CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Haber Özel Kastamonu okullar tatil mi? 10 Kasım okul var mı?

Kastamonu okullar tatil mi? 10 Kasım okul var mı?

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. İl genelinde 230 köy yolu kapanırken ekiplerin çalışmalarıyla yolların büyük bölümü yeniden ulaşıma açıldı. Azdavay ve Pınarbaşı'nda taşımalı eğitime verilen bir günlük aranın ardından gözler 10 Kasım Salı günü için alınacak karara çevrildi.

Haber Özel Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2026 10:52 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2026 10:53
Kastamonu okullar tatil mi? 10 Kasım okul var mı?

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu. İl genelinde 230 köy yolunun ulaşıma kapanmasının ardından İl Özel İdaresi ekipleri bölgede karla mücadele çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda çok sayıda köy yolunda ulaşım yeniden sağlanırken, 57 köy yolunu açmak için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Yaşanan gelişmelerin ardından öğrenciler ve veliler, "Kastamonu'da okullar tatil mi, 10 Kasım Salı günü okul var mı?" sorularına yanıt aramaya başladı.

KASTAMONU'DA 10 KASIM OKULLAR TATİL Mİ?

Kastamonu'da 10 Kasım 2026 Salı günü için il genelindeki okulları kapsayan bir tatil kararı henüz açıklanmadı. Mevcut duyurular, Azdavay ve Pınarbaşı ilçelerinde 9 Kasım Pazartesi günü taşımalı eğitime bir gün ara verilmesini kapsıyor.

Dolayısıyla 10 Kasım Salı günü için yeni bir karar duyurulmadığı sürece Kastamonu genelinde eğitim öğretimin normal şekilde devam etmesi bekleniyor. Hava koşulları ve ulaşım durumuna göre Valilik veya ilgili kaymakamlıklar tarafından yeni bir karar alınması halinde duyuruların takip edilmesi gerekiyor.

AZDAVAY VE PINARBAŞI'NDA TAŞIMALI EĞİTİME ARA VERİLDİ

Kastamonu'da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde taşımalı eğitimden yararlanan öğrenciler için tedbir alındı. Azdavay ve Pınarbaşı kaymakamlıkları tarafından yapılan duyurularla 9 Kasım Pazartesi günü taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Söz konusu kararlar ilçelerdeki bütün okulların tatil edildiği anlamına gelmiyor. Duyurular, yalnızca taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencileri ilgilendiriyor.

KASTAMONU'DA 230 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Kastamonu'da hafta sonu etkili olan kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde ulaşımı güçleştirdi. Yağışın ardından il genelinde 230 köy yolunda ulaşım sağlanamadı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları yeniden ulaşıma açmak amacıyla çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında çok sayıda köy yolunda ulaşım yeniden sağlanırken, 57 köy yolunda ise karla mücadele devam ediyor.

Ekiplerin çalışma yürüttüğü ilçeler arasında Ağlı, Azdavay, Bozkurt, Devrekani, Doğanyurt, İnebolu, Küre ve Şenpazar bulunuyor. Şu ana kadar 2 bin 205 kilometrelik köy yolunun ulaşıma açıldığı belirtildi.

KASTAMONU VALİLİĞİ'NDEN YENİ AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

10 Kasım Salı günü için Kastamonu genelinde eğitime ara verildiğine ilişkin yeni bir karar bulunmuyor. Öğrencilerin ve velilerin Valilik ile ilgili kaymakamlıkların duyurularını takip etmesi önem taşıyor.

ASpor CANLI YAYIN

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Şampiyonluk oranlarında büyük güncelleme! İşte zirvenin favorisi
G.Saray'ı üzen haber! Rafael Leao...
DİĞER
Mauro Icardi ve Wanda Nara resmen boşandı! Icardi: Hayatımda yeni bir dönemin başlangıcı…
İklim diplomasisinin kalbi Antalya'da atıyor! COP31 başlıyor: Dünya liderleri Türkiye'de buluşuyor
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'tan Anguissa hamlesi!
Batrakov için resmi sözleşme açıklaması
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'tan Anguissa hamlesi! Beşiktaş'tan Anguissa hamlesi! 11:24
Şampiyonluk oranlarında büyük güncelleme! İşte zirvenin favorisi Şampiyonluk oranlarında büyük güncelleme! İşte zirvenin favorisi 10:57
G.Saray'ı üzen haber! Rafael Leao... G.Saray'ı üzen haber! Rafael Leao... 10:18
Ömer Üründül'den Emre Belözoğlu'na uyarı! Ömer Üründül'den Emre Belözoğlu'na uyarı! 10:07
''Dün gece üç harika adam izledim...'' ''Dün gece üç harika adam izledim...'' 09:54
''Bu Trabzonspor, sezonu kupasız kapatmaz'' ''Bu Trabzonspor, sezonu kupasız kapatmaz'' 09:35
Daha Eski
Usta yazardan övgü dolu F.Bahçe sözleri! Usta yazardan övgü dolu F.Bahçe sözleri! 09:16
Barça Fermin Lopez ile A. Madrid'i devirdi! Barça Fermin Lopez ile A. Madrid'i devirdi! 00:58
Fiorentina ile Juventus yenişemedi Fiorentina ile Juventus yenişemedi 00:58
Barça Fermin Lopez ile A. Madrid'i devirdi! Barça Fermin Lopez ile A. Madrid'i devirdi! 00:55
Fiorentina ile Juventus yenişemedi Fiorentina ile Juventus yenişemedi 00:53
Beşiktaş evinde 3 puanı kaptı! Beşiktaş evinde 3 puanı kaptı! 00:41