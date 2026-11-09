Türk boksunun önemli isimlerinden Elif Nur Turhan, dünya şampiyonluğu mücadelesinde ABD'li Alycia Baumgardner ile karşı karşıya geldi. ABD'nin Teksas eyaletindeki Arlington kentinde bulunan College Park Center'da düzenlenen IBF Hafif Sıklet Dünya Şampiyonluğu maçında 10 rauntluk mücadele yaşandı. Karşılaşmanın sonunda hakemlerin ortak kararıyla kazanan Alycia Baumgardner oldu. Üç hakemin de 100-90 puan verdiği mücadeleyle birlikte Elif Nur Turhan profesyonel kariyerindeki ilk yenilgisini aldı. İşte Elif Nur Turhan-Alycia Baumgardner maçının sonucu ve karşılaşmanın ayrıntıları...

ELİF NUR TURHAN MAÇI NE OLDU?

Elif Nur Turhan ile Alycia Baumgardner arasındaki dünya şampiyonluğu karşılaşmasını ABD'li boksör kazandı. 8 Kasım 2026 tarihinde Arlington'da gerçekleştirilen mücadelede iki sporcu da 10 raunt boyunca ringde kaldı.

Karşılaşma boyunca daha etkili bir performans sergileyen Baumgardner, hakemlerin ortak kararıyla galibiyete ulaştı. Üç hakemin de mücadeleyi 100-90 değerlendirmesi sonucunda ABD'li boksör, Elif Nur Turhan'ı mağlup ederek IBF Hafif Sıklet Dünya Şampiyonluğu kemerinin sahibi oldu.

ELİF NUR TURHAN İLK YENİLGİSİNİ ALDI

Alycia Baumgardner karşısında ringe namağlup çıkan Elif Nur Turhan, bu sonuçla profesyonel kariyerindeki ilk mağlubiyetini yaşadı.

Karşılaşma öncesinde 14 galibiyeti bulunan milli boksör, 8 nakavtlık performansıyla dikkat çekiyordu. Ancak Arlington'daki mücadelede rakibinin etkili boksuna karşılık vermekte zorlandı ve 10 raunt sonunda puanla kaybetti. Böylece Turhan'ın profesyonel kariyerindeki yenilgisiz serisi sona erdi.

ALYCIA BAUMGARDNER İKİ SIKLETTE DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

Elif Nur Turhan karşısında aldığı galibiyet, Alycia Baumgardner için de önemli bir başarı anlamına geldi. Süper tüy sıklette dünya şampiyonluğu unvanlarını elinde bulunduran ABD'li boksör, hafif sıklette de IBF kemerini kazanarak iki farklı sıklette dünya şampiyonluğu elde etti.

Baumgardner, mücadelede özellikle mesafeyi iyi ayarlayarak rakibinin ataklarını etkisiz hale getirdi. Turhan'ın baskılı dövüş stiline karşı hızlı ve isabetli karşılıklar veren ABD'li sporcu, 10 raunt sonunda tüm hakemlerden aynı puanı aldı.