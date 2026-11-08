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Anasayfa Haber Özel Milyoner'de soruldu! 12 cumhurbaşkanının soyadında en fazla hangi harf geçiyor?

Milyoner'de soruldu! 12 cumhurbaşkanının soyadında en fazla hangi harf geçiyor?

ATV ekranlarında Cem Öğretir'in sunduğu Kim Milyoner Olmak İster?'de cumhurbaşkanlarının soyadlarıyla ilgili dikkat sorusu gündeme geldi. 1923'ten günümüze görev yapan 12 ismin soyadlarında A, E, Ö ve Ü harflerinden hangisi daha fazla geçiyor?

Haber Özel Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2026 22:19
Milyoner'de soruldu! 12 cumhurbaşkanının soyadında en fazla hangi harf geçiyor?

ATV ekranlarında Cem Öğretir'in sunduğu Kim Milyoner Olmak İster?, 8 Kasım Pazar günü cumhurbaşkanlarının soyadlarıyla ilgili dikkat çeken bir soruya yer verdi. 1923'ten günümüze Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanlığını yapmış 12 kişinin soyadındaki harfler karşılaştırıldı. A, E, Ö ve Ü seçeneklerinin yer aldığı soruda hangi harf daha fazla kullanıldı? Cumhurbaşkanlarının soyadlarında en çok hangi harf geçiyor? Doğru cevap nasıl hesaplanıyor? İşte merak edilen ayrıntılar…

1923'ten günümüze Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanlığını yapmış 12 kişinin soyadında, toplamda hangi şıktaki harf diğer üçünden daha fazla geçer?

A) A

B) E

C) Ö

D) Ü

Doğru cevap B şıkkı E harfidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin 1923'ten günümüze görev yapmış 12 cumhurbaşkanının soyadları incelendiğinde E harfi toplam 8 kez geçiyor. Diğer seçeneklerden A harfi 7, Ü harfi 5, Ö harfi ise 2 kez bulunuyor. Böylece en fazla kullanılan harf E oluyor.

E harfi; Gürsel soyadında 1, Evren'de 2, Demirel'de 2, Sezer'de 2 ve Erdoğan'da 1 kez yer alıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ten Recep Tayyip Erdoğan'a kadar görev yapan 12 cumhurbaşkanının soyadları karşılaştırıldığında E harfi, A harfinden yalnızca bir fazla kullanılmasıyla dikkat çekiyor.

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