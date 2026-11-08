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Anasayfa Haber Özel Süper Loto sonuçları 8 Kasım 2026: Kazanan numaralar belli oldu

Süper Loto sonuçları 8 Kasım 2026: Kazanan numaralar belli oldu

Süper Loto'nun 8 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirilen çekilişinin sonuçları belli oldu. Haftanın merakla beklenen çekilişinde kazandıran 6 numara açıklanırken gözler büyük ikramiye ve kazanan kişi sayısına çevrildi.

Haber Özel Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2026 21:47 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2026 21:48
Süper Loto sonuçları 8 Kasım 2026: Kazanan numaralar belli oldu

Süper Loto sonuçları 8 Kasım 2026 Pazar günü yapılan çekilişin ardından belli oldu. Milli Piyango tarafından düzenlenen çekilişte haftanın kazandıran 6 numarası açıklandı. Kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar, "8 Kasım Süper Loto sonuçları hangi numaralar? Büyük ikramiye devretti mi, kaç kişi kazandı?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 8 Kasım 2026 Süper Loto çekiliş sonuçları ve sonuç sorgulama ekranına ilişkin merak edilenler...

8 KASIM SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI! KAZANAN NUMARALAR HANGİLERİ?

Süper Loto'nun 8 Kasım 2026 tarihli çekilişi tamamlandı. Çekilişin ardından haftanın kazandıran numaraları belli oldu.

8 Kasım 2026 Süper Loto kazanan numaraları: 1, 30, 36, 41, 48, 56

6 bilen: Devir – 20,26 TL

5 bilen: 11 kişi – 299.735,10 TL

4 bilen: 1.087 kişi – 4.704,85 TL

3 bilen: 28.448 kişi – 248,30 TL

2 bilen: 299.919 kişi – 27,65 TL

8 KASIM SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Süper Loto kuponunu kontrol etmek isteyen vatandaşlar, Milli Piyango Online'ın resmî internet sitesi üzerinden sonuç sorgulama işlemini gerçekleştirebilir. İlgili sayfada çekiliş tarihi seçilerek kazanan numaralar ve ikramiye dağılımı görüntülenebilir.

Süper Loto sonuç sorgulama ekranına ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz:

https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/cekilis-sonuclari

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto'da 1 ile 60 arasındaki sayılardan 6 numara seçiliyor. Çekilişte belirlenen 6 numaranın tamamını doğru tahmin edenler büyük ikramiyeyi kazanma hakkı elde ediyor. Daha az sayıda eşleşme sağlayanlar ise ilgili ikramiye kategorilerine göre ödül kazanabiliyor.

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