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Anasayfa Haber Özel 10 Kasım sirenler saat kaçta çalacak, kaç dakika sürecek?

10 Kasım sirenler saat kaçta çalacak, kaç dakika sürecek?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde Türkiye genelinde saat 09.05'te sirenler çalacak ve iki dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. Peki, sirenler saat kaçta susacak, 09.05 neden önemli? İşte 10 Kasım anma programına ilişkin merak edilen ayrıntılar…

Haber Özel Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2026 08:39
10 Kasım sirenler saat kaçta çalacak, kaç dakika sürecek?

10 Kasım 2026 Salı günü Atatürk'ü Anma Günü kapsamında saat 09.05'te sirenler çalacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saatte başlayacak anma kapsamında sirenler iki dakika boyunca çalarken vatandaşlar da saygı duruşunda bulunacak. Peki, 10 Kasım sirenler saat kaçta çalacak, kaç dakika sürecek? Atatürk neden 09.05'te anılıyor?

10 KASIM SİRENLER SAAT KAÇTA ÇALACAK?

10 Kasım 2026 Salı günü Türkiye genelinde anma programları kapsamında sirenler saat 09.05'te çalmaya başlayacak. Atatürk'ün vefat ettiği saatte başlayacak siren sesi eşliğinde iki dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

Sirenlerin saat 09.05'te başlayıp 09.07'de sona ermesi bekleniyor. Antalya Valiliğinin yayımladığı duyuruda da 10 Kasım günü saat 09.05'te iki dakikalık saygı duruşu yapılacağı ve bu sırada siren sisteminin çalıştırılacağı belirtildi.

10 KASIM SİRENLER KAÇ DAKİKA ÇALACAK?

10 Kasım'da sirenler iki dakika boyunca çalacak. Saat 09.05'te başlayacak anma, 09.07'de sona erecek. Bu süre boyunca vatandaşlar bulundukları yerde Atatürk anısına saygı duruşunda bulunacak.

10 KASIM NEDEN SAAT 09.05'TE ANILIYOR?

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938 tarihinde saat 09.05'te İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda hayatını kaybetti. Bu nedenle her yıl 10 Kasım günü saat 09.05'te Türkiye genelinde saygı duruşunda bulunularak Atatürk anılıyor.

Saat 09.05, Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu anı simgeliyor. Her yıl aynı saatte gerçekleştirilen iki dakikalık saygı duruşu, milletin Cumhuriyet'in kurucusuna duyduğu sevgi, saygı ve minnetin ifadesi olarak yaşatılıyor.

10 KASIM'DA BAYRAKLAR SAAT KAÇTA YARIYA İNDİRİLECEK?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarındaki Türk bayrakları yarıya indirilecek. Bursa Valiliğinin 2026 yılına ilişkin duyurusunda bayrakların gün batımına kadar yarıda tutulacağı ve gün batımında yeniden göndere çekileceği belirtildi.

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