10 Kasım'da bayrak asılır mı, yarıya indirilir mi soruları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümü öncesinde gündeme geldi. Türkiye genelinde 10 Kasım 2026 Salı günü düzenlenecek anma törenlerinde Türk bayrakları yas işareti olarak yarıya indirilecek. Vatandaşlar ise evlere ve balkonlara bayrak asılmasının serbest olup olmadığını araştırıyor. Peki, 10 Kasım'da bayrak asılır mı? Bayraklar saat kaçta yarıya indirilir ve ne zaman yeniden göndere çekilir? İşte Türk Bayrağı Kanunu'nda yer alan kurallar...

10 KASIM'DA BAYRAK ASILIR MI, EVLERE BAYRAK ASMAK YASAK MI?

10 Kasım'da evlere, balkonlara ve iş yerlerine Türk bayrağı asılabilir. Atatürk'ü Anma Günü'nde vatandaşların bayrak asmasını yasaklayan genel bir düzenleme bulunmuyor.

Ancak Türk bayrağının temiz, sağlam ve mevzuata uygun biçimde kullanılması gerekiyor. Balkon veya pencereye asılan bayrakların, direklerdeki bayraklar gibi yarıya indirilmesi zorunlu değil.

10 KASIM'DA BAYRAK YARIYA İNDİRİLİR Mİ, NEDEN?

Evet, Türk bayrağı 10 Kasım'da yas işareti olarak yarıya indirilir. Uygulama, 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanunu'nun 4. maddesinde düzenleniyor.

Türk Bayrağı Tüzüğü'nün 24. maddesine göre Türkiye'deki resmî ve millî binalar ile Türkiye Cumhuriyeti'nin yurt dışı temsilciliklerindeki bayraklar yarıya çekilir.

Bu uygulama, 10 Kasım 1938'de hayatını kaybeden Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak amacıyla gerçekleştiriliyor.

10 KASIM BAYRAK SAAT KAÇTA YARIYA İNDİRİLİR?

10 Kasım'da düzenlenen resmî anma törenlerinde saat 09.05'te saygı duruşunda bulunulur. Türk bayrakları tören programına uygun olarak yarıya indirilir ve gün batımında yeniden göndere çekilir.

Bayrağın yarıya indirilmesinde belirli kurallar uygulanır. Sürekli çekili olmayan bayraklar önce direğin tepesine kadar çıkarılır, ardından yavaşça yarıya indirilir.

ANITKABİR VE TBMM'DE BAYRAK YARIYA İNDİRİLİR Mİ?

10 Kasım bayrak uygulamasında Anıtkabir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) için özel hükümler bulunuyor.

Türk Bayrağı Tüzüğü'ne göre TBMM binasının önündeki bayrak hiçbir zaman yarıya indirilmez. Anıtkabir'deki Türk bayrağı ise yalnızca 10 Kasım'da yarıya çekilir.

TÜRK BAYRAĞI NERELERE ASILAMAZ?

Türk Bayrağı Kanunu, bayrağın kullanımında uyulması gereken kuralları da belirliyor. Yırtık, sökük, kirli, solmuş veya manevi değerini zedeleyecek durumdaki bayrakların kullanılması yasak.

Bayrak, oturulan veya ayakla basılan yerlere konulamaz. Ayrıca mevzuatta belirtilen istisnalar dışında masa ve kürsülerde örtü olarak kullanılamaz. Ev ve iş yerlerine asılan bayrakların da bu kurallara uygun olması gerekiyor.