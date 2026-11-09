Kasım 2026 meteor yağmuru tarihleri, gökyüzü meraklılarının gündeminde yer alıyor. NASA'nın yayımladığı gökyüzü takvimine göre kasım ayında Kuzey Taurid ve Leonid meteor yağmurları peş peşe zirveye ulaşacak. Özellikle 17-18 Kasım gecesinde etkili olacak Leonid meteor yağmurunda uygun gözlem koşullarında saatte 15'e kadar meteor görülebilecek. Peki, Kasım 2026 meteor yağmuru ne zaman, hangi gün ve saat kaçta gerçekleşecek? Türkiye'den izlenebilecek mi, nereden ve nasıl izlenir? İşte NASA ve TÜBİTAK verileriyle gökyüzü takvimi...

KASIM 2026 METEOR YAĞMURU NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Kasım 2026'da iki önemli meteor yağmuru gökyüzünde izlenebilecek. NASA'nın açıklamasına göre Kuzey Taurid meteor yağmuru 12 Kasım'da, Leonid meteor yağmuru ise 17-18 Kasım gecesinde en yoğun dönemine ulaşacak.

Kasım 2026 meteor yağmuru tarihleri:

Kuzey Taurid meteor yağmuru: 11 Kasım Çarşamba'yı 12 Kasım Perşembe'ye bağlayan gece

Leonid meteor yağmuru: 17 Kasım Salı'yı 18 Kasım Çarşamba'ya bağlayan gece

Güney Taurid meteor yağmuru: 4-5 Kasım gecelerinde zirve dönemini geride bıraktı.

Tauridlerde ideal koşullarda saatte yaklaşık 5, Leonidlerde ise 15 meteor gözlemlenebileceği tahmin ediliyor. Bu rakamlar her gözlemcinin aynı sayıda meteor göreceği anlamına gelmiyor.

12 KASIM TAURİD METEOR YAĞMURU SAAT KAÇTA, NEREDEN İZLENİR?

Kuzey Taurid meteor yağmurunun 11 Kasım'ı 12 Kasım'a bağlayan gece en yoğun dönemine ulaşması bekleniyor.

Türkiye'den gözlem için özellikle 23.00-03.00 saatleri arası tercih edilebilir. Meteor yağmurunun görünen çıkış noktası Boğa Takımyıldızı doğrultusunda bulunuyor. Gece yarısına yakın saatlerde bu bölgenin gökyüzünde yükselmesi gözlemi kolaylaştırıyor.

Taurid meteor yağmuru, saatte çok sayıda meteor üretmese de zaman zaman oldukça parlak ateş topları oluşturmasıyla biliniyor.

9 Kasım'daki yeni ay evresinin ardından Ay ışığının sınırlı olması, 11-12 Kasım gecesinde gözlem koşullarını destekleyecek.

17-18 KASIM LEONİD METEOR YAĞMURU SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Kasım ayının dikkat çeken gök olaylarından Leonid meteor yağmuru, 17 Kasım Salı'yı 18 Kasım Çarşamba'ya bağlayan gece en yoğun dönemine ulaşacak.

2026 yılı için hesaplanan olağan maksimum zamanının Türkiye saatiyle 18 Kasım Çarşamba 02.45 civarı olması bekleniyor. Bu saat astronomik tahmindir; meteorların yalnızca o anda görüleceği anlamına gelmiyor.

TÜBİTAK'ın gökyüzü takvimine göre Leonidlerin görünen çıkış noktası 17 Kasım saat 23.48 civarında kuzeydoğu-doğu ufkundan yükselecek. Ay'ın yaklaşık 00.30-00.45 arasında batmasının ardından gözlem koşulları iyileşecek.

En uygun gözlem aralığı: 18 Kasım 01.00'den gün doğumuna kadar, özellikle 02.00-05.00 saatleri.

Leonidler, 55P/Tempel-Tuttle kuyruklu yıldızının geride bıraktığı parçacıkların Dünya atmosferine girmesiyle oluşuyor. Parçacıklar saniyede yaklaşık 70 kilometre hıza ulaşabiliyor.

METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ, NEREDEN İZLENİR?

Evet, Taurid ve Leonid meteor yağmurları Türkiye'den de gözlemlenebilecek. Bunun için havanın açık olması ve şehir ışıklarından uzak bir alan tercih edilmesi gerekiyor.

Meteor yağmurları belirli bir şehirle sınırlı değil. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Türkiye'nin diğer bölgelerinde açık gökyüzü koşulları oluştuğunda gözlem yapılabilecek.

NASA'nın önerdiği gözlem yöntemleri şöyle:

Şehir merkezlerinden ve yoğun aydınlatmadan uzaklaşın. Gökyüzünün geniş bir bölümünü görebileceğiniz açık bir alan seçin. Gözlerinizin karanlığa alışması için yaklaşık 30 dakika bekleyin. Telefon veya güçlü ışık kaynaklarına uzun süre bakmayın. Meteorları izlemek için teleskop ya da dürbün yerine çıplak gözle geniş bir alanı takip edin.

Meteorlar gökyüzünün farklı noktalarında belirebildiğinden yalnızca tek bir yöne odaklanmak gerekmiyor.

Meteor yağmurlarını izlemek için özel bir televizyon kanalı veya dijital yayın aboneliği de gerekmiyor. Herhangi bir resmî canlı yayın programı doğrulanmış değil.

15-16 KASIM MARS VE JÜPİTER NE ZAMAN YAN YANA GÖRÜLECEK?

NASA'nın kasım ayı takviminde meteor yağmurlarının yanı sıra Mars ve Jüpiter'in yakın görünümü de yer alıyor.

15-16 Kasım sabahlarında iki gezegen, Dünya'dan bakıldığında yaklaşık 1,2 derece açısal uzaklıkta görünecek.

Güneş doğmadan önce güneydoğu yönüne bakıldığında parlak Jüpiter'in yakınında kızılımsı Mars seçilebilecek. Gezegenlerin gerçekten birbirlerine yaklaşması değil, Dünya'dan bakıldığında aynı doğrultuda yakın görünmeleri söz konusu olacak.

24 KASIM 2026 SÜPER AY NE ZAMAN GÖRÜLECEK?

Kasım ayının bir diğer önemli gökyüzü olayı ise 24 Kasım Salı günü yaşanacak süper Ay olacak.

Dolunayın Dünya'ya görece yakın bir konumda meydana gelmesi nedeniyle Ay, normal dolunaylara kıyasla daha büyük ve parlak görünebilecek.

NASA, gözlem yapmak isteyenlere gün batımı civarında doğu ufkuna bakmalarını öneriyor. Ay'ın ufka yakınken daha büyük algılanması ise Ay yanılsaması olarak bilinen görsel etkiden kaynaklanıyor.

Kasım ayındaki süper Ay'ın ardından aralık ve ocak aylarında da süper Ay görülecek.