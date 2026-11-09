MasterChef Türkiye'de yeni eleme sistemi, 9 Kasım 2026 Pazartesi akşamı yayınlanan bölümle birlikte gündeme geldi. TV8 ekranlarında şampiyonluk mücadelesi devam ederken yarışmacı sayısının azalması nedeniyle eleme kuralları yeniden düzenlendi. Somer Sivrioğlu, bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacının artık eleme adayı belirleyemeyeceğini ve pazar günkü potada dört kişinin bulunacağını açıkladı. Peki, MasterChef eleme sistemi değişti mi? MasterChef'te oylama var mı, yok mu? Yeni eleme adayları nasıl belirlenecek? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF YENİ ELEME SİSTEMİ NASIL OLACAK?

MasterChef Türkiye'de eleme sistemi 9 Kasım 2026 Pazartesi günü değiştirildi. Yarışmacı sayısının azalmasının ardından haftalık eleme adaylarının belirlenmesinde yeni kurallar uygulanmaya başlandı.

Somer Sivrioğlu'nun açıkladığı düzenlemeye göre bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı artık başka bir ismi eleme potasına gönderemeyecek.

Yeni sistemde bireysel dokunulmazlık yalnızca oyunu kazanan yarışmacıyı koruyacak. Diğer eleme adaylarının belirlenmesinde konsey oylaması uygulanmaya devam edecek.

Haftanın sonunda gerçekleştirilecek pazar elemesinde ise önceki haftalardaki sekiz kişilik pota yerine dört yarışmacı mücadele edecek.

MASTERCHEF'TE OYLAMA KALDIRILDI MI, VAR MI YOK MU?

MasterChef Türkiye'de konsey oylaması kaldırılmadı. Yeni formatta yarışmacıların oylarıyla eleme adayı belirleme uygulaması devam edecek.

Değişen kural, bireysel dokunulmazlık kazanan yarışmacının bir başka ismi doğrudan potaya gönderme hakkıyla ilgili.

Önceki haftalarda dokunulmazlık oyununu kazanan isim, kendisini korumasının yanında takımından bir yarışmacıyı eleme adayı gösterebiliyordu.

Yeni uygulamayla birlikte bu yetki kaldırıldı. Eleme adaylarından biri konseydeki oylama sonucunda belirlenecek. Dolayısıyla MasterChef'te oylama sona ermedi; yalnızca dokunulmazlık sahibinin aday gösterme hakkı kaldırıldı.

MASTERCHEF'TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIK KURALI NASIL DEĞİŞTİ?

MasterChef'in yeni eleme formatında bireysel dokunulmazlık oyunlarının önemi devam ediyor. Ancak oyunu kazanan yarışmacının eleme sürecindeki yetkisi sınırlandırıldı.

Eski sistemde: Bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı hem kendisini koruyor hem de bir kişiyi eleme potasına gönderebiliyordu.

Yeni sistemde: Bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı yalnızca kendisini koruyacak. Başka bir yarışmacının ismini söyleyemeyecek.

Bu değişiklikle birlikte yarışmacıların doğrudan aday belirleme yetkisi azaltılırken konseyde kullanılan oyların önemi korunmuş oldu.

MASTERCHEF ELEME POTASINA KAÇ YARIŞMACI GİRECEK?

MasterChef Türkiye'de yeni sistemle birlikte pazar günü eleme potasında 4 yarışmacı bulunacak.

Bir önceki hafta sekiz yarışmacının mücadele ettiği eleme gecelerinde aday sayısı yarıya indirildi.

Böylece haftalık mücadeleler sonucunda belirlenen dört isim, pazar akşamı yarışmada kalabilmek için tezgâh başına geçecek.

Yeni uygulama, yarışmacı sayısının azalmasına paralel olarak eleme sürecinin daha az adayla yürütülmesini sağlayacak.

SOMER SİVRİOĞLU MASTERCHEF YENİ ELEME KURALLARINI AÇIKLADI

MasterChef Türkiye'nin 9 Kasım tarihli bölümünde jüri üyesi Somer Sivrioğlu, yarışmacılara eleme formatındaki değişiklikleri anlattı.

Sivrioğlu'nun açıklamasına göre önce bir eleme adayı belirlenecek. Bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı kendisini koruyacak ancak başka bir adayın ismini vermeyecek.

Ardından konseyde yapılacak oylamayla bir diğer eleme adayı seçilecek. Haftalık süreç sonunda ise dört kişilik eleme potası oluşturulacak. Somer Şef'in açıklamasıyla hem bireysel dokunulmazlığın yeni işlevi hem de pazar günkü eleme mücadelesinin kapsamı netleşti.

MASTERCHEF ESKİ VE YENİ ELEME SİSTEMİ ARASINDAKİ FARKLAR NELER?

MasterChef Türkiye'de 9 Kasım itibarıyla başlayan değişiklikler üç temel noktada öne çıkıyor.

Bireysel dokunulmazlık:

Eski sistem: Kazanan kendisini koruyordu.

Yeni sistem: Kazanan yine kendisini koruyacak.

Eleme adayı gösterme:

Eski sistem: Dokunulmazlık sahibi başka bir yarışmacıyı aday gösterebiliyordu.

Yeni sistem: Dokunulmazlık sahibi aday gösteremeyecek.

Konsey oylaması:

Eski sistem: Konsey oylaması yapılıyordu.

Yeni sistem: Konsey oylaması devam edecek.

Pazar günü eleme potası:

Eski sistem: 8 yarışmacı

Yeni sistem: 4 yarışmacı

Yeni kuralların başlangıcı: 9 Kasım 2026 haftası

MASTERCHEF YENİ ELEME SİSTEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MasterChef Türkiye'nin yeni eleme kuralları, 9 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayan haftadan itibaren geçerli olacak.

Bu kapsamda hafta boyunca oynanacak bireysel dokunulmazlık oyunlarında kazanan yarışmacı artık başka bir eleme adayı belirleyemeyecek.

Konsey oylaması ise devam edecek. Haftanın sonunda dört yarışmacı, 15 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek eleme gecesinde yarışmada kalma mücadelesi verecek.