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Anasayfa Haber Özel YENİ AY BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK? 12 burç için haftalık yorumlar

YENİ AY BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK? 12 burç için haftalık yorumlar

9-15 Kasım 2026 haftası, astroloji takviminde önemli gökyüzü hareketlerine sahne oluyor. Akrep burcunda gerçekleşecek Yeni Ay; aşk, ilişkiler, para, ortaklıklar ve kişisel dönüşüm konularını gündeme taşırken, Merkür ve Venüs retrosunun sona ermesiyle birlikte geçmişte kalan meselelerin yeniden değerlendirilmesi bekleniyor. Peki, bu hafta Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor? İşte 9-15 Kasım haftalık burç yorumları ve Yeni Ay'ın 12 burca etkileri...

Haber Özel Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2026 09:02
YENİ AY BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK? 12 burç için haftalık yorumlar

HAFTANIN ÖNEMLİ ASTROLOJİ OLAYLARI

Bu haftanın en önemli gökyüzü olayı 9 Kasım Pazartesi günü Akrep burcunda gerçekleşecek Yeni Ay olacak. Yeni Ay, Türkiye saatiyle yaklaşık 10.02'de meydana gelecek.

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YENİ AY BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK? 12 burç için haftalık yorumlar

Akrep burcunun temaları arasında dönüşüm, güven, ortak kaynaklar, krizleri aşma ve duygusal derinlik bulunuyor. Astrolojik yorumlarda bu Yeni Ay, tamamlanması gereken konuları geride bırakmak ve yeni kararlar almak için bir başlangıç dönemi olarak değerlendiriliyor.

YENİ AY BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK? 12 burç için haftalık yorumlar

Haftanın diğer önemli gelişmeleri ise Merkür ve Venüs retrosunun sona ermesi. Merkür 13 Kasım Cuma günü, Venüs ise 13 Kasım'ı 14 Kasım'a bağlayan gece Türkiye saatiyle yaklaşık 03.27'de düz hareketine dönecek. Böylece iletişim, anlaşmalar, ilişkiler ve maddi konularda geçmişten gelen meseleleri yeniden değerlendirme süreci farklı bir aşamaya geçecek. Ancak gezegenlerin düz harekete dönmesi, retro gölgesinin de aynı anda sona erdiği anlamına gelmiyor.

YENİ AY BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK? 12 burç için haftalık yorumlar

YENİ AY BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK?

Akrep burcundaki Yeni Ay, astrolojik yorumlara göre özellikle duygusal bağlar, güven, maddi paylaşımlar ve hayatın kontrol edilemeyen yönleri üzerinde düşünmeye teşvik ediyor. Her burç bu enerjiyi farklı bir yaşam alanında deneyimleyebilir. Aşağıdaki yorumlar Güneş ve yükselen burçlara göre genel astrolojik değerlendirmelerdir.

YENİ AY BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK? 12 burç için haftalık yorumlar

KOÇ BURCU

Bu hafta ortak para, borçlar, krediler ve finansal sorumluluklar gündeminizde olabilir. Akrep burcundaki Yeni Ay, maddi konularda yeni bir düzen kurma isteğinizi artırabilir. Geçmişte sonuçlandıramadığınız bir ödeme veya paylaşım meselesini yeniden ele alabilirsiniz. Venüs retrosunun sona ermesiyle ilişkilerde güven ve beklentiler konusunda daha açık bir döneme geçebilirsiniz. Acele kararlar yerine şartları değerlendirmek faydalı olacak.

YENİ AY BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK? 12 burç için haftalık yorumlar

BOĞA BURCU

İkili ilişkiler ve ortaklıklar haftanın öne çıkan konuları arasında. Yeni Ay, hayatınızdaki insanlarla kurduğunuz bağları sorgulamanıza ve beklentilerinizi netleştirmenize yardımcı olabilir. Geçmişten gelen bir ilişki konusu yeniden gündeme gelebilir. Merkür retrosunun sona ermesiyle iletişimde yaşanan yanlış anlaşılmaları gidermek için fırsat doğabilir. İş birliklerinde ise karşılıklı güven ve açık iletişim önem kazanıyor.

