COP31, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı'dır. İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında her yıl gerçekleştirilen bu uluslararası toplantılar, sözleşmeye taraf ülkelerin bir araya gelerek küresel iklim politikalarını değerlendirdiği ve ortak kararlar üzerinde müzakere yürüttüğü en önemli platformlardan biridir. COP toplantılarında ülkelerin sera gazı emisyonlarını azaltma hedefleri, iklim değişikliğinin etkilerine uyum çalışmaları, finansman ihtiyaçları ve temiz enerjiye geçiş gibi konular ele alınıyor. Antalya'da düzenlenen COP31 de Paris Anlaşması kapsamında belirlenen iklim hedeflerinin uygulanması ve uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesi açısından önem taşıyor.

COP31 AÇILIMI NE?

COP, İngilizce Conference of the Parties ifadesinin kısaltmasıdır. Türkçe karşılığı ise Taraflar Konferansıdır. Buradaki 31 sayısı, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilen konferansın 31'inci toplantısı olduğunu ifade ediyor.

COP31 NE ZAMAN, NEREDE YAPILIYOR?

COP31, 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında Antalya'da düzenleniyor. Konferansın ana etkinlik alanı, Antalya'nın Aksu ilçesindeki EXPO yerleşkesinde bulunuyor.

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonun COP Başkanlığını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum üstleniyor. Türkiye ile Avustralya arasında oluşturulan ortaklık kapsamında Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ise müzakereler başkanlığını yürütüyor.

Konferans boyunca devlet temsilcilerinin yanı sıra uluslararası kuruluşlar, akademisyenler, bilim insanları, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları da çeşitli oturum ve etkinliklerde yer alıyor.

COP31'DE HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?

COP31'in ana gündemini iklim değişikliğiyle mücadele ve küresel ölçekte uygulanabilecek ortak politikalar oluşturuyor.

Konferans kapsamında öne çıkan başlıklar şöyle:

Küresel sıcaklık artışının 1,5 dereceyle sınırlandırılması hedefi

Sera gazı emisyonlarının azaltılması

İklim değişikliğine uyum politikaları

Gelişmekte olan ülkelerin iklim finansmanına erişimi

Yenilenebilir enerji ve enerji dönüşümü

Sıfır atık ve döngüsel ekonomi uygulamaları

Su kaynaklarının korunması

Tarım ve gıda güvenliği

İklim değişikliğinin insan sağlığı üzerindeki etkileri

Özellikle gelişmekte olan ülkelerin iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele edebilmesi için ihtiyaç duyduğu finansman, konferansın önemli müzakere konuları arasında bulunuyor.

COP31'İN İLK GÜNÜNDE HANGİ ETKİNLİKLER VAR?

COP31'in 9 Kasım'daki ilk günü gıda, tarım ve sağlık temasıyla gerçekleştiriliyor. Programda iklim değişikliğinin tarımsal üretim, gıda güvenliği ve insan sağlığı üzerindeki etkileri değerlendiriliyor.

Tarımsal üretimin iklim koşullarına dayanıklı hale getirilmesi, gıda kayıplarının önlenmesi, su güvenliği, metan emisyonlarının azaltılması ve sağlık sistemlerinin iklim krizine uyum sağlaması gibi konular farklı oturumlarda ele alınıyor.

İlk günün dikkat çeken etkinliklerinden biri de Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen böcekler ve tarımsal zararlılar konulu oturum. Saat 12.30'da Yeşil Bölge'de gerçekleştirilecek programda değişen iklim koşullarının böcek türleri üzerindeki etkileri ve doğa temelli mücadele yöntemleri değerlendiriliyor.

COP31 DÜNYA LİDERLER ZİRVESİ NE ZAMAN?

COP31 kapsamında düzenlenecek Dünya Liderler Zirvesi, 11-12 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek zirveye devlet ve hükümet başkanları ile üst düzey uluslararası temsilcilerin katılması bekleniyor.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres'in de yer alacağı liderler buluşmasında ülkelerin iklim politikaları, uluslararası iş birliği hedefleri ve küresel iklim eyleminin hızlandırılması değerlendirilecek.

Zirvenin ana teması ise "Sürdürülebilir, Dirençli ve Adil Bir Geleceğe Doğru" olarak belirlendi.

COP31'E HANGİ ÜLKELER KATILIYOR?

COP31, dünyanın farklı bölgelerinden ülkeleri ve uluslararası kuruluşları bir araya getiriyor. Konferansa BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne taraf olan ülkeler, gözlemci kuruluşlar ve çeşitli uluslararası temsilciler katılıyor.

Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve Okyanusya'dan katılımcıların yer aldığı organizasyonda iklim değişikliğiyle mücadeleye ilişkin farklı ülke politikaları ve ortak çözüm önerileri değerlendiriliyor.

Liderler Zirvesi kapsamında Avusturya, Birleşik Krallık, İtalya, İspanya, Hollanda, Çin, Güney Kore, Japonya, Avustralya, Brezilya, Katar, Suudi Arabistan ve Azerbaycan gibi çok sayıda ülkenin üst düzey katılımı gündemde bulunuyor.

COP31 NEDENİYLE ANTALYA'DA TRAFİK DÜZENLEMESİ

Uluslararası organizasyon nedeniyle Antalya'da ulaşım ve trafik planlamasında özel tedbirler uygulanıyor. Özellikle Antalya Havalimanı, D-400 kara yolu, Belek ve EXPO yerleşkesi arasındaki güzergâhlarda konuk heyetlerin ulaşımına yönelik düzenlemeler yapıldı.

Antalya Valiliğinin duyurduğu plana göre 10, 11 ve 12 Kasım tarihlerinde bazı güzergâhlarda geçici trafik tedbirleri uygulanacak.

11 Kasım saat 07.30 ile 12.00 arasında Liderler Yolu tamamen trafiğe kapatılacak. Konuk liderlerin zirve alanına ulaşmasının ardından güzergâh kontrollü şekilde yeniden açılacak.

Havalimanı Kavşağı ile Belek Shell Kavşağı arasındaki yaklaşık 18 kilometrelik D-400 kara yolunda da konvoylar ve vatandaşların ulaşımı için ayrı trafik düzenlemesi uygulanacak. Ayrıca belirtilen tarihlerde il genelinden hareket eden servis araçlarının D-400'ü kullanmasına izin verilmeyecek.

Yetkililer, vatandaşlardan alternatif güzergâhları tercih etmelerini ve trafik ekiplerinin yönlendirmelerini takip etmelerini istiyor. Havalimanı uçuşlarına yönelik genel bir kısıtlama ise bulunmuyor.

COP31 NEDEN ÖNEMLİ?

COP31, iklim değişikliğinin etkilerinin giderek daha fazla hissedildiği bir dönemde ülkelerin ortak politikalar geliştirmesi açısından önemli bir uluslararası buluşma niteliği taşıyor.

Küresel sıcaklık artışının sınırlandırılması, iklim kaynaklı afetlere karşı hazırlık, enerji sistemlerinin dönüştürülmesi ve finansman kaynaklarının geliştirilmesi gibi konular yalnızca tek bir ülkeyi değil, bütün dünyayı ilgilendiriyor.

Antalya'nın ev sahipliği yaptığı organizasyonda alınacak kararlar ve ülkelerin açıklayacağı taahhütler, uluslararası iklim politikalarının önümüzdeki dönemdeki yönü açısından yakından takip edilecek.

Türkiye açısından da COP31, uluslararası iklim diplomasisi, turizm, ulaşım ve kentin küresel tanıtımı bakımından önemli bir organizasyon olarak öne çıkıyor.