Kasım 2026 emekli promosyonları, bankalar arasındaki rekabetle birlikte yeniden gündemin üst sıralarına yerleşti. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine yönelik kampanyalarda 35 bin TL'ye varan toplam ödüller dikkat çekiyor. Ancak üç yıllık maaş taahhüdü karşılığında verilen nakit promosyon ile ek bankacılık ürünlerine bağlı ödemeler farklılık gösteriyor. Peki, en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? Ziraat, Yapı Kredi, Akbank, Garanti BBVA ve İş Bankası kaç TL promosyon ödüyor? Emekli maaşı e-Devlet üzerinden nasıl taşınır? İşte Kasım 2026 banka banka emekli promosyon tutarları ve kampanya koşulları...

KASIM 2026 EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONUNU HANGİ BANKA VERİYOR?

Bankaların açıkladığı toplam ödül paketleri arasında Şekerbank, 35 bin TL'ye varan kampanyasıyla öne çıkıyor. Ancak bu tutarın tamamı doğrudan maaş taşıma karşılığında ödenmiyor.

Şekerbank'ta aylık tutarına göre 5 bin TL ile 12 bin TL arasında değişen temel promosyon, ek bankacılık işlemleriyle 35 bin TL'ye kadar yükselebiliyor.

ING ve Türkiye Finans'ta toplam avantaj 32 bin TL'ye, Yapı Kredi ve DenizBank'ta ise 30 bin TL'ye ulaşabiliyor. Bu üst limitler, kampanya şartlarının eksiksiz yerine getirilmesi durumunda geçerli oluyor.

Ek ürün kullanımı gerektirmeyen nakit ödemelerde QNB'nin 20 bin TL'ye varan promosyonu dikkat çekiyor. Vakıf Katılım'ın daha önce duyurduğu kampanyada ise maaş dilimine göre 25 bin TL'ye varan nakit ödeme bulunuyordu. Bu teklifin Kasım ayındaki geçerliliği ayrıca teyit edilmeli.

ŞEKERBANK EMEKLİ PROMOSYONU KASIM 2026: 35 BİN TL NASIL ALINIR?

Şekerbank'ın açıkladığı kampanyada maaş tutarına göre temel promosyon ödemeleri şu şekilde:

10 bin TL'nin altında maaş: 5.000 TL

10.000-14.999 TL maaş: 8.000 TL

15.000-19.999 TL maaş: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000 TL

En yüksek maaş diliminde temel promosyona ek olarak vadesiz hesap koşulundan 6 bin TL, kredi kartı harcamasından 5 bin TL, sigortadan 5 bin TL, kredili mevduat hesabından 4 bin TL ve iki otomatik fatura talimatından 3 bin TL kazanılabiliyor.

Böylece bütün koşulların sağlanması halinde toplam ödül 35 bin TL'ye ulaşıyor. Üst tutara ulaşmak için ek ürün ve işlem yükümlülüklerinin yerine getirilmesi gerekiyor.

YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

Yapı Kredi, Kasım 2026 kampanyasında 30 bin TL'ye varan toplam promosyon imkânı sunuyor.

Bankanın temel nakit promosyonu 6 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında değişiyor.

20 bin TL ve üzerinde emekli maaşı alanlar için açıklanan üst paket şu şekilde:

Temel nakit promosyon: 15.000 TL

Otomatik fatura talimatları: 5.000 TL

Kredi kartı harcaması: 5.000 TL

Dijital aktiflik: 2.000 TL

Mobil üzerinden müşteri olma: 3.000 TL

Toplam: 30.000 TL

Bankanın açıklamasına göre kampanya 30 Kasım 2026 tarihine kadar geçerli.

GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYONU KASIM 2026

Garanti BBVA, emekli aylığını bankaya taşıyan veya promosyon taahhüdünü yenileyen müşterilerine 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon sunuyor.

Buna ek olarak belirli bankacılık işlemleri karşılığında 10 bin TL'ye kadar bonus kazanılabiliyor.

Nakit promosyon: 15.000 TL'ye kadar

Kart harcaması bonusu: 6.000 TL

Avans Hesap harcaması bonusu: 2.000 TL

Yeni sigorta poliçesi bonusu: 2.000 TL

Toplam: 25.000 TL'ye kadar

Ek bonuslardan yararlanmak için bankanın belirlediği harcama ve ürün şartlarının karşılanması gerekiyor. Kampanya dönemi 1-30 Kasım 2026 olarak açıklandı.

