışmaları bölümünden sorgulama yapabiliyor.

İzmir elektrik sorgulama ekranı: https://www.gdzelektrik.com.tr/

İlçe ve mahalle bilgileri üzerinden planlanan kesintilerin başlangıç ve tahmini bitiş saatleri görüntülenebiliyor. Elektrik arızaları ve kesintilere ilişkin bilgi almak isteyen vatandaşlar 186 elektrik arıza hattını da kullanabiliyor.