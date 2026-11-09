10 Kasım otobüsler ücretsiz mi, toplu taşıma bedava mı soruları, Atatürk'ü Anma Günü öncesinde gündeme geldi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümü olan 10 Kasım 2026 Salı günü Türkiye genelinde anma törenleri düzenlenecek. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer büyükşehirlerde ulaşım hizmetlerinden yararlanacak vatandaşlar ise ücretsiz geçiş uygulamasını araştırıyor. Peki, 10 Kasım'da otobüsler bedava mı? Metro, metrobüs, Marmaray ve tramvay ücretsiz olacak mı? İşte ayrıntılar...

10 KASIM OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ, TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI?

10 Kasım 2026 Salı günü toplu taşıma araçlarının ülke genelinde ücretsiz kullanılmasını sağlayan genel bir karar bulunmuyor. Atatürk'ü Anma Günü, resmî tatil kapsamında yer almadığından otobüs, metro, metrobüs, tramvay ve vapur seferlerinde mevcut ücret tarifelerinin uygulanması bekleniyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerde 10 Kasım'a özel ücretsiz ulaşım uygulamasına ilişkin genel bir duyuru yapılmadı.

Bununla birlikte belediyeler veya ilgili ulaşım kuruluşları, anma programları kapsamında özel kararlar açıklayabiliyor. Bu nedenle belirli hatlarda ücretsiz geçiş uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin yerel duyuruların takip edilmesi gerekiyor.

10 KASIM İSTANBUL'DA İETT, METRO VE METROBÜS ÜCRETSİZ Mİ?

10 Kasım Salı günü İstanbul'da İETT otobüsleri, metrobüs, metro, tramvay ve Şehir Hatları vapurlarının ücretsiz olacağına ilişkin duyurulmuş genel bir karar bulunmuyor.

Bu nedenle İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı toplu ulaşım araçlarında normal İstanbulkart tarifelerinin uygulanması bekleniyor.

İstanbul'da 10 Kasım için ulaşım durumu:

İETT otobüsleri: Normal tarife bekleniyor

Metrobüs: Normal tarife bekleniyor

Metro: Normal tarife bekleniyor

Tramvay: Normal tarife bekleniyor

Şehir Hatları vapurları: Normal tarife bekleniyor

İBB veya ilgili ulaşım işletmeleri tarafından yeni bir karar alınması durumunda ücretsiz geçişin kapsamı ayrıca açıklanabilecek.

10 KASIM MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ, BEDAVA OLACAK MI?

10 Kasım 2026 Salı günü Marmaray'ın ücretsiz hizmet vereceğine ilişkin açıklanmış bir genel karar bulunmuyor. Bu nedenle Marmaray seferlerinde mevcut ücret tarifesinin geçerli olması bekleniyor.

Marmaray, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı TCDD Taşımacılık tarafından işletildiği için belediye ulaşım kararlarından ayrı değerlendiriliyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gibi bazı resmî tatillerde Marmaray'da Cumhurbaşkanı kararıyla ücretsiz geçiş uygulaması yapılabiliyor. Ancak 10 Kasım için aynı uygulamanın geçerli olduğuna ilişkin doğrulanmış bir karar bulunmuyor.

ANKARA'DA 10 KASIM EGO OTOBÜSLERİ VE METRO BEDAVA MI?

Ankara'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında EGO otobüsleri, metro ve ANKARAY hatları için genel bir ücretsiz ulaşım düzenlemesi açıklanmadı.

Bu nedenle Ankara'da toplu taşıma hizmetlerinde normal ücret tarifelerinin geçerli olması bekleniyor.

Ankara'da 10 Kasım ulaşım durumu:

EGO otobüsleri: Normal tarife bekleniyor

Ankara Metrosu: Normal tarife bekleniyor

ANKARAY: Normal tarife bekleniyor

Başkentray: Normal tarife bekleniyor

Anıtkabir'de gerçekleştirilecek anma programları nedeniyle ulaşım yoğunluğunun artması beklenirken olası ek sefer veya güzergâh düzenlemelerinin EGO'nun duyurularından takip edilmesi gerekiyor.

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ, TOPLU TAŞIMA NEDEN ÜCRETSİZ DEĞİL?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, Türkiye'de resmî tatil olarak kabul edilmiyor. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da yer alan genel tatil günleri arasında 10 Kasım bulunmuyor.

Bu nedenle 10 Kasım'da kamu kurumlarında ve özel sektör iş yerlerinde normal çalışma düzeni uygulanıyor. Toplu taşıma hizmetlerinde de yalnızca anma günü olması nedeniyle genel bir ücretsiz geçiş hakkı doğmuyor.

Bununla birlikte toplu taşımanın ücretsiz olması yalnızca resmî tatil statüsüne bağlı değil. İlgili mevzuat kapsamında ayrıca alınan kararlarla belirli günlerde veya belirli yolcu grupları için ücretsiz ulaşım sağlanabiliyor.

10 KASIM'DA TOPLU TAŞIMA SEFERLERİ DEĞİŞECEK Mİ?

Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümünde 10 Kasım Salı günü saat 09.05'te ülke genelinde saygı duruşunda bulunulacak. Özellikle anma törenlerinin düzenleneceği meydanlar, anıtlar ve tören alanları çevresinde ulaşım düzenlemeleri gündeme gelebilecek.

Ankara'da Anıtkabir, İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı ve diğer anma alanları çevresinde yapılabilecek trafik veya güzergâh değişiklikleri için resmî duyuruların incelenmesi önem taşıyor. Ücretsiz ulaşım kararı ile ek sefer veya geçici güzergâh uygulaması birbirinden ayrı düzenlemeler olduğundan yolcuların her iki konuyu da kontrol etmesi gerekiyor.