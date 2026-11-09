Akrep burcunun temaları arasında dönüşüm, güven, ortak kaynaklar, krizleri aşma ve duygusal derinlik bulunuyor. Astrolojik yorumlarda bu Yeni Ay, tamamlanması gereken konuları geride bırakmak ve yeni kararlar almak için bir başlangıç dönemi olarak değerlendiriliyor.

Haftanın diğer önemli gelişmeleri ise Merkür ve Venüs retrosunun sona ermesi. Merkür 13 Kasım Cuma günü, Venüs ise 13 Kasım'ı 14 Kasım'a bağlayan gece Türkiye saatiyle yaklaşık 03.27'de düz hareketine dönecek. Böylece iletişim, anlaşmalar, ilişkiler ve maddi konularda geçmişten gelen meseleleri yeniden değerlendirme süreci farklı bir aşamaya geçecek. Ancak gezegenlerin düz harekete dönmesi, retro gölgesinin de aynı anda sona erdiği anlamına gelmiyor.