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

İş Bankası'nın duyurduğu promosyon paketinde 15 bin TL'ye kadar temel nakit ödeme bulunuyor. Otomatik fatura talimatı, kredi kartı, sigorta ve bireysel emeklilik ürünleriyle ilişkili ek kampanyalar sayesinde toplam avantaj 25 bin TL'ye ulaşabiliyor.

Ancak bankanın erişilebilen resmî promosyon koşullarında 1-31 Ekim 2026 tarihleri yer alıyor. Bu nedenle 25 bin TL'lik toplam paketin Kasım ayında aynı şartlarla sürdüğü kesinleşmiş kabul edilmemeli.

Kasım ayında maaş taşımak isteyenlerin güncel kampanya dönemini ve ek ödül şartlarını bankadan kontrol etmesi gerekiyor.

AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2026 KASIM

Akbank'ın emekli maaşı kampanyasında 15 bin TL'ye varan nakit promosyon ödemesi bulunuyor.

Bankanın önceki kampanya tablosunda aylık tutarına göre ödemeler şöyle açıklanmıştı:

10 bin TL'nin altında maaş: 6.250 TL

10.000-14.999 TL maaş: 10.000 TL

15.000-19.999 TL maaş: 12.500 TL

20.000 TL ve üzeri maaş: 15.000 TL

Kasım 2026 için yayımlanan kampanya haberlerinde 15 bin TL'lik nakit üst sınırın sürdüğü aktarılıyor.

Bankanın daha önce sunduğu 15 bin TL'ye varan ek chip-para kampanyasının ise 16 Ekim'de sona eren bir başvuru dönemi bulunuyor. Dolayısıyla 30 bin TL'lik toplam avantajın Kasım ayında aynı şartlarla geçerli olduğu varsayılmamalı.

QNB, DENİZBANK VE VAKIF KATILIM EMEKLİ PROMOSYONLARI

QNB emekli promosyonu: Banka, üç yıllık maaş taahhüdü veren emeklilere 8 bin 500 TL ile 20 bin TL arasında nakit promosyon ödüyor. 20 bin TL ve üzeri maaş alanlar için üst tutar 20 bin TL. Standart promosyon için ek ürün şartı aranmıyor.

DenizBank emekli promosyonu: Temel ödeme 5 bin TL ile 12 bin TL arasında değişiyor. Kredili mevduat hesabı, otomatik fatura talimatları ve aktif kredi kartı kullanımına bağlı ek ödemelerle toplam tutar 30 bin TL'ye çıkabiliyor. Kampanya 31 Aralık 2026'ya kadar geçerli.

Vakıf Katılım emekli promosyonu: Önceki kampanyada 20 bin TL ile 49 bin 999 TL arasında maaş alanlara 21 bin TL, 50 bin TL ve üzerinde maaş alanlara ise 25 bin TL nakit promosyon açıklanmıştı. Kasım ayındaki güncel uygulama koşullarının bankadan doğrulanması gerekiyor.

ING, TÜRKİYE FİNANS VE ALBARAKA TÜRK PROMOSYONLARI

ING emekli promosyonu: Banka, maaş tutarına göre 15 bin TL'ye varan ek koşulsuz nakit promosyon sunuyor. İlave kampanya şartları karşılandığında toplam promosyon 32 bin TL'ye çıkabiliyor.

Türkiye Finans emekli promosyonu: Üç yıllık maaş taahhüdü kapsamında 12 bin TL'ye varan temel promosyon bulunuyor. İki otomatik fatura talimatı, Yedek Hesap, kredi kartı harcaması ve emekli yakını davet ödülleriyle toplam kazanç 32 bin TL'ye ulaşabiliyor. Bu üst tutarın 5 bin TL'lik bölümü emekli yakını davet ödülünden oluşuyor.

Albaraka Türk emekli promosyonu: Kasım ayına ilişkin kampanya derlemelerinde 20 bin TL'ye varan ana promosyon ile ek ödüller birlikte değerlendirildiğinde toplam 30 bin TL'ye ulaşılabildiği belirtiliyor. Güncel katılım şartları ve kampanya süresi bankadan doğrulanmalı.

ZİRAAT BANKASI, VAKIFBANK VE HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

Kamu bankalarının temel promosyon ödemeleri maaş dilimine göre belirleniyor.