YENİ AY BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK? 12 burç için haftalık yorumlar

İKİZLER BURCU

Günlük işler, çalışma düzeni ve sağlıkla ilgili alışkanlıklar bu hafta ön plana çıkıyor. Yeni Ay, hayatınızı daha verimli hâle getirecek yeni bir rutin oluşturma isteği uyandırabilir. Uzun süredir ertelediğiniz işleri tamamlamak için harekete geçebilirsiniz. Merkür'ün düz harekete dönmesiyle iş ortamındaki iletişim ve planlamalarda daha fazla netlik oluşabilir. Kendinize gereğinden fazla sorumluluk yüklememeye dikkat edin.

YENİ AY BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK? 12 burç için haftalık yorumlar

YENGEÇ BURCU

Aşk hayatı, yaratıcılık, hobiler ve çocuklarla ilgili konular gündeminize gelebilir. Akrep burcundaki Yeni Ay, duygularınızı daha açık ifade etmeniz ve sizi mutlu eden konulara yönelmeniz için yeni bir sayfa açabilir. Bekâr Yengeçler geçmişte tanıştıkları biriyle yeniden iletişim kurabilir. Venüs retrosunun sona ermesiyle aşk hayatında belirsiz kalan beklentileri konuşmak kolaylaşabilir.

YENİ AY BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK? 12 burç için haftalık yorumlar

ASLAN BURCU

Ev, aile, yaşam alanı ve geçmişten gelen meseleler bu haftanın ana gündemini oluşturabilir. Yeni Ay ile birlikte taşınma, ev düzeninde değişiklik yapma veya aile içinde konuşulması gereken bir konuyu çözme isteği doğabilir. Aile bireyleriyle iletişimde eski meseleler yeniden açılabilir. Merkür retrosunun sona ermesiyle ev ve mülk konularındaki görüşmelerde daha net bir sürece geçebilirsiniz.

YENİ AY BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK? 12 burç için haftalık yorumlar

BAŞAK BURCU

İletişim, eğitim, kısa yolculuklar ve yakın çevrenizle ilişkiler ön plana çıkıyor. Yeni Ay, yeni bir eğitim planına başlamak veya uzun süredir aklınızda olan bir projeyi hayata geçirmek için motivasyon sağlayabilir. Kardeşler, arkadaşlar veya iş çevrenizle geçmişte yaşanan bir anlaşmazlık yeniden gündeme gelebilir. Merkür retrosunun bitmesiyle görüşmeler ve yazışmalarda daha fazla açıklık sağlanabilir.

YENİ AY BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK? 12 burç için haftalık yorumlar

TERAZİ BURCU

Maddi kaynaklar, kazançlar ve kişisel değerler bu hafta öncelikli konularınız olabilir. Akrep burcundaki Yeni Ay, bütçenizi yeniden düzenlemek ve gelir-gider dengesini gözden geçirmek için uygun bir dönemi simgeliyor. Venüs retrosunun sona ermesiyle para ve ilişkiler konusunda geçmişte aldığınız kararları daha net değerlendirebilirsiniz. Harcamalarınızı kontrol altında tutmak ve uzun vadeli plan yapmak önem kazanıyor.

YENİ AY BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK? 12 burç için haftalık yorumlar

AKREP BURCU

Haftanın en dikkat çekici gökyüzü hareketi sizin burcunuzda gerçekleşiyor. Yeni Ay, kişisel hedeflerinizi, dış görünüşünüzü ve hayata bakışınızı yeniden değerlendirme fırsatı sunabilir. Uzun süredir değiştirmek istediğiniz bir konuda yeni bir karar alabilirsiniz. Merkür retrosunun sona ermesiyle kendinizi ifade etmek ve önemli görüşmeleri yürütmek daha kolay hâle gelebilir. Bu hafta önceliklerinizi belirlemek size iyi gelebilir.

