10 Kasım resmi tatil mi, bankalar ve kamu kurumları açık mı soruları, Atatürk'ü Anma Günü öncesinde vatandaşların gündemine geldi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88. yıl dönümünde ülke genelinde düzenlenecek törenlerle anılacak. 10 Kasım 2026 Salı günü saat 09.05'te gerçekleştirilecek anma programları öncesinde çalışma düzeni de merak ediliyor. Peki, 10 Kasım resmi tatil mi? Bankalar, PTT, eczaneler ve belediyeler çalışıyor mu? Okullar ve üniversiteler açık mı? İşte ayrıntılar...

10 KASIM 2026 RESMİ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

10 Kasım 2026 Salı günü resmî tatil değildir. Atatürk'ü Anma Günü, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da belirtilen resmî tatil günleri arasında yer almıyor.

Bu nedenle 10 Kasım'da tam gün veya yarım gün tatil uygulanmayacak. Kamu kurumları, bankalar, belediyeler ve özel sektör iş yerlerinde normal çalışma düzeni devam edecek.

Ancak saat 09.05'te düzenlenecek saygı duruşu ve anma programları nedeniyle bazı kurumlarda hizmete kısa süreli ara verilebilecek.

10 KASIM'DA BANKALAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

10 Kasım 2026 Salı günü bankalar açık olacak. Resmî tatil uygulanmadığı için kamu ve özel bankalar normal hafta içi mesai saatlerinde hizmet verecek.

Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, İş Bankası, Garanti BBVA, Akbank, Yapı Kredi ve diğer bankaların şubelerinde işlemler yapılabilecek.

Banka şubeleri genel olarak 09.00-17.00 saatleri arasında çalışıyor. Öğle arası ve kapanış saatleri şubelerin bulunduğu bölgeye göre farklılık gösterebiliyor.

10 Kasım'da EFT, havale ve FAST yapılabilecek mi?

Evet. Bankaların normal iş günü kapsamında faaliyet gösterecek olması nedeniyle EFT işlemleri olağan işlem saatlerinde gerçekleştirilebilecek. Havale ve FAST işlemleri de ilgili bankacılık sistemlerinin çalışma düzenine göre devam edecek.

10 KASIM PTT AÇIK MI, KARGO DAĞITIMI YAPILACAK MI?

10 Kasım Salı günü PTT şubeleri açık olacak. Atatürk'ü Anma Günü resmî tatil olmadığı için posta, kargo ve ödeme işlemlerinde olağan hafta içi çalışma programı uygulanacak.

PTT üzerinden gönderi teslim etmek, kargo almak veya diğer işlemleri gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar şubelerin normal mesai saatlerinde hizmet alabilecek.

Şubelerin açılış ve kapanış saatleri bulunduğu bölgeye göre değişebildiğinden işlem yapılacak PTT şubesinin çalışma saatlerinin kontrol edilmesi gerekiyor.

10 KASIM'DA ECZANELER AÇIK MI, HASTANELER ÇALIŞIYOR MU?

10 Kasım 2026 Salı günü eczaneler açık olacak. Resmî tatil uygulanmadığı için eczanelerde normal hafta içi mesai düzeni geçerli olacak.

Devlet hastaneleri, şehir hastaneleri, üniversite hastaneleri ve özel hastanelerde de sağlık hizmetleri olağan çalışma programı kapsamında sürdürülecek.

Aile sağlığı merkezleri ve hastanelerin poliklinikleri normal randevu düzenine göre hizmet verirken acil servisler 24 saat açık olacak. Eczanelerde mesai saatlerinin tamamlanmasının ardından nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecek.

10 KASIM'DA BELEDİYELER VE RESMİ KURUMLAR AÇIK MI?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde belediyeler ve diğer kamu kurumları normal mesai düzeninde çalışacak.

Bu kapsamda 10 Kasım 2026 Salı günü açık olacak kurumlar şöyle:

Belediyeler

Valilikler ve kaymakamlıklar

Nüfus müdürlükleri

Tapu ve kadastro müdürlükleri

Vergi daireleri

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) müdürlükleri

Noterler

PTT şubeleri

Kamu ve özel bankalar

Vatandaşlar kimlik, tapu, vergi, sosyal güvenlik ve belediye işlemlerini kurumların mesai saatleri içerisinde gerçekleştirebilecek.

10 KASIM'DA OKULLAR TATİL Mİ, DERS YAPILACAK MI?

10 Kasım 2026 Salı günü okullar tatil olmayacak. Millî Eğitim Bakanlığının 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim devam edecek.

Okullarda saat 09.05'te Atatürk'ü anma törenleri gerçekleştirilecek. Törenlerin ardından ders programları normal şekilde sürdürülecek.

Üniversitelerde de 10 Kasım nedeniyle genel bir tatil uygulanmayacak. Akademik takvim doğrultusunda dersler yapılabilecek ve çeşitli anma programları düzenlenecek.

2026 Kasım ara tatili ne zaman?

MEB'in açıkladığı takvime göre birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek.

Dolayısıyla 10 Kasım Salı günü ara tatil kapsamında bulunmuyor.

10 KASIM'DA NOTERLER VE KARGO ŞİRKETLERİ AÇIK MI?

10 Kasım'da noterler normal hafta içi mesai saatleri içerisinde hizmet verecek. Vekâletname, araç satış işlemleri ve diğer noterlik işlemleri gerçekleştirilebilecek.

Özel kargo şirketleri açısından da 10 Kasım nedeniyle genel bir resmî tatil söz konusu değil. Kargo şubelerinin açık olması ve dağıtım faaliyetlerinin olağan program doğrultusunda sürmesi bekleniyor. Şirketlerin bölgesel çalışma saatlerinde farklılıklar bulunabilir.

10 KASIM SAAT 09.05'TE NE OLACAK?

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de saat 09.05'te hayatını kaybetmesinin 88. yıl dönümünde Türkiye genelinde anma törenleri gerçekleştirilecek.

Saatler 09.05'i gösterdiğinde sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunulacak. Okullarda, kamu kurumlarında ve çeşitli meydanlarda Atatürk'ü anma programları düzenlenecek.

Resmî kurumlarda Türk bayrakları yas uygulaması kapsamında yarıya indirilecek. Törenlerin tamamlanmasının ardından kurumlarda normal mesai düzeni devam edecek.

10 KASIM'DA BELEDİYE VE BANKA MESAİ SAATLERİ DEĞİŞECEK Mİ?

10 Kasım resmî tatil olmadığı için banka şubeleri, belediyeler ve diğer kamu kurumlarında ülke genelini kapsayan bir mesai saati değişikliği bulunmuyor. Bununla birlikte kurumların kendi anma programları nedeniyle sabah saatlerinde kısa süreli hizmet düzenlemeleri yapılabilir.

Özellikle randevuyla gerçekleştirilen nüfus, tapu, noter ve banka işlemlerinde vatandaşların ilgili kurumun çalışma saatlerini önceden kontrol etmesi önem taşıyor.