İstanbul elektrik kesintisi 10 Kasım 2026 listesi, Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ) tarafından planlanan bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle gündeme geldi. Salı günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik hizmetine belirli saatlerde ara verilecek. Arnavutköy, Avcılar, Esenyurt, Bağcılar ve Beylikdüzü'nün belirli mahallelerini kapsayan çalışma programında kesintilerin başlangıç ve bitiş saatleri açıklandı. Peki, 10 Kasım İstanbul elektrik kesintisi hangi ilçelerde yaşanacak? Elektrikler saat kaçta kesilecek, ne zaman gelecek? İşte BEDAŞ'ın mahalle ve sokaklara göre açıklanan kesinti bilgileri...

İSTANBUL'DA 10 KASIM ELEKTRİK KESİNTİSİ HANGİ İLÇELERDE OLACAK?

BEDAŞ'ın 10 Kasım 2026 Salı gününe ilişkin paylaşılan çalışma kayıtlarında İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki çeşitli mahalleler bulunuyor.

10 Kasım için ayrıştırılan listede yer alan ilçeler şöyle:

Arnavutköy

Avcılar

Esenyurt

Beylikdüzü

Bağcılar

Kesintilerin çoğunlukla saat 09.00'da başlayıp 17.00'de sona ermesi planlanıyor. Ancak Beylikdüzü'nün bazı sokaklarında 09.00-11.00, 13.00-15.00 ve 15.00-17.00 saatleri arasında ayrı çalışmalar yapılacak.

Bu liste, paylaşılan kesinti kayıtlarını kapsıyor; İstanbul'un bütün ilçelerindeki çalışmaların eksiksiz dökümü değil.

10 KASIM ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ NEREDE, SAAT KAÇTA?

Arnavutköy'de 10 Kasım Salı günü Terkos Mahallesi'nde planlı elektrik kesintisi uygulanacak.

Etkilenecek mahalle: Terkos

Etkilenecek sokak: Terkos-Karaburun

Başlangıç saati: 09.00

Bitiş saati: 17.00

Kesinti süresi: 8 saat

Çalışmanın nedeni: Kapsamlı havai hat bakımı

BEDAŞ'ın programına göre çalışmalar iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri kapsamında gerçekleştirilecek. Elektrik hizmetinin planlanan bakımın ardından saat 17.00'de yeniden sağlanması öngörülüyor.

10 KASIM AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ HANGİ MAHALLELERDE?

Avcılar'da 10 Kasım Salı günü Ambarlı ve Cihangir mahallelerinin belirli sokaklarında elektrik kesintisi planlanıyor.

Kesinti tarihi: 10 Kasım 2026 Salı

Kesinti saatleri: 09.00-17.00

Etkilenecek mahalle ve sokaklar:

Ambarlı Mahallesi:

Bilge Sokak

Fevzi Çakmak Sokak

Hasat Sokak

Hindi Sokak

Özlem Sokak

Şahin Sokak

Cihangir Mahallesi:

Reşitpaşa Sokak

Çalışmanın nedeni: ETD bağlantı işi

Kesintinin saat 17.00'de sona ermesi planlanıyor. Çalışmaların tamamlanma durumuna göre enerji verme saatinde değişiklik yaşanabilir.

10 KASIM ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

Esenyurt'ta 10 Kasım Salı günü Mehterçeşme ve Cumhuriyet mahallelerinin bazı sokaklarında elektrik kesintisi gerçekleştirilecek.

Kesinti saatleri: 09.00-17.00

Mehterçeşme Mahallesi:

1941.Sokak

1942.Sokak

1943.Sokak

1944.Sokak

1945.Sokak

1946.Sokak

1947.Sokak

1948. Sokak

Cumhuriyet Mahallesi:

Hürriyet Sokak

Çalışmanın nedeni: Yatırım ve dönüşüm çalışması

BEDAŞ'ın iki ayrı çalışma kaydında Mehterçeşme Mahallesi'nin bazı sokakları ortak olarak yer alıyor. Her iki kayıtta da elektrik kesintisinin saat 09.00'da başlayıp 17.00'de tamamlanması planlanıyor.