Ziraat Bankası emekli promosyonu:

10 bin TL'nin altında maaş: 5.000 TL

10.000-14.999 TL maaş: 8.000 TL

15.000-19.999 TL maaş: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000 TL

Ziraat Bankası'nın emeklilere yönelik finansman paketlerinde faizsiz kredi, taksitli avans ve kart avantajları da gündeme geliyor. Ancak kredi ve avanslar geri ödemeli ürünler olduğundan doğrudan promosyon olarak değerlendirilmiyor.

VakıfBank emekli promosyonu:

10 bin TL'nin altında maaş: 5.000 TL

10.000-14.999 TL maaş: 8.000 TL

15.000-19.999 TL maaş: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000 TL

Halkbank emekli promosyonu:

10.000-14.999 TL maaş: 8.000 TL

15.000-19.999 TL maaş: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000 TL

Halkbank'ta 10 bin TL'nin altında ölüm aylığı alan hak sahipleri için 5 bin TL promosyon seçeneği de bulunuyor. Banka ayrıca emeklilere yönelik kredi ve kart avantajları sunuyor.

E-DEVLET ÜZERİNDEN EMEKLİ MAAŞI TAŞIMA NASIL YAPILIR?

Emekli maaşını başka bankaya taşımak isteyen vatandaşlar, e-Devlet üzerinden SGK'nın banka değişikliği hizmetlerini kullanabiliyor.

İşlem adımları şöyle:

www.turkiye.gov.tr adresinden e-Devlet hesabınıza giriş yapın.

Arama bölümüne SGK banka değişikliği yazın. Emeklilik statünüze göre 4A, 4B veya 4C Banka ve Adres Değişikliği hizmetini açın. Maaş almak istediğiniz yeni bankayı seçin. Sistem tarafından gösterilen bilgileri kontrol ederek başvurunuzu tamamlayın. Yeni bankanın promosyon taahhütnamesini ve varsa ek kampanya başvurularını ayrıca onaylayın.

Mevcut bankasında promosyon taahhüdü devam eden emeklilerin banka değişikliği öncesinde iade edilecek tutarı öğrenmesi gerekiyor.

EMEKLİ PROMOSYONU KAÇ YILDA BİR ALINIYOR?

Emekli promosyonlarında genel uygulama üç yıllık maaş alma taahhüdüne dayanıyor. Süresi tamamlanan emekliler, bankalarının güncel kampanyasına başvurarak yeniden promosyon alabiliyor.

Taahhüt süresi dolmadan başka bankaya geçmek isteyenlerin ise kalan süreyle orantılı promosyon iadesiyle karşılaşması mümkün.

EMEKLİ PROMOSYONU NE ZAMAN HESABA YATAR?

Promosyonun hesaba aktarılacağı tarih, bankanın ödeme koşullarına ve maaş taşıma işleminin tamamlanmasına bağlı olarak değişiyor. Garanti BBVA ve QNB, gerekli başvuru ve ilk maaş şartları sağlandıktan sonra üç iş günü içinde ödeme yapılacağını belirtiyor.

Ek bonus, kart puanı ve harcama ödüllerinin yatırılma tarihleri ise temel nakit promosyondan farklı olabiliyor. Bu nedenle emeklilerin başvuru öncesinde toplam kampanya tutarının hangi bölümünü ne zaman alacağını kontrol etmesi önem taşıyor.

MAAŞ TAŞIMADAN ÖNCE HANGİ PROMOSYON ŞARTLARINA DİKKAT EDİLMELİ?

Banka seçiminde yalnızca ilan edilen en yüksek promosyon rakamını karşılaştırmak yeterli olmayabilir. Bazı kampanyalarda sigorta satın alma, kredi kartıyla belirli tutarda harcama yapma, otomatik fatura ödeme talimatı verme ve hesap bakiyesi bulundurma gibi yükümlülükler aranıyor.

Ayrıca kredili mevduat hesabı ve avans ürünlerinin olası maliyetleri, kart kullanım şartları ve kampanyanın sona erme tarihi de değerlendirilmeli. Temel nakit ödeme, bonus, ödül puanı ve geri ödemeli finansman seçeneklerinin ayrı ayrı incelenmesi, emeklinin elde edeceği gerçek kazancı görmesini sağlayacaktır.