İstanbul elektrik kesintisi 10 Kasım 2026 listesi, Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ) tarafından planlanan bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle gündeme geldi. Salı günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik hizmetine belirli saatlerde ara verilecek. Arnavutköy, Avcılar, Esenyurt, Bağcılar ve Beylikdüzü'nün belirli mahallelerini kapsayan çalışma programında kesintilerin başlangıç ve bitiş saatleri açıklandı. Peki, 10 Kasım İstanbul elektrik kesintisi hangi ilçelerde yaşanacak? Elektrikler saat kaçta kesilecek, ne zaman gelecek? İşte BEDAŞ'ın mahalle ve sokaklara göre açıklanan kesinti bilgileri...
İSTANBUL'DA 10 KASIM ELEKTRİK KESİNTİSİ HANGİ İLÇELERDE OLACAK?
BEDAŞ'ın 10 Kasım 2026 Salı gününe ilişkin paylaşılan çalışma kayıtlarında İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki çeşitli mahalleler bulunuyor.
10 Kasım için ayrıştırılan listede yer alan ilçeler şöyle:
Arnavutköy
Avcılar
Esenyurt
Beylikdüzü
Bağcılar
Kesintilerin çoğunlukla saat 09.00'da başlayıp 17.00'de sona ermesi planlanıyor. Ancak Beylikdüzü'nün bazı sokaklarında 09.00-11.00, 13.00-15.00 ve 15.00-17.00 saatleri arasında ayrı çalışmalar yapılacak.
Bu liste, paylaşılan kesinti kayıtlarını kapsıyor; İstanbul'un bütün ilçelerindeki çalışmaların eksiksiz dökümü değil.
10 KASIM ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ NEREDE, SAAT KAÇTA?
Arnavutköy'de 10 Kasım Salı günü Terkos Mahallesi'nde planlı elektrik kesintisi uygulanacak.
Etkilenecek mahalle: Terkos
Etkilenecek sokak: Terkos-Karaburun
Başlangıç saati: 09.00
Bitiş saati: 17.00
Kesinti süresi: 8 saat
Çalışmanın nedeni: Kapsamlı havai hat bakımı
BEDAŞ'ın programına göre çalışmalar iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri kapsamında gerçekleştirilecek. Elektrik hizmetinin planlanan bakımın ardından saat 17.00'de yeniden sağlanması öngörülüyor.
10 KASIM AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ HANGİ MAHALLELERDE?
Avcılar'da 10 Kasım Salı günü Ambarlı ve Cihangir mahallelerinin belirli sokaklarında elektrik kesintisi planlanıyor.
Kesinti tarihi: 10 Kasım 2026 Salı
Kesinti saatleri: 09.00-17.00
Etkilenecek mahalle ve sokaklar:
Ambarlı Mahallesi:
Bilge Sokak
Fevzi Çakmak Sokak
Hasat Sokak
Hindi Sokak
Özlem Sokak
Şahin Sokak
Cihangir Mahallesi:
Reşitpaşa Sokak
Çalışmanın nedeni: ETD bağlantı işi
Kesintinin saat 17.00'de sona ermesi planlanıyor. Çalışmaların tamamlanma durumuna göre enerji verme saatinde değişiklik yaşanabilir.
10 KASIM ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?
Esenyurt'ta 10 Kasım Salı günü Mehterçeşme ve Cumhuriyet mahallelerinin bazı sokaklarında elektrik kesintisi gerçekleştirilecek.
Kesinti saatleri: 09.00-17.00
Mehterçeşme Mahallesi:
1941.Sokak
1942.Sokak
1943.Sokak
1944.Sokak
1945.Sokak
1946.Sokak
1947.Sokak
1948. Sokak
Cumhuriyet Mahallesi:
Hürriyet Sokak
Çalışmanın nedeni: Yatırım ve dönüşüm çalışması
BEDAŞ'ın iki ayrı çalışma kaydında Mehterçeşme Mahallesi'nin bazı sokakları ortak olarak yer alıyor. Her iki kayıtta da elektrik kesintisinin saat 09.00'da başlayıp 17.00'de tamamlanması planlanıyor.