10 KASIM BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ HANGİ SOKAKLARDA?

Beylikdüzü'nde 10 Kasım Salı günü Barış ve Cumhuriyet mahallelerinde farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri planlanıyor.

BARIŞ MAHALLESİ – 09.00-11.00

Etkilenecek sokaklar:

Bursa Çıkmazı

Karadeniz Sokak

Mehmetçik Sokak

İzmir Sokak

Kesinti nedeni: Kapsamlı trafo merkezi bakımı

BARIŞ MAHALLESİ – 13.00-15.00

Etkilenecek sokaklar:

Akdeniz Sokak

Karadeniz Sokak

Mehmetçik Sokak

Samsun Sokak

Kesinti nedeni: Kapsamlı trafo merkezi bakımı

BARIŞ MAHALLESİ – 15.00-17.00

Etkilenecek sokaklar:

Karadeniz Sokak

Mehmetçik Sokak

Peyami Safa Sokak

Sakarya Sokak

Samsun Sokak

Kesinti nedeni: Kapsamlı trafo merkezi bakımı

CUMHURİYET MAHALLESİ – 09.00-17.00

Cumhuriyet Mahallesi'nin belirli bölgelerinde önleyici bakım çalışması yapılacak. Paylaşılan kayıtta etkilenecek sokaklar ayrı ayrı belirtilmedi.

Beylikdüzü'nde farklı çalışma kayıtlarında aynı sokakların yer alması, bu bölgelerde gün içerisinde birden fazla planlı kesinti aralığı bulunabileceğini gösteriyor.

10 KASIM BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ HANGİ MAHALLELERDE?

Bağcılar'da 10 Kasım 2026 Salı günü Bağlar ve 15 Temmuz mahallelerinde planlı elektrik kesintisi yaşanacak.

BAĞLAR MAHALLESİ

Etkilenecek sokak: 2. Sokak

Kesinti saatleri: 09.00-17.00

Kesinti nedeni: Kapsamlı trafo merkezi bakımı

15 TEMMUZ MAHALLESİ

Etkilenecek sokaklar:

Gülbahar Sokak

1920. Sokak

1921. Sokak

1922. Sokak

Sabia Sokak

Kesinti saatleri: 09.00-17.00

Kesinti nedenleri: Trafo merkezi bakımı ile yatırım ve dönüşüm çalışmaları

BEDAŞ'ın 15 Temmuz Mahallesi için yayımlanan kayıtlarında sokak adı belirtilmeyen bir bakım çalışması da bulunuyor.

Bağcılar'daki çalışmaların planlanan bitiş saati 17.00 olarak duyuruldu.

İSTANBUL'DA 10 KASIM ELEKTRİKLER SAAT KAÇTA GELECEK?

10 Kasım Salı günü İstanbul'da planlanan kesintilerin bitiş saatleri, çalışma yapılacak mahalle ve sokaklara göre değişiyor.

Arnavutköy: 17.00

Avcılar: 17.00

Esenyurt: 17.00

Bağcılar: 17.00

Beylikdüzü: Bölgeye göre 11.00, 15.00 veya 17.00

Belirtilen saatler BEDAŞ'ın paylaşılan çalışma planındaki tahmini bitiş zamanlarıdır. İşlemlerin erken tamamlanması veya teknik nedenlerle uzaması durumunda elektriklerin yeniden verilme saatinde değişiklik olabilir.

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ NASIL SORGULANIR?

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yaşayan vatandaşlar, planlı elektrik kesintilerine ilişkin duyuruları BEDAŞ'ın resmî internet sitesi üzerinden sorgulayabilir.

Kesinti bilgileri ilçe, mahalle, sokak ve tarih seçilerek kontrol edilebiliyor. Anadolu Yakası'ndaki kesinti ve arıza kayıtları ise AYEDAŞ'ın kendi sorgulama sistemi üzerinden takip ediliyor.

Planlı çalışma bulunmadığı halde elektrik kesintisi yaşanması durumunda 186 elektrik arıza hattı üzerinden bilgi alınabiliyor.

BEDAŞ kesinti sorgulama ekranı: https://www.bedas.com.tr/

AYEDAŞ kesinti sorgulama ekranı: https://www.ayedas.com.tr/