TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de 7 Kasım Cumartesi akşamı haftanın son dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun değerlendirmeleriyle şekillenen mücadelede kırmızı ve mavi takım yarışmacıları mutfakta karşı karşıya geldi. Gecenin konseptinde makarna çeşitleri hazırlandı. Yarışmacılar, şeflerin belirlediği görevleri en başarılı şekilde tamamlayarak takımlarına dokunulmazlık kazandırmak için mücadele etti. Tadım ve değerlendirmelerin ardından haftanın son dokunulmazlık oyununu kazanan takım Kırmızı Takım oldu. Bu sonuçla Mavi Takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık mücadelesine çıkmak zorunda kaldı.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Takım dokunulmazlığını kaybeden Mavi Takım'da yarışmacılar, eleme potasına girmemek için bireysel dokunulmazlık oyununda hünerlerini sergiledi. Şeflerin değerlendirmesinin ardından gecenin bireysel dokunulmazlığını kazanan isim Armağan oldu.

Armağan, bu başarısıyla haftanın son eleme adayları arasına girmekten kurtuldu. Bireysel dokunulmazlık oyununun ardından gözler eleme potasına girecek diğer yarışmacılara çevrildi.

MASTERCHEF 7 KASIM ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef Türkiye'de haftanın son dokunulmazlık oyununun tamamlanmasının ardından eleme potasına giren son isimler de belli oldu. 7 Kasım Cumartesi akşamı açıklanan sonuçlara göre Muhammed ve Tolga haftanın 7. ve 8. eleme adayları oldu.

Böylece MasterChef'te haftanın eleme potası tamamlandı.

MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI LİSTESİ

7 Kasım 2026 tarihli bölümün ardından haftanın eleme adayları şu isimlerden oluştu:

Tolgahan

Ayşe

Bahar

Eyüp Can

Şadi

Kübra

Muhammed

Tolga

MASTERCHEF'TE ELEME HEYECANI BAŞLIYOR

Haftanın sekiz eleme adayının belli olmasıyla birlikte MasterChef Türkiye'de gözler eleme etabına çevrildi. Yarışmacılar, şeflerin karşısında hazırlayacakları tabaklarla yarışmada kalabilmek için mücadele edecek.