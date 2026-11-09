Gelinim Mutfakta'da haftanın dördüncü gününde heyecan devam ediyor. Cemile, Tuğba, Yeşim ve Sevim, 9 Kasım Pazartesi günü kendilerine verilen yemeği en iyi şekilde hazırlayarak kayınvalidelerden yüksek puan almaya çalışıyor. Günün sonunda en yüksek puana ulaşan yarışmacı, çeyrek altının sahibi olacak. İzleyiciler ise yarışmanın yeni bölümünde günün birincisinin kim olduğunu, hangi gelinin çeyrek altını kazandığını ve puanların nasıl dağıldığını araştırıyor.

GELİNİM MUTFAKTA 9 KASIM BUGÜN KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 9 Kasım tarihli bölümünde yarışmacıların aldığı puanlara göre Tuğba oldu.

9 KASIM GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Tuğba: 18 puan

Sevim: 15 puan

Yeşim: 11 puan

Cemile: 8 puan

GELİNİM MUTFAKTA HAFTALIK PUAN DURUMU

Hafta boyunca verilen puanlar, cuma günü yapılacak haftalık final öncesinde büyük önem taşıyor. Yarışmacılar yalnızca günlük çeyrek altını kazanmak için değil, haftanın sonunda verilecek büyük ödül için de mücadele ediyor.

9 Kasım Pazartesi günü tamamlanan ilk günkü puanlama ardından haftalık toplam sıralamada Tuğba 18 puanla ilk sırada bulunuyor. Sevim 15 puanla ikinci, Yeşim 11 puanla üçüncü, Cemile ise 8 puanla dördüncü sırada.

GELİNİM MUTFAKTA SON BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?

Gelinim Mutfakta'nın son bölümünü, yarışmacıların puan durumunu ve günün kazananına ilişkin açıklamaları Kanal D'nin resmî internet sitesinden takip edebilirsiniz.

Gelinim Mutfakta canlı yayın ve son bölüm: https://www.kanald.com.tr/gelinim-mutfakta