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Anasayfa Haber Özel 10 Kasım okullar tatil mi? Yarın okul var mı, yarım gün mü?

10 Kasım okullar tatil mi? Yarın okul var mı, yarım gün mü?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla öğrenciler ve veliler, yarın okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. 10 Kasım Salı günü eğitim öğretimin devam edip etmeyeceği, ders yapılıp yapılmayacağı ve okulların yarım gün olup olmadığı araştırılıyor. İşte merak edilen soruların yanıtı...

Haber Özel Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2026 11:01
10 Kasım okullar tatil mi? Yarın okul var mı, yarım gün mü?

10 Kasım okullar tatil mi, yarın okul var mı, ders yapılacak mı? Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının yıl dönümü olan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü öncesinde öğrenciler ve veliler bu soruların yanıtını araştırmaya başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 10 Kasım'da yurt genelinde anma etkinlikleri düzenlenecek. Peki, 10 Kasım 2026 Salı günü okullar açık mı, eğitim tam gün mü yapılacak, yarım gün tatil var mı?

10 KASIM OKULLAR TATİL Mİ?

10 Kasım 2026 Salı günü okullar için ülke genelinde alınmış bir tatil kararı bulunmuyor. 10 Kasım, resmî tatil günleri arasında yer almadığından eğitim öğretim faaliyetleri normal takvim doğrultusunda devam edecek. Öğrenciler, yarın okullarına giderek derslerine katılacak.

Öğrenciler ve veliler 10 Kasım Salı günü okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki, yarın ders var mı, okullar tam gün mü açık olacak?

10 KASIM'DA DERS VAR MI, OKULLAR YARIM GÜN MÜ?

10 Kasım Salı günü okullarda yarım gün tatil uygulaması bulunmuyor. Eğitim öğretimin normal ders programı çerçevesinde sürmesi bekleniyor. Bununla birlikte okullarda 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında törenler ve anma etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Öğrenciler ve veliler 10 Kasım Salı günü okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki, yarın ders var mı, okullar tam gün mü açık olacak?

10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA GÜNÜ NEDİR?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938 tarihinde saat 09.05'te Dolmabahçe Sarayı'nda hayatını kaybetti. Her yıl 10 Kasım'da Türkiye genelinde Atatürk anılıyor; saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuluyor.

Okullarda da Atatürk'ün hayatı, fikirleri ve Cumhuriyet'e kazandırdıkları üzerine etkinlikler düzenleniyor.

KASTAMONU'DA 10 KASIM OKULLAR TATİL Mİ?

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 230 köy yolu ulaşıma kapanmış, ekiplerin çalışmaları sonucunda çok sayıda yol yeniden açılmıştı. Azdavay ve Pınarbaşı ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verilmişti. Ancak söz konusu karar 9 Kasım Pazartesi günü için duyuruldu. 10 Kasım Salı günü için Kastamonu genelinde okulların tatil edildiğine ilişkin yeni bir karar açıklanmış değil. Bu nedenle öğrencilerin Valilik ve kaymakamlıklardan yapılabilecek son dakika duyurularını takip etmesi gerekiyor.

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