CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Haber Özel KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? Bugün mü, saat kaçta? 9 Kasım gündemi

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? Bugün mü, saat kaçta? 9 Kasım gündemi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak. Fon soruşturması, Terörsüz Türkiye süreci, COP31 hazırlıkları ve dış politikadaki gelişmeler toplantının gündeminde yer alacak. Peki, Kabine Toplantısı saat kaçta başlayacak, hangi konular ele alınacak?

Haber Özel Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2026 08:21
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? Bugün mü, saat kaçta? 9 Kasım gündemi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor. 9 Kasım 2026 Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda Türkiye'nin iç ve dış gündemindeki önemli başlıklar değerlendirilecek. Vatandaşlar ise Kabine Toplantısı'nın saat kaçta başlayacağını, gündeminde hangi konuların bulunduğunu ve toplantının ardından alınacak kararları merak ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretinin ardından Ankara'da başkanlık edeceği toplantıda fon soruşturmasındaki son gelişmeler, sermaye piyasalarına yönelik adımlar, Terörsüz Türkiye süreci ve Antalya'da düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi hazırlıkları öne çıkacak. Ayrıca Rusya-Ukrayna savaşı, ABD-İran gerilimi ve Orta Doğu'daki gelişmeler de değerlendirilecek.

KABİNE TOPLANTISI BUGÜN MÜ?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 9 Kasım 2026 Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Toplantının Beştepe'de gerçekleştirilmesi planlanıyor.

KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Kabine Toplantısı'nın kesin başlangıç saati henüz resmî olarak duyurulmadı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameraların karşısına geçerek alınan kararlar ve gündemdeki gelişmeler hakkında açıklama yapması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE NELER VAR?

9 Kasım tarihli Kabine Toplantısı'nda ekonomi, güvenlik ve dış politika konularının kapsamlı şekilde ele alınması bekleniyor. Toplantının öne çıkan gündem maddeleri şöyle:

  • Fon soruşturmasındaki son gelişmeler ve sermaye piyasalarına yönelik adımlar
  • Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama
  • Antalya'da düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi hazırlıkları
  • Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik girişimler
  • ABD-İran gerilimi ve Orta Doğu'daki gelişmeler
  • ABD'de tamamlanan ara seçimlerin uluslararası yansımaları
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti ve temaslarının değerlendirilmesi

FON SORUŞTURMASI KABİNE GÜNDEMİNDE

Toplantıda fon soruşturması sonrasında sermaye piyasalarında atılacak adımların değerlendirilmesi bekleniyor. Fon Koordinasyon Kurulu'nun çalışmaları ve soruşturma sürecinde gelinen aşama da gündeme alınacak konular arasında bulunuyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE SON DURUM ELE ALINACAK

Kabine'nin önemli gündem maddelerinden biri de Terörsüz Türkiye süreci olacak. Terör örgütünün silah bırakmasına ilişkin gelişmelerin, güvenlik birimlerinden gelen bilgiler ve istihbarat raporları doğrultusunda değerlendirilmesi bekleniyor.

COP31 ZİRVESİ İÇİN HAZIRLIKLAR GÖRÜŞÜLECEK

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilecek COP31 İklim Zirvesi için yürütülen çalışmalar da toplantıda ele alınacak. Zirveye ilişkin hazırlıklar ve organizasyon sürecindeki son durum değerlendirilecek.

DIŞ POLİTİKADAKİ GELİŞMELER MASADA OLACAK

Kabine'de Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimler, ABD-İran arasındaki gerilim ve İsrail'in saldırıları dahil Orta Doğu'daki gelişmelerin de değerlendirilmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti sırasında gerçekleştirdiği temasların sonuçları da toplantıda gündeme gelecek.

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor. Toplantıda alınan kararlar ve değerlendirilen konular, Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarıyla kamuoyuna duyurulacak.

AHaber CANLI YAYIN

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
G.Saray'da büyük kabus!
Beşiktaş evinde 3 puanı kaptı!
DİĞER
Büyük acı! Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar’ın 3 yaşındaki yeğeni hayatını kaybetti!
Emekli maaşlarında yeni artış gündemi! Başkan Erdoğan Kabine'yi topluyor: Asgari ücret, fon tasfiyesi...
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Alanya'da kazanan Trabzonspor!
F.Bahçe ve G.Saray'ın dev transfer kapışması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Barça Fermin Lopez ile A. Madrid'i devirdi! Barça Fermin Lopez ile A. Madrid'i devirdi! 00:58
Fiorentina ile Juventus yenişemedi Fiorentina ile Juventus yenişemedi 00:58
Barça Fermin Lopez ile A. Madrid'i devirdi! Barça Fermin Lopez ile A. Madrid'i devirdi! 00:55
Fiorentina ile Juventus yenişemedi Fiorentina ile Juventus yenişemedi 00:53
Beşiktaş evinde 3 puanı kaptı! Beşiktaş evinde 3 puanı kaptı! 00:41
Alanya'da kazanan Trabzonspor! Alanya'da kazanan Trabzonspor! 00:41
Daha Eski
F.Bahçe Çorum'da farklı kazandı! F.Bahçe Çorum'da farklı kazandı! 00:41
Cevad Prekazi hayatını kaybetti Cevad Prekazi hayatını kaybetti 00:41
F.Bahçe ve G.Saray'ın dev transfer kapışması! F.Bahçe ve G.Saray'ın dev transfer kapışması! 00:41
Süper Lig'de zirve alev alev! Süper Lig'de zirve alev alev! 00:41
Italiano: Milli aradan ötürü üzgünüm! Italiano: Milli aradan ötürü üzgünüm! 00:41
Thomas Reis: Bu kadarını beklemiyordum Thomas Reis: Bu kadarını beklemiyordum 00:41