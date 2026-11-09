TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de haftanın eleme gecesi büyük heyecana sahne oldu. 8 Kasım Pazar akşamı ekrana gelen bölümde eleme potasındaki sekiz yarışmacı, ana kadroda kalabilmek için mücadele etti. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun değerlendirmeleri sonucunda yarışmaya veda eden isim belli oldu. MasterChef Türkiye'de 8 Kasım Pazar akşamı kim elendi? Kübra Satılmış mı, Tolgahan mı yarışmaya veda etti? İşte 9 Kasım MasterChef eleme sonucu...

MASTERCHEF'TE SON İKİYE KİM KALDI?

Haftanın eleme gecesinde sekiz yarışmacı mutfakta hünerlerini sergiledi. İlk etapta hazırlanan tabakların değerlendirilmesinin ardından bazı yarışmacılar eleme tehlikesini atlattı. İkinci aşamaya kalan isimler ise şef tabağı mücadelesinde karşı karşıya geldi.

Gecenin sonunda Kübra Satılmış ve Tolgahan son ikiye kaldı. Şeflerin son değerlendirmesinin ardından Tolgahan yarışmaya devam etme hakkı kazanırken Kübra Satılmış MasterChef'e veda etti.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de 8 Kasım 2026 Pazar akşamı yayınlanan bölümde elenen yarışmacı Kübra Satılmış oldu. Gecenin sonunda son ikiye Kübra ve Tolgahan kalırken şeflerin kararıyla yarışma serüveni sona eren isim Kübra olarak açıklandı.

MASTERCHEF ELEME GECESİNDE HANGİ YEMEKLER YAPILDI?

MasterChef'in 8 Kasım tarihli eleme bölümünde ilk turun ana malzemesi bal oldu. Yarışmacılardan balı kullanarak yaratıcı tabaklar hazırlamaları istendi. Şeflerin tadım ve değerlendirmeleri sonucunda ilk etapta başarılı olan isimler eleme tehlikesinden kurtuldu.

İkinci turda ise yarışmacılar Mehmet Şef'in Kömür tatlısını hazırladı. Teknik becerinin ve tabağın şef reçetesine uygunluğunun önem kazandığı bu aşamada yarışmacılar, en başarılı tabağı ortaya çıkarmak için mücadele etti.

MASTERCHEF 8 KASIM ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?

Haftanın eleme potasında sekiz yarışmacı yer aldı. 8 Kasım Pazar akşamı yayınlanan eleme gecesinde mücadele eden isimler şöyleydi:

Tolgahan

Ayşe

Bahar

Eyüpcan

Şadi

Kübra Satılmış

Muhammed

Tolga

Haftanın son dokunulmazlık oyununu Kırmızı Takım kazanmış, bireysel dokunulmazlığı ise Armağan elde etmişti. Muhammed ve Tolga'nın da potaya girmesiyle haftanın sekiz kişilik eleme listesi tamamlanmıştı.

MASTERCHEF'TE KÜBRA SATILMIŞ ELENDİ

MasterChef Türkiye'nin 8 Kasım Pazar akşamı yayınlanan eleme bölümünde yarışmaya veda eden isim Kübra Satılmış oldu. Son ikiye kaldığı Tolgahan karşısında şeflerin değerlendirmesinden istediği sonucu alamayan Kübra, yarışmaya veda etti. Böylece MasterChef Türkiye'de yeni haftaya girilirken yarışmacı kadrosunda bir isim eksildi.