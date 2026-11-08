ATV ekranlarında Cem Öğretir'in sunumuyla yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster?, 8 Kasım Pazar günü İstanbul'un iki yakasındaki ilçe sayısına ilişkin soruyla izleyicilerin karşısına çıktı. Yarışmada Avrupa Yakası'nda 25 ilçe olduğu belirtilerek Anadolu Yakası'ndaki toplam ilçe sayısı soruldu. 9, 14, 21 ve 27 seçeneklerinin yer aldığı soru kentle ilgili bilgileri sınadı. İstanbul Anadolu Yakası'nda kaç ilçe var? Doğru seçenek hangisi? İstanbul'un toplam kaç ilçesi bulunuyor? İşte ayrıntılar…

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 25 ilçe varken Anadolu Yakası'nda toplam kaç ilçe vardır?

A) 9

B) 14

C) 21

D) 27

Doğru cevap B şıkkı 14'tür. İstanbul, Avrupa ve Anadolu olmak üzere iki yakadan oluşur ve toplam 39 ilçeye sahiptir. Bu ilçelerin 25'i Avrupa Yakası'nda, 14'ü ise Anadolu Yakası'nda yer alır. Dolayısıyla Kim Milyoner Olmak İster?'de sorulan sorunun doğru yanıtı 14'tür.

İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki ilçeler Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar'dır. Avrupa Yakası'nda ise 25 ilçe bulunur. İstanbul'un iki yakası arasındaki bu dağılım, kentin idari yapısını oluşturmaktadır.

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