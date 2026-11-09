Ankara'da 10 Kasım hangi yollar kapalı? İşte kapanış ve açılış saatleri

Ankara'da 10 Kasım trafiğe kapalı yollar, Atatürk'ü Anma Günü öncesinde sürücülerin gündemine geldi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümünde Anıtkabir'de düzenlenecek törenler nedeniyle başkentte ulaşım tedbirleri alınacak. 9 Kasım'da yayımlanan trafik düzenlemesi haberinde GMK Bulvarı, Anıt Caddesi ve çevresindeki bağlantı yolları için saat 01.00'den itibaren kapanış öngörülüyor. Peki, Ankara'da 10 Kasım hangi yollar trafiğe kapalı olacak? Yollar saat kaçta kapanacak ve ne zaman açılacak? İşte ayrıntılar...

ANKARA'DA 10 KASIM HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK?

10 Kasım 2026 Salı günü Anıtkabir'de düzenlenecek anma törenleri nedeniyle Ankara'nın merkezi güzergâhlarında trafik tedbirleri uygulanacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına dayandırılan 9 Kasım tarihli habere göre araç trafiğine kapatılması planlanan cadde ve bulvarlar şöyle:

GMK Bulvarı Anıt Caddesi Gençlik Caddesi Akdeniz Caddesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi Dögol Caddesi Sporpark Caddesi Turgut Reis Caddesi

Trafik tedbirleri kapsamında söz konusu yolların yanı sıra bağlantı güzergâhlarında da araç geçişine kısıtlama getirilmesi öngörülüyor.

2026 yılına ait resmî duyurunun tam metnine doğrudan ulaşılamadığı için kapanışların bütün caddelerde aynı anda uygulanacağı kesinleştirilemedi.

10 KASIM KAZIM KARABEKİR CADDESİ VE CELAL BAYAR BULVARI KAPALI MI?

Anıtkabir çevresindeki trafik düzenlemeleri kapsamında Kazım Karabekir Caddesi ile Celal Bayar Bulvarı arasındaki bağlantı yolları da listede yer alıyor.

Trafik tedbiri uygulanması öngörülen bölümler şunlar:

Kazım Karabekir Caddesi'nden Celal Bayar Bulvarı'na bağlantı sağlayan yan yollar

Celal Bayar Bulvarı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantı sağlayan yan yollar

Kazım Karabekir Caddesi'nin Anadolu Meydanı ile Celal Bayar Bulvarı arasında kalan bölümü

Belirtilen güzergâhlara bağlanan diğer yollar

Bu kesimlerde çift yönlü trafik kısıtlamaları uygulanabileceğinden sürücülerin özellikle Anadolu Meydanı ve Anıtkabir çevresinde dikkatli olması gerekiyor.

10 KASIM ANKARA'DA YOLLAR SAAT KAÇTA KAPANACAK, NE ZAMAN AÇILACAK?

9 Kasım'da yayımlanan trafik düzenlemesi haberine göre Ankara'da 10 Kasım Salı günü saat 01.00'den itibaren yol kapatma tedbirlerinin başlaması öngörülüyor.

Uygulamanın Anıtkabir'deki tören programının tamamlanmasına kadar sürmesi planlanıyor.

Yolların tamamının aynı saatte açılacağına ilişkin kesin bir saat açıklanmadı. Trafiğin normale dönmesi, güvenlik tedbirlerinin kaldırılmasına ve tören programının tamamlanmasına bağlı olacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğünün 2025 yılındaki resmî açıklamasında ise benzer güzergâhlarda kapanışların ihtiyaç duyulması halinde uygulanacağı belirtilmişti. Bu nedenle sürücülerin 2026 yılı için son trafik duyurularını kontrol etmesi önem taşıyor.

10 KASIM ANITKABİR'E NASIL GİDİLİR? METRO VE ANKARAY ULAŞIMI

10 Kasım'da Anıtkabir'i ziyaret edecek vatandaşların tören alanı çevresindeki trafik yoğunluğunu dikkate alması gerekiyor.

Özel araç yerine toplu taşıma kullanmak isteyenler için ANKARAY hattındaki Anadolu/Anıtkabir ve Maltepe istasyonları ulaşım seçenekleri arasında bulunuyor. Bu istasyonlardan Anıtkabir çevresine yürüyerek ulaşılabiliyor.

Ancak tören nedeniyle istasyon girişleri, yaya geçişleri veya çevredeki güzergâhlarda geçici düzenlemeler yapılabilir. Bu nedenle EGO'nun güncel sefer ve istasyon duyurularının kontrol edilmesi gerekiyor.

ANKARA'DA 10 KASIM TRAFİĞİ İÇİN SÜRÜCÜLERE UYARI

10 Kasım Salı günü Anıtkabir çevresinde sabah saatlerinden itibaren tören katılımına bağlı trafik yoğunluğu yaşanabilir. Özellikle Anıt Caddesi, Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi ve Anadolu Meydanı çevresinden geçecek sürücülerin yolculuk planlarını buna göre yapmaları gerekiyor.

Alternatif güzergâh seçilirken yalnızca kapalı ana yolların değil, bu yollara bağlanan yan caddelerin de dikkate alınması önem taşıyor. Trafik ekiplerinin yönlendirmeleri ve anlık yol durumu bilgileri, geçişe açık güzergâhların belirlenmesinde esas alınmalı.