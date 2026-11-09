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Anasayfa Haber Özel YARIN OKUL VAR MI? 9 Kasım MEB'den ara tatil açıklaması!

YARIN OKUL VAR MI? 9 Kasım MEB'den ara tatil açıklaması!

Öğrenciler ve veliler, 9 Kasım Pazartesi günü okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimini duyurdu. Peki, kasım ara tatili başladı mı, okullar ne zaman kapanacak?

Haber Özel Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2026 07:58 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2026 08:00
YARIN OKUL VAR MI? 9 Kasım MEB'den ara tatil açıklaması!

Öğrenciler, öğretmenler ve veliler kasım ayı ara tatili öncesinde gözlerini Milli Eğitim Bakanlığının çalışma takvimine çevirdi. 9 Kasım 2026 Pazartesi günü okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. MEB'in açıkladığı resmi takvime göre 9 Kasım Pazartesi günü eğitim öğretim devam edecek. Kasım ara tatili henüz başlamadığı için öğrenciler pazartesi günü okullarına gidecek.

9 KASIM ARA TATİL BAŞLADI MI?

2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönem ara tatili 9 Kasım'da değil, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak. Ara tatil 20 Kasım Cuma günü sona erecek.

Öğrenciler, hafta sonları da dahil edildiğinde toplam 9 gün tatil yapacak. Ara tatil öncesinde okullarda son ders günü 13 Kasım Cuma olacak. Dersler 23 Kasım Pazartesi günü yeniden başlayacak.

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, KAÇ GÜN SÜRECEK?

MEB'in yayımladığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre birinci dönem ara tatili tarihleri şöyle:

Ara tatil başlangıcı: 16 Kasım 2026 Pazartesi

Ara tatil bitişi: 20 Kasım 2026 Cuma

Son okul günü: 13 Kasım 2026 Cuma

Okulların yeniden açılması: 23 Kasım 2026 Pazartesi

2026-2027 YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığının çalışma takvimine göre birinci dönem 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN 2027?

2026-2027 eğitim öğretim yılının ikinci dönem ara tatili 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek. Eğitim öğretim yılı ise 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak.

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