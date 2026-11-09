CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Haber Özel Elif Nur Turhan maçı ne oldu? Elif Nur Turhan maçı kim kazandı?

Elif Nur Turhan maçı ne oldu? Elif Nur Turhan maçı kim kazandı?

Türk boksör Elif Nur Turhan, ABD'nin Arlington kentinde düzenlenen IBF Hafif Sıklet Dünya Şampiyonluğu karşılaşmasında Alycia Baumgardner ile karşı karşıya geldi. 10 raunt süren mücadelede rakibine puanla mağlup olan Turhan, profesyonel kariyerindeki ilk yenilgisini aldı. İşte Elif Nur Turhan-Alycia Baumgardner maçının sonucu ve karşılaşmanın detayları...

Haber Özel Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2026 09:48 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2026 10:08
Elif Nur Turhan maçı ne oldu? Elif Nur Turhan maçı kim kazandı?

Türk boksunun önemli isimlerinden Elif Nur Turhan, dünya şampiyonluğu mücadelesinde ABD'li Alycia Baumgardner ile karşı karşıya geldi. ABD'nin Teksas eyaletindeki Arlington kentinde bulunan College Park Center'da düzenlenen IBF Hafif Sıklet Dünya Şampiyonluğu maçında 10 rauntluk mücadele yaşandı. Karşılaşmanın sonunda hakemlerin ortak kararıyla kazanan Alycia Baumgardner oldu. Üç hakemin de 100-90 puan verdiği mücadeleyle birlikte Elif Nur Turhan profesyonel kariyerindeki ilk yenilgisini aldı. İşte Elif Nur Turhan-Alycia Baumgardner maçının sonucu ve karşılaşmanın ayrıntıları...

ELİF NUR TURHAN MAÇI NE OLDU?

Elif Nur Turhan ile Alycia Baumgardner arasındaki dünya şampiyonluğu karşılaşmasını ABD'li boksör kazandı. 8 Kasım 2026 tarihinde Arlington'da gerçekleştirilen mücadelede iki sporcu da 10 raunt boyunca ringde kaldı.

Karşılaşma boyunca daha etkili bir performans sergileyen Baumgardner, hakemlerin ortak kararıyla galibiyete ulaştı. Üç hakemin de mücadeleyi 100-90 değerlendirmesi sonucunda ABD'li boksör, Elif Nur Turhan'ı mağlup ederek IBF Hafif Sıklet Dünya Şampiyonluğu kemerinin sahibi oldu.

Elif Nur Turhan, dünya şampiyonluğu maçında Alycia Baumgardner'a puanla mağlup oldu. Milli boksör kariyerinin ilk yenilgisini aldı.

ELİF NUR TURHAN İLK YENİLGİSİNİ ALDI

Alycia Baumgardner karşısında ringe namağlup çıkan Elif Nur Turhan, bu sonuçla profesyonel kariyerindeki ilk mağlubiyetini yaşadı.

Karşılaşma öncesinde 14 galibiyeti bulunan milli boksör, 8 nakavtlık performansıyla dikkat çekiyordu. Ancak Arlington'daki mücadelede rakibinin etkili boksuna karşılık vermekte zorlandı ve 10 raunt sonunda puanla kaybetti. Böylece Turhan'ın profesyonel kariyerindeki yenilgisiz serisi sona erdi.

ALYCIA BAUMGARDNER İKİ SIKLETTE DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

Elif Nur Turhan karşısında aldığı galibiyet, Alycia Baumgardner için de önemli bir başarı anlamına geldi. Süper tüy sıklette dünya şampiyonluğu unvanlarını elinde bulunduran ABD'li boksör, hafif sıklette de IBF kemerini kazanarak iki farklı sıklette dünya şampiyonluğu elde etti.

Baumgardner, mücadelede özellikle mesafeyi iyi ayarlayarak rakibinin ataklarını etkisiz hale getirdi. Turhan'ın baskılı dövüş stiline karşı hızlı ve isabetli karşılıklar veren ABD'li sporcu, 10 raunt sonunda tüm hakemlerden aynı puanı aldı.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Ömer Üründül'den Emre Belözoğlu'na uyarı!
Şampiyonluk oranlarında büyük güncelleme! İşte zirvenin favorisi
DİĞER
Türkiye'de bunları yiyen yiyene! Görenlerin çoğu denemeye cesaret edemiyor
İklim diplomasisinin kalbi Antalya'da atıyor! Bakan Kurum'dan COP31'in açılış töreninde önemli açıklamalar
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'nin yıldızı için İngiliz devleri sıraya girdi!
Batrakov için resmi sözleşme açıklaması
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'tan Anguissa hamlesi! Beşiktaş'tan Anguissa hamlesi! 11:24
Şampiyonluk oranlarında büyük güncelleme! İşte zirvenin favorisi Şampiyonluk oranlarında büyük güncelleme! İşte zirvenin favorisi 10:57
G.Saray'ı üzen haber! Rafael Leao... G.Saray'ı üzen haber! Rafael Leao... 10:18
Ömer Üründül'den Emre Belözoğlu'na uyarı! Ömer Üründül'den Emre Belözoğlu'na uyarı! 10:07
''Dün gece üç harika adam izledim...'' ''Dün gece üç harika adam izledim...'' 09:54
''Bu Trabzonspor, sezonu kupasız kapatmaz'' ''Bu Trabzonspor, sezonu kupasız kapatmaz'' 09:35
Daha Eski
Usta yazardan övgü dolu F.Bahçe sözleri! Usta yazardan övgü dolu F.Bahçe sözleri! 09:16
Barça Fermin Lopez ile A. Madrid'i devirdi! Barça Fermin Lopez ile A. Madrid'i devirdi! 00:58
Fiorentina ile Juventus yenişemedi Fiorentina ile Juventus yenişemedi 00:58
Barça Fermin Lopez ile A. Madrid'i devirdi! Barça Fermin Lopez ile A. Madrid'i devirdi! 00:55
Fiorentina ile Juventus yenişemedi Fiorentina ile Juventus yenişemedi 00:53
Beşiktaş evinde 3 puanı kaptı! Beşiktaş evinde 3 puanı kaptı! 00:41