Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor. 9 Kasım 2026 Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda Türkiye'nin iç ve dış gündemindeki önemli başlıklar değerlendirilecek. Vatandaşlar ise Kabine Toplantısı'nın saat kaçta başlayacağını, gündeminde hangi konuların bulunduğunu ve toplantının ardından alınacak kararları merak ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretinin ardından Ankara'da başkanlık edeceği toplantıda fon soruşturmasındaki son gelişmeler, sermaye piyasalarına yönelik adımlar, Terörsüz Türkiye süreci ve Antalya'da düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi hazırlıkları öne çıkacak. Ayrıca Rusya-Ukrayna savaşı, ABD-İran gerilimi ve Orta Doğu'daki gelişmeler de değerlendirilecek.

KABİNE TOPLANTISI BUGÜN MÜ?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 9 Kasım 2026 Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Toplantının Beştepe'de gerçekleştirilmesi planlanıyor.

KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Kabine Toplantısı'nın kesin başlangıç saati henüz resmî olarak duyurulmadı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameraların karşısına geçerek alınan kararlar ve gündemdeki gelişmeler hakkında açıklama yapması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE NELER VAR?

9 Kasım tarihli Kabine Toplantısı'nda ekonomi, güvenlik ve dış politika konularının kapsamlı şekilde ele alınması bekleniyor. Toplantının öne çıkan gündem maddeleri şöyle:

Fon soruşturmasındaki son gelişmeler ve sermaye piyasalarına yönelik adımlar

Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama

Antalya'da düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi hazırlıkları

Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik girişimler

ABD-İran gerilimi ve Orta Doğu'daki gelişmeler

ABD'de tamamlanan ara seçimlerin uluslararası yansımaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti ve temaslarının değerlendirilmesi

FON SORUŞTURMASI KABİNE GÜNDEMİNDE

Toplantıda fon soruşturması sonrasında sermaye piyasalarında atılacak adımların değerlendirilmesi bekleniyor. Fon Koordinasyon Kurulu'nun çalışmaları ve soruşturma sürecinde gelinen aşama da gündeme alınacak konular arasında bulunuyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE SON DURUM ELE ALINACAK

Kabine'nin önemli gündem maddelerinden biri de Terörsüz Türkiye süreci olacak. Terör örgütünün silah bırakmasına ilişkin gelişmelerin, güvenlik birimlerinden gelen bilgiler ve istihbarat raporları doğrultusunda değerlendirilmesi bekleniyor.

COP31 ZİRVESİ İÇİN HAZIRLIKLAR GÖRÜŞÜLECEK

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilecek COP31 İklim Zirvesi için yürütülen çalışmalar da toplantıda ele alınacak. Zirveye ilişkin hazırlıklar ve organizasyon sürecindeki son durum değerlendirilecek.

DIŞ POLİTİKADAKİ GELİŞMELER MASADA OLACAK

Kabine'de Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimler, ABD-İran arasındaki gerilim ve İsrail'in saldırıları dahil Orta Doğu'daki gelişmelerin de değerlendirilmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti sırasında gerçekleştirdiği temasların sonuçları da toplantıda gündeme gelecek.

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor. Toplantıda alınan kararlar ve değerlendirilen konular, Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarıyla kamuoyuna duyurulacak.