Çılgın Sayısal Loto'da 9 Kasım 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilen çekilişin sonuçları açıklandı. Milli Piyango tarafından düzenlenen çekilişin ardından gözler kazanan numaralara çevrildi. Kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar, 6 ana numara, Joker ve SüperStar sonuçlarını araştırmaya başladı. Çekilişin ardından büyük ikramiyenin sahibini bulup bulmadığı ve diğer ikramiye kategorilerinde kaç kişinin kazandığı da belli oldu.

İŞTE 9 KASIM 2026 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI:

20, 22, 38, 39, 77, 90 Joker:7 Süper Star: 22

MİLLİ PİYANGO ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Çılgın Sayısal Loto kuponu bulunan vatandaşlar, 9 Kasım 2026 tarihli çekilişin sonuçlarını Milli Piyango Online üzerinden sorgulayabiliyor. Bilet sorgulama işlemi için Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesine giriş yapılması ve Çılgın Sayısal Loto sonuç ekranından ilgili çekiliş tarihinin seçilmesi gerekiyor.

Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı: https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/sonuclar

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Milli Piyango Online üzerinden sonuçlarını kontrol etmek isteyenler şu adımları izleyebilir:

Milli Piyango Online resmi internet sitesini açın. Çılgın Sayısal Loto sonuçları bölümüne girin. Çekiliş tarihini 9 Kasım 2026 olarak seçin. Kazanan numaraları ve ikramiye kategorilerini inceleyin. Kuponunuzdaki numaralarla açıklanan sonuçları karşılaştırın.

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