10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmak isteyenler, anlamlı ve duygusal mesajları araştırıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının yıl dönümünde Instagram, WhatsApp ve Facebook üzerinden paylaşabileceğiniz en güzel 10 Kasım sözleri, kısa mesajlar ve görsel önerileri merak ediliyor. İşte 10 Kasım'a özel, Atatürk'ü saygı, özlem ve minnetle anmak isteyenler için hazırladığımız anlamlı mesajlar ve paylaşım sözleri…

10 KASIM INSTAGRAM PAYLAŞIMI İÇİN EN GÜZEL SÖZLER

10 Kasım'da Atatürk'ü anmak ve duygularını sosyal medya üzerinden ifade etmek isteyenler için kısa, etkileyici ve anlamlı mesajlar öne çıkıyor. İşte Instagram gönderilerinde ve hikâyelerinde kullanabileceğiniz 10 Kasım sözleri:

"Bir milletin kaderini değiştiren, geleceğine ışık tutan büyük lider… Seni unutmadık, unutmayacağız Atam. Saygı, özlem ve minnetle…"

"Aradan yıllar geçse de özlemin ilk günkü gibi yüreğimizde. Fikirlerinle, eserlerinle ve Cumhuriyet'inle sonsuza dek yaşayacaksın."

"Saat 09.05'te yalnızca zaman değil, bir milletin kalbi de durdu. Minnetle, saygıyla ve bitmeyen bir özlemle…"

"Senin açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğiz. Emanetin Cumhuriyet, yolumuz aydınlık olsun Atam."

"Bazı insanlar zamana yenilmez. Fikirleriyle, eserleriyle ve bıraktıkları izlerle sonsuza kadar yaşar. Seni saygıyla anıyoruz."

"Bir ülkenin umudu, bir milletin bağımsızlık sembolü, milyonların kalbinde yaşayan büyük önder… Daima izindeyiz."

"10 Kasım, yalnızca bir ayrılığın değil, hiç bitmeyecek bir sevginin ve özlemin de adıdır."

DUYGUSAL 10 KASIM MESAJLARI

Atatürk'ü anma gününde sevdiklerine göndermek veya sosyal medya hesaplarında paylaşmak isteyenler için duygusal 10 Kasım mesajları da araştırılıyor. İşte yüreklere dokunan, özlem ve minnet duygusunu anlatan mesajlar:

"Gidişinle tarifsiz bir acı bıraktın ama fikirlerinle bir millete umut oldun. Seni her 10 Kasım'da aynı sevgi ve özlemle anıyoruz."

"Seninle aydınlanan bir geleceğin çocukları olarak bize bıraktığın değerlere sahip çıkmaya devam edeceğiz. Ruhun şad olsun Atam."

"Yıllar geçiyor, nesiller değişiyor ama sana duyduğumuz sevgi ve saygı hiç değişmiyor. Kalbimizde daima yaşayacaksın."

"Bir milletin bağımsızlık mücadelesine önderlik eden, Cumhuriyet'i bizlere emanet eden büyük lider… Minnetimiz de özlemimiz de sonsuz."

"Bugün yine saat 09.05'te başımızı öne eğiyor, kalbimizdeki tarifsiz özlemle seni anıyoruz. Unutmadık, unutmayacağız."

"Bize bıraktığın en büyük miras Cumhuriyet'i korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere taşımak için daima çalışacağız."

KISA VE ANLAMLI 10 KASIM SÖZLERİ

Instagram hikâyesi, WhatsApp durumu ve kısa sosyal medya paylaşımları için tercih edebileceğiniz 10 Kasım mesajları:

Unutmadık, unutmayacağız. Daima izindeyiz Atam.

Saygıyla, özlemle ve sonsuz minnetle…

Fikirlerin yolumuz, Cumhuriyet'in emanetimiz.

Bir milletin kalbinde sonsuza dek yaşayacaksın.

10 Kasım'da hüzün, her gün yüreğimizde özlem…

Senin ışığın hiç sönmeyecek Atam.

Eserlerinle yaşıyor, fikirlerinle geleceğe yürüyoruz.

Cumhuriyet'in kurucusu, milletimizin büyük önderi… Minnetle anıyoruz.

Aradan yıllar geçse de ilk günkü özlemle…

INSTAGRAM HİKAYESİ İÇİN 10 KASIM MESAJLARI

Instagram hikâyelerinde kısa ve etkileyici ifadeler kullanmak isteyenler için hazırladığımız mesajlar:

"Saat 09.05… Bir milletin yüreğinde hiç dinmeyen özlem."

"Sonsuza dek izindeyiz. 10 Kasım 1938 – Sonsuzluğa uzanan bir sevgi."

"Bir millet seni unutmaz Atam. Saygı, özlem ve minnetle…"

"Fikirlerinle aydınlanan yolda, Cumhuriyet'in ışığında yürümeye devam edeceğiz."

"Yalnızca bugün değil, her gün kalbimizdesin."

10 KASIM WHATSAPP DURUMUNDA PAYLAŞILABİLECEK SÖZLER

Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz.

Bize bıraktığın Cumhuriyet'i sonsuza kadar yaşatacağız.

Her 10 Kasım'da aynı hüzün, aynı sevgi, aynı minnet…

Senin fikirlerin bu milletin yolunu aydınlatmaya devam edecek.

Adın tarihimize, sevgin kalbimize, eserlerin geleceğimize kazındı.

ATATÜRK'ÜN ANLAMLI VE UNUTULMAZ SÖZLERİ

10 Kasım'da sosyal medya hesaplarında Atatürk'ün kendi sözlerine yer vermek isteyenler için bazı unutulmaz ifadeler:

"Hayatta en hakiki mürşit ilimdir."

"Yurtta sulh, cihanda sulh."

"Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir."

"Ne mutlu Türk'üm diyene!"