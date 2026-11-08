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Anasayfa Haber Özel Patates, kabak, domates, patlıcan... Hangisi farklı familyadan?

Patates, kabak, domates, patlıcan... Hangisi farklı familyadan?

ATV ekranlarında Cem Öğretir'in sunduğu Kim Milyoner Olmak İster?'de bu kez sebzelerin ait olduğu familyalar soruldu. Patates, kabak, domates ve patlıcan arasından hangisi diğerlerinden ayrılıyor? Dört tanıdık seçenek, botanik bilgisini sınadı.

Haber Özel Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2026 21:03
Patates, kabak, domates, patlıcan... Hangisi farklı familyadan?

ATV ekranlarında Cem Öğretir'in sunumuyla izleyiciyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster?, 8 Kasım Pazar günü bu kez bitkilerin sınıflandırılmasına ilişkin bir soruyla gündeme geldi. Yarışmada patates, kabak, domates ve patlıcan seçenekleri arasında farklı bir familyaya ait olanın belirlenmesi istendi. Günlük hayatta sık kullanılan bu ürünlerden hangisi diğerlerinden ayrılıyor? Doğru cevap nedir? Patates, domates ve patlıcan aynı grupta mı? İşte merak edilen ayrıntılar…

Hangisi diğerlerinden farklı bir familyaya aittir?

A) Patates

B) Kabak

C) Domates

D) Patlıcan

Doğru cevap B şıkkı Kabak'tır. Kabak, kabakgiller (Cucurbitaceae) familyasına aittir. Patates, domates ve patlıcan ise patlıcangiller (Solanaceae) familyasında yer alır. Bu nedenle diğer üç seçenekten farklı bir bitki ailesine mensup olan kabak, sorunun doğru yanıtıdır.

Patlıcangiller familyası, dünya genelinde çok sayıda bitki türünü barındırır. Domates, patates, patlıcan ve biber bu familyanın bilinen üyelerindendir. Kabakgiller familyasında ise kabak, salatalık, kavun ve karpuz gibi bitkiler bulunur. Bu ayrım, bitkilerin bilimsel sınıflandırılmasına dayanır.

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