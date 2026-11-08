ATV ekranlarında Cem Öğretir'in sunduğu Kim Milyoner Olmak İster?, 8 Kasım Pazar günü 50.000 TL değerindeki futbol sorusuyla gündeme geldi. Yarışmada dünyaca ünlü golcü Romelu Lukaku'nun babası Roger Lukaku'nun Türkiye'de hangi takımın formasını giydiği soruldu. Gençlerbirliği, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe seçenekleri arasından hangisi doğru? Roger Lukaku Türkiye'de hangi takımda oynadı? 50 bin TL'lik sorunun cevabı nedir? İşte merak edilen ayrıntılar…

Romelu Lukaku'nun babası Roger Lukaku, Türkiye'de hangi futbol takımının formasını giymiştir?

A) Gençlerbirliği

B) Beşiktaş

C) Galatasaray

D) Fenerbahçe

Doğru cevap A şıkkı Gençlerbirliği'dir. Roger Lukaku, 1996-1997 sezonunda Ankara temsilcisi Gençlerbirliği'nde forma giydi. Bu nedenle Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe seçenekleri sorunun doğru yanıtı değildir. Roger Lukaku, Türkiye'deki futbol kariyerini başkent ekibinde sürdürdü.

Roger Lukaku, Türkiye'ye gelmeden önce Belçika'da da futbol oynadı. Babasının Ankara'da görev yaptığı dönemde küçük yaşta olan Romelu Lukaku da bir süre Türkiye'de yaşadı. Daha sonra Avrupa'nın önde gelen golcülerinden biri haline gelen Romelu'nun Türkiye ile bağlantısı çocukluk yıllarına kadar uzanıyor.