10 KASIM BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ HANGİ SOKAKLARDA?
Beylikdüzü'nde 10 Kasım Salı günü Barış ve Cumhuriyet mahallelerinde farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri planlanıyor.
BARIŞ MAHALLESİ – 09.00-11.00
Etkilenecek sokaklar:
Bursa Çıkmazı
Karadeniz Sokak
Mehmetçik Sokak
İzmir Sokak
Kesinti nedeni: Kapsamlı trafo merkezi bakımı
BARIŞ MAHALLESİ – 13.00-15.00
Etkilenecek sokaklar:
Akdeniz Sokak
Karadeniz Sokak
Mehmetçik Sokak
Samsun Sokak
Kesinti nedeni: Kapsamlı trafo merkezi bakımı
BARIŞ MAHALLESİ – 15.00-17.00
Etkilenecek sokaklar:
Karadeniz Sokak
Mehmetçik Sokak
Peyami Safa Sokak
Sakarya Sokak
Samsun Sokak
Kesinti nedeni: Kapsamlı trafo merkezi bakımı
CUMHURİYET MAHALLESİ – 09.00-17.00
Cumhuriyet Mahallesi'nin belirli bölgelerinde önleyici bakım çalışması yapılacak. Paylaşılan kayıtta etkilenecek sokaklar ayrı ayrı belirtilmedi.
Beylikdüzü'nde farklı çalışma kayıtlarında aynı sokakların yer alması, bu bölgelerde gün içerisinde birden fazla planlı kesinti aralığı bulunabileceğini gösteriyor.
10 KASIM BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ HANGİ MAHALLELERDE?
Bağcılar'da 10 Kasım 2026 Salı günü Bağlar ve 15 Temmuz mahallelerinde planlı elektrik kesintisi yaşanacak.
BAĞLAR MAHALLESİ
Etkilenecek sokak: 2. Sokak
Kesinti saatleri: 09.00-17.00
Kesinti nedeni: Kapsamlı trafo merkezi bakımı
15 TEMMUZ MAHALLESİ
Etkilenecek sokaklar:
Gülbahar Sokak
1920. Sokak
1921. Sokak
1922. Sokak
Sabia Sokak
Kesinti saatleri: 09.00-17.00
Kesinti nedenleri: Trafo merkezi bakımı ile yatırım ve dönüşüm çalışmaları
BEDAŞ'ın 15 Temmuz Mahallesi için yayımlanan kayıtlarında sokak adı belirtilmeyen bir bakım çalışması da bulunuyor.
Bağcılar'daki çalışmaların planlanan bitiş saati 17.00 olarak duyuruldu.
İSTANBUL'DA 10 KASIM ELEKTRİKLER SAAT KAÇTA GELECEK?
10 Kasım Salı günü İstanbul'da planlanan kesintilerin bitiş saatleri, çalışma yapılacak mahalle ve sokaklara göre değişiyor.
Arnavutköy: 17.00
Avcılar: 17.00
Esenyurt: 17.00
Bağcılar: 17.00
Beylikdüzü: Bölgeye göre 11.00, 15.00 veya 17.00
Belirtilen saatler BEDAŞ'ın paylaşılan çalışma planındaki tahmini bitiş zamanlarıdır. İşlemlerin erken tamamlanması veya teknik nedenlerle uzaması durumunda elektriklerin yeniden verilme saatinde değişiklik olabilir.
BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ NASIL SORGULANIR?
İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yaşayan vatandaşlar, planlı elektrik kesintilerine ilişkin duyuruları BEDAŞ'ın resmî internet sitesi üzerinden sorgulayabilir.
Kesinti bilgileri ilçe, mahalle, sokak ve tarih seçilerek kontrol edilebiliyor. Anadolu Yakası'ndaki kesinti ve arıza kayıtları ise AYEDAŞ'ın kendi sorgulama sistemi üzerinden takip ediliyor.
Planlı çalışma bulunmadığı halde elektrik kesintisi yaşanması durumunda 186 elektrik arıza hattı üzerinden bilgi alınabiliyor.
BEDAŞ kesinti sorgulama ekranı: https://www.bedas.com.tr/
AYEDAŞ kesinti sorgulama ekranı: https://www.ayedas.com.tr/