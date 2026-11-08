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Anasayfa Haber Özel Milyoner'de soruldu! Gülen Gözler'de Vecihi, Fikret'i hangi şarkıyla ister?

Milyoner'de soruldu! Gülen Gözler'de Vecihi, Fikret'i hangi şarkıyla ister?

ATV ekranlarında Cem Öğretir'in sunduğu Kim Milyoner Olmak İster?'de 'Gülen Gözler' filmiyle ilgili bir soru soruldu. Vecihi'nin Yaşar Usta'dan Fikret'i isterken sözlerini değiştirdiği şarkı hangisi? Kan ve Gül, Kemancı, Sevenler Ağlarmış, Çöpçüler.

Haber Özel Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2026 22:27 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2026 23:33
Milyoner'de soruldu! Gülen Gözler'de Vecihi, Fikret'i hangi şarkıyla ister?

ATV ekranlarında Cem Öğretir'in sunumuyla izleyiciyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster?, 8 Kasım Pazar günü Yeşilçam'ın unutulmaz yapımlarından Gülen Gözler filmiyle ilgili bir soruya yer verdi. Yarışmada Vecihi'nin, Yaşar Usta'dan kızı Fikret'i isterken hangi şarkının nakaratını değiştirdiği soruldu. Kan ve Gül, Kemancı, Sevenler Ağlarmış ve Çöpçüler seçenekleri dikkat çekti. Vecihi hangi şarkıyı söylüyor? Kız isteme sahnesindeki eser hangisi? Doğru cevap nedir? İşte ayrıntılar…

"Gülen Gözler" adlı filmde Vecihi, hangi şarkının nakaratının sözlerini değiştirerek Yaşar Usta'dan kızı Fikret'i ister?

A) Kan ve Gül

B) Kemancı

C) Sevenler Ağlarmış

D) Çöpçüler

Doğru cevap A şıkkı Kan ve Gül'dür. Gülen Gözler filminde Vecihi, Yaşar Usta'nın kızı Fikret'e olan aşkını anlatmak için İskender Doğan'ın seslendirdiği Kan ve Gül şarkısının nakaratını değiştirerek söyler. Yeşilçam'ın sevilen komedi sahnelerinden biri olan bu bölümde Vecihi'nin kız isteme çabası mizahi bir dille anlatılır.

1977 yapımı Gülen Gözler filminin yönetmenliğini Ertem Eğilmez üstlenmiştir. Şener Şen'in Vecihi karakterini canlandırdığı filmde Münir Özkul, Yaşar Usta rolündedir. Adile Naşit, Müjde Ar ve Ayşen Gruda gibi isimlerin de yer aldığı yapım, geniş oyuncu kadrosu ve aile ilişkilerini konu alan hikâyesiyle Türk sinemasının klasiklerinden biri olmuştur.

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