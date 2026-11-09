İstanbul'da yarın yağmur var mı, 10 Kasım Salı günü hava nasıl olacak soruları Meteoroloji Genel Müdürlüğünün güncel tahminleriyle yanıt buldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümünde düzenlenecek anma törenleri öncesinde İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığının 8 ile 14 derece arasında değişeceği tahmin edilirken özellikle sabah saatlerindeki yağış ihtimali dikkat çekiyor. Peki, İstanbul'da yarın yağmur yağacak mı? 10 Kasım'da yağmur saat kaçta başlayacak ve ne zaman duracak? İşte MGM'nin saatlik ve 5 günlük hava durumu tahminleri...

10 KASIM İSTANBUL'DA YARIN YAĞMUR VAR MI, HAVA NASIL OLACAK?

Evet, 10 Kasım 2026 Salı günü İstanbul'da aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 9 Kasım'da yayımladığı tahmin raporuna göre kent genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

İstanbul'da günün en düşük sıcaklığının 8, en yüksek sıcaklığının ise 14 derece olması öngörülüyor.

10 Kasım Salı İstanbul hava durumu:

Hava durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

En düşük sıcaklık: 8°C

En yüksek sıcaklık: 14°C

Yağış türü: Sağanak yağmur

Rüzgâr: Güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette

Meteorolojik uyarı: Güncel özel uyarı bulunmuyor

MGM'nin değerlendirmesine göre hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyredecek. Gece ve sabah saatlerinde ise pus ve yer yer sis görülebilecek.

İSTANBUL'DA YAĞMUR SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, NE ZAMAN DURACAK?

İstanbul'da 10 Kasım Salı günü yağışın gece saatlerinden itibaren aralıklarla görülmesi bekleniyor. Saatlik tahminlerde özellikle sabah saatleri öne çıkıyor.

10 Kasım İstanbul saatlik yağış tahmini:

02.00-03.00: Sağanak yağış ihtimali bulunuyor. Yağış olasılığı yüzde 57-62 seviyesinde.

06.00-08.00: Havanın çok bulutlu olması beklenirken aralıklı yağış ihtimali devam ediyor.

09.00-10.00: Sağanak yağış tahmin ediliyor. Yağış olasılığı yaklaşık yüzde 52-54 arasında.

11.00-12.00: Bulutlu hava devam edecek. Yağış ihtimalinin azalması öngörülüyor.

13.00-16.00: Bulutların azalması ve yer yer güneşli havanın görülmesi bekleniyor.

17.00-21.00: Yağış ihtimali oldukça düşerken havanın açık veya az bulutlu olması tahmin ediliyor.

Saatlik veriler tahmin niteliği taşıyor. Yağmurun başlama ve sona erme saatleri ilçelere göre değişiklik gösterebilir.

10 KASIM'DA İSTANBUL'DA ANMA TÖRENLERİNDE YAĞMUR YAĞACAK MI?

10 Kasım Salı günü saat 09.05'te gerçekleştirilecek Atatürk'ü anma törenleri sırasında İstanbul'da yağmur görülme ihtimali bulunuyor.

Saatlik tahminlere göre 09.00 civarında sıcaklığın 10-11 derece olması ve sağanak yağış ihtimalinin yüzde 50'nin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Bu nedenle açık alanlarda düzenlenecek törenlere katılacak vatandaşların yağışlı ve serin hava koşullarını dikkate alması önem taşıyor. Ancak yağışın İstanbul'un bütün ilçelerinde aynı anda ve aynı şiddette etkili olacağı anlamı çıkarılmamalı.

10 KASIM İSTANBUL İLÇE İLÇE HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 10 Kasım Salı günü için açıkladığı tahminlerde İstanbul'un hem Avrupa hem de Anadolu Yakası'ndaki ilçelerinde aralıklı sağanak yağış öngörülüyor.

Beşiktaş: Sağanak yağışlı, 7-15°C

Kadıköy: Sağanak yağışlı, 10-15°C

Üsküdar: Sağanak yağışlı, 8-14°C

Fatih: Sağanak yağışlı, 8-15°C

Bakırköy: Sağanak yağışlı, 8-14°C

Şişli: Sağanak yağışlı, 8-15°C

Sarıyer: Sağanak yağışlı, 7-13°C

Beykoz: Sağanak yağışlı, 7-15°C

Ümraniye: Sağanak yağışlı, 7-13°C

Ataşehir: Sağanak yağışlı, 8-13°C

Maltepe: Sağanak yağışlı, 9-14°C

Pendik: Sağanak yağışlı, 8-14°C

Küçükçekmece: Sağanak yağışlı, 9-14°C

Başakşehir: Sağanak yağışlı, 7-13°C

Esenyurt: Sağanak yağışlı, 8-13°C

Beylikdüzü: Sağanak yağışlı, 9-14°C

Şile: Sağanak yağışlı, 6-12°C

Adalar: Sağanak yağışlı, 9-15°C

İlçe tahminlerinde sıcaklık değerleri farklılık gösterse de yağış beklentisi İstanbul geneline yayılıyor. Özellikle sabah saatlerinde dışarı çıkacak vatandaşların yağmura karşı hazırlıklı olması öneriliyor.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU: YAĞMUR NE ZAMAN BİTECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 10-14 Kasım 2026 tarihlerini kapsayan tahminlerine göre İstanbul'da salı günü görülecek sağanak yağışın ardından çarşamba günü parçalı bulutlu hava bekleniyor.

10 Kasım Salı

Hava: Sağanak yağışlı

En düşük: 8°C

En yüksek: 14°C

11 Kasım Çarşamba

Hava: Parçalı bulutlu

En düşük: 10°C

En yüksek: 18°C

12 Kasım Perşembe

Hava: Çok bulutlu

En düşük: 14°C

En yüksek: 19°C

13 Kasım Cuma

Hava: Parçalı bulutlu

En düşük: 17°C

En yüksek: 21°C

14 Kasım Cumartesi

Hava: Sağanak yağışlı

En düşük: 16°C

En yüksek: 21°C

Beş günlük tahmine göre İstanbul'da çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların yükselmesi, cuma günü ise 21 dereceye ulaşması bekleniyor. Cumartesi günü sağanak yağışın yeniden etkili olacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA 10 KASIM'DA KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 9 Kasım saat 18.00 ile 10 Kasım saat 18.00 arasını kapsayan İstanbul Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi raporunda güncel bir meteorolojik uyarı bulunmadığı belirtildi.

Bununla birlikte İstanbul genelinde aralıklı sağanak yağış beklentisi devam ediyor. Yağışın etkili olduğu saatlerde sürücülerin görüş mesafesi, yol yüzeyindeki ıslaklık ve trafik koşullarına dikkat etmesi önem taşıyor.

İSTANBUL'DA HAFTA ORTASINDA HAVA ISINACAK MI?

10 Kasım Salı günü en yüksek 14 derece olması beklenen sıcaklığın, 11 Kasım Çarşamba günü 18 dereceye yükselmesi tahmin ediliyor. Perşembe günü 19 dereceye ulaşacak sıcaklığın cuma günü 21 dereceyi görmesi öngörülüyor.

Böylece salı günkü serin ve yağışlı havanın ardından hafta ortasında daha ılık bir dönem yaşanabilecek. Ancak 14 Kasım Cumartesi günü sağanak yağış beklentisi nedeniyle haftanın son bölümünde hava koşulları yeniden değişebilecek.