Öğretmenler Günü 2026 tarihi, kasım ayının gelmesiyle birlikte öğrenciler ve velilerin gündeminde yerini aldı. Türkiye'nin dört bir yanında öğretmenlerin emeklerinin ve eğitim hayatına katkılarının çeşitli etkinliklerle anıldığı 24 Kasım için geri sayım başladı. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) da 2026 yılı kutlamalarına ilişkin genelgeyi 81 il valiliğine gönderdi. Peki, Öğretmenler Günü ne zaman, 2026 yılında hangi güne denk geliyor? 24 Kasım Salı günü okullar tatil mi? Öğretmenler Günü neden 24 Kasım'da kutlanıyor? İşte ayrıntılar...

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN 2026, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Türkiye'de Öğretmenler Günü her yıl 24 Kasım tarihinde kutlanıyor. 2026 yılında ise bu özel gün 24 Kasım Salı gününe denk geliyor.

9 Kasım 2026 Pazartesi günü itibarıyla Öğretmenler Günü'ne 15 gün kaldı. Öğretmenler Günü kapsamında ülke genelinde okullarda ve eğitim kurumlarında çeşitli kutlama programları gerçekleştirilecek.

Öğretmenler Günü tarihi: 24 Kasım 2026

24 Kasım 2026 Hangi gün: Salı

Salı Kalan süre: 15 gün (9 Kasım itibarıyla)

15 gün (9 Kasım itibarıyla) Resmî tatil durumu: Resmî tatil değil

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ RESMÎ TATİL Mİ, OKULLAR AÇIK MI?

24 Kasım Öğretmenler Günü, Türkiye'de resmî tatil olarak kabul edilmiyor. Bu nedenle 24 Kasım 2026 Salı günü okullarda eğitim ve öğretim faaliyetleri normal takvim doğrultusunda devam edecek.

Öğretmenler Günü, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da belirtilen tatil günleri arasında bulunmuyor.

Bununla birlikte okullarda günün anlam ve önemine yönelik törenler, şiir dinletileri, konuşmalar ve çeşitli kültürel etkinlikler düzenlenebilecek. Programların saatleri ve uygulanma biçimleri eğitim kurumlarına göre farklılık gösterebilecek.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NEDEN 24 KASIM'DA KUTLANIYOR?

Öğretmenler Günü'nün Türkiye'de 24 Kasım'da kutlanmasının temelinde Mustafa Kemal Atatürk'ün Millet Mektepleri Başöğretmenliği unvanı bulunuyor.

Atatürk'e 11 Kasım 1928'de verilen Başöğretmenlik unvanı, 24 Kasım 1928 tarihinde Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayımlanmasıyla resmiyet kazandı.

Atatürk'ün doğumunun 100. yılı olan 1981'de, 24 Kasım'ın Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar verildi. Türkiye'de bu tarihten itibaren her yıl öğretmenlerin toplumdaki yeri, eğitim hayatına katkıları ve mesleğin önemi çeşitli programlarla vurgulanıyor.

24 Kasım Öğretmenler Günü Genelgesi Yayımlandı 📌 Millî Eğitim Bakanı @Yusuf__Tekin'in imzasıyla 81 il valiliğine gönderilen genelge doğrultusunda geleceğin inşasında önemli bir rol üstlenen öğretmenlerin emek ve fedakârlıklarının hatırlanması, mesleki dayanışma ve kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi amacıyla 24 Kasım Öğretmenler Günü haftası, çeşitli etkinliklerle kutlanacak. 📌 "Öğretmenlik; millî değerlerimizi, kültürel birikimimizi ve birlikte yaşama irademizi nesiller boyunca yaşatan kıymetli bir vazifedir." denilerek 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün insan yetiştirme vazifesini büyük bir özveriyle sürdüren öğretmenlere şükranların ifade edilmesi, öğretmenlik mesleğinin kıymetinin hatırlanması bakımından önemli bir vesile olduğu vurgulanan genelge çerçevesinde bu yıl kutlama etkinliklerinin merkezî programlarla sınırlı kalmayıp 81 ilde kültür, sanat, akademik çalışmalar, sosyal etkinlikler ve uluslararası iş birlikleriyle zenginleştirilerek farklı kurum ve kuruluşların katkıları ve geniş katılımlarıyla çok yönlü bir şekilde gerçekleştirilmesi amaçlanıyor. 👉🏻 https://t.co/Bm5BUdiI49 — T.C. Millî Eğitim Bakanlığı (@tcmeb) October 9, 2026

2026 ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMALARI NASIL YAPILACAK?

Millî Eğitim Bakanlığı, 9 Ekim 2026 tarihinde yayımladığı genelgeyle Öğretmenler Günü kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklere ilişkin hazırlıkları duyurdu.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla 81 il valiliğine gönderilen genelgede, öğretmenlerin emeklerinin hatırlanması, meslekî dayanışmanın güçlendirilmesi ve eğitim camiasındaki birlikteliğin artırılması amaçlandı.

Bu kapsamda öğrenciler, öğretmenler ve velilerin katılımıyla şiir, kompozisyon, resim, fotoğraf, kısa film ve benzeri alanlarda etkinlikler gerçekleştirilecek. Ayrıca şehit öğretmenlerin aileleri ile emekli öğretmenlere yönelik ziyaretler düzenlenecek.

DÜNYA ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANIYOR?

Türkiye'de Öğretmenler Günü 24 Kasım'da kutlanırken Dünya Öğretmenler Günü her yıl 5 Ekim tarihinde anılıyor.

UNESCO tarafından 1994 yılından bu yana kutlanan Dünya Öğretmenler Günü, 1966'da kabul edilen Öğretmenlerin Statüsüne İlişkin ILO/UNESCO Tavsiye Kararı'nın yıl dönümüne dayanıyor.

Türkiye'deki 24 Kasım kutlamaları ise Atatürk'ün Başöğretmenlik unvanıyla ilişkilendiriliyor. Böylece iki tarih, farklı tarihsel gelişmeler nedeniyle önem taşıyor.

24 KASIM'DA ÖĞRETMENLER İÇİN HANGİ ETKİNLİKLER DÜZENLENECEK?

MEB'in 2026 yılı genelgesine göre öğretmenlik mesleğine ilişkin bilimsel, kültürel ve sanatsal çalışmalar dijital ortamlarda da paylaşılacak. Öğrencilerin hazırladığı eserler, okul ve il düzeyindeki programlarda sergilenebilecek. Kutlamalara emekli öğretmenler, mezun öğrenciler ve şehit öğretmenlerin yakınları da davet edilecek.

Böylece 24 Kasım'ın yalnızca okul içindeki törenlerle sınırlı kalmaması, öğretmenlerin toplumun farklı kesimleriyle bir araya geldiği etkinliklerle değerlendirilmesi hedefleniyor.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NDE YEMİN TÖRENİ YAPILACAK MI?

Millî Eğitim Bakanlığının genelgesinde, 24 Kasım 2026 tarihi itibarıyla adaylık sürecini tamamlayan öğretmenlerin yemin etmelerine ilişkin düzenleme de yer aldı. Bu uygulama, Öğretmenler Günü programının mesleki açıdan önemli bölümlerinden birini oluşturacak.

Ayrıca yıl içerisinde emekliye ayrılan ve kutlama programlarına katılan öğretmenlere Hizmet Şeref Belgeleri takdim edilecek. Böylece hem görevine devam eden hem de meslek hayatını tamamlayan öğretmenlerin emekleri kutlama programlarında hatırlanacak.