YENİ AY BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK? 12 burç için haftalık yorumlar

YAY BURCU

İç dünyanız, dinlenme ihtiyacınız ve geçmişte tamamlayamadığınız meseleler ön plana çıkabilir. Akrep burcundaki Yeni Ay, sizi biraz yavaşlamaya ve kendi ihtiyaçlarınızı dinlemeye yöneltebilir. Gizli kalmış bir konu hakkında yeni bilgiler edinebilir veya geçmişte yaşadığınız bir durumu farklı açıdan değerlendirebilirsiniz. Haftanın ikinci yarısında zihinsel olarak rahatlama ve yeni hedefler belirleme isteğiniz artabilir.

YENİ AY BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK? 12 burç için haftalık yorumlar

OĞLAK BURCU

Arkadaşlıklar, sosyal çevre ve gelecek planları haftanın önemli başlıkları arasında. Yeni Ay, uzun vadeli hedeflerinizi gözden geçirmenize ve yeni insanlarla ortak projeler geliştirmeye yöneltebilir. Geçmişte yarım kalan bir iş birliği yeniden gündeme gelebilir. Merkür retrosunun sona ermesiyle arkadaşlarınızla veya ekip çalışmalarında yaşanan iletişim sorunlarını çözmek kolaylaşabilir.

YENİ AY BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK? 12 burç için haftalık yorumlar

KOVA BURCU

Kariyer, toplumsal konum ve gelecek hedefleri bu hafta dikkat çekiyor. Yeni Ay, iş hayatında yeni bir sorumluluk üstlenme veya mesleki yönünüzü değiştirme düşüncesini gündeme getirebilir. Üstlerinizle yapacağınız görüşmelerde beklentilerinizi net biçimde ifade etmek isteyebilirsiniz. Merkür retrosunun sona ermesiyle kariyer planlarında yaşanan belirsizliklerin azalması ve ertelenen konuşmaların yeniden gündeme gelmesi mümkün.

YENİ AY BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK? 12 burç için haftalık yorumlar

BALIK BURCU

Eğitim, seyahat, yabancılarla bağlantılı işler ve hayata bakış açınız bu haftanın öne çıkan konuları olabilir. Akrep burcundaki Yeni Ay, yeni bilgiler edinmek, akademik hedeflere yönelmek veya farklı deneyimlere açık olmak için motivasyon sağlayabilir. Geçmişte ertelediğiniz bir seyahat ya da eğitim planı yeniden gündeme gelebilir. Haftanın ikinci yarısında kararlarınızı daha net ifade edebilirsiniz.

YENİ AY BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK? 12 burç için haftalık yorumlar

YENİ AY EN ÇOK HANGİ BURÇLARI ETKİLEYECEK?

Astrolojik açıdan Akrep burcundaki Yeni Ay'ın öncelikle Akrep, Boğa, Aslan ve Kova burçlarının sabit niteliği nedeniyle bu burçların gündeminde daha belirgin temalar oluşturabileceği yorumlanıyor. Akrep yeni başlangıçlara yönelirken Boğa ilişkilerini, Aslan aile ve ev hayatını, Kova ise kariyer hedeflerini gözden geçirebilir.

YENİ AY BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK? 12 burç için haftalık yorumlar

MERKÜR VE VENÜS RETROSUNUN BİTMESİ BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK?

Merkür retrosunun sona ermesiyle iletişim, anlaşmalar, eğitim, seyahat ve teknolojik konulardaki gecikmelerin hafiflemesi beklenebilir. Venüs retrosunun bitişi ise aşk ilişkileri, ortaklıklar, maddi tercihler ve kişisel değerlerle ilgili geçmiş değerlendirmelerin yeni bir aşamaya taşınmasını simgeliyor.

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