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KYK ilk burs ödemesi ne zaman? GSB ödeme takvimi

2026-2027 KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçlarının açıklanmasıyla öğrencilerin gündemine ilk ödeme tarihi yerleşti. Burs ve kredi ödemeleri hangi ay başlayacak, ekim ve kasım parası birlikte mi yatacak? Taahhütname onayı ve ödeme miktarlarına ilişkin ayrıntılar merak ediliyor.

Haber Özel Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2026 14:39 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2026 19:38
KYK ilk burs ödemesi ne zaman? GSB ödeme takvimi

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), 2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarını 6 Kasım Cuma günü açıkladı. Başvuru sonucunda burs veya kredi almaya hak kazanan öğrenciler şimdi ilk ödemelerin hesaplara yatırılacağı tarihi bekliyor. Peki, KYK kredisi ne zaman yatacak 2026? İlk burs ödemeleri hangi tarihte başlayacak, ekim ve kasım ayı parası toplu mu ödenecek? İşte ödeme takvimine ilişkin son bilgiler...

KYK KREDİSİ NE ZAMAN YATACAK 2026? İLK ÖDEME TARİHİ BELLİ OLDU MU?

7 Kasım 2026 itibarıyla KYK burs ve öğrenim kredilerinin ilk ödeme tarihi henüz açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, başvuru sonuçlarını duyurmasına rağmen yeni hak sahiplerinin hesaplarına para aktarılacağı kesin günü ilan etmedi.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün uygulamasına göre ilk kez burs veya öğrenim kredisi alacak öğrencilerin ödeme hakkı ekim ayından itibaren başlıyor. Geçtiğimiz eğitim öğretim döneminde ilk ödemeler 18-20 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleştirilmişti. Ancak bu yıl aynı tarihlerde ödeme yapılacağı kesinleşmiş değil.

KYK İLK BURS VE KREDİ ÖDEMESİ TOPLU MU YATACAK?

İlk kez KYK bursu veya öğrenim kredisi alacak öğrenciler için ekim ayı da ödeme hesabına dahil ediliyor. Bu nedenle ilk ödemenin kasım ayında yapılması halinde ekim ve kasım aylarına ait tutarların birlikte yatırılması mümkün.

2025-2026 döneminde öğrencilere ilk ödemede ekim ve kasım aylarını kapsayan iki aylık burs veya kredi verilmişti. 2026-2027 dönemi için ilk ödemenin kaç aylık olacağı ve hangi gün hesaplara geçeceği ise resmî ödeme duyurusuyla netlik kazanacak.

KYK burs işlemleri ekranı: https://kygm.gsb.gov.tr/

2026-2027 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

2026 yılı için geçerli olan KYK burs ve öğrenim kredisi miktarları öğrenim seviyesine göre değişiyor. Güncel aylık ödemeler şöyle:

  • Ön lisans ve lisans: 4.000 TL
  • Yüksek lisans: 8.000 TL
  • Doktora: 12.000 TL

Bu tutarlar 2026 yılı için geçerli olan burs ve kredi miktarlarını gösteriyor. 2027 yılında uygulanabilecek yeni ödeme miktarlarına ilişkin henüz kesinleşmiş bir artış duyurusu bulunmuyor.

T.C. KİMLİK NUMARASINA GÖRE KYK ÖDEMELERİ HANGİ GÜN YATAR?

KYK burs ve öğrenim kredilerinin düzenli aylık ödemeleri, öğrencilerin T.C. kimlik numarasının son hanesine göre ayın 6'sı ile 10'u arasında yapılıyor.

  • Son hanesi 0 olanlar: Ayın 6'sında
  • Son hanesi 2 olanlar: Ayın 7'sinde
  • Son hanesi 4 olanlar: Ayın 8'inde
  • Son hanesi 6 olanlar: Ayın 9'unda
  • Son hanesi 8 olanlar: Ayın 10'unda

Bu takvim düzenli aylık ödemeler için geçerli. İlk kez burs veya kredi alacak öğrencilere yönelik toplu ödeme günleri ayrıca duyurulabiliyor.

KYK TAAHHÜTNAME ONAYI SON GÜN NE ZAMAN?

2026-2027 döneminde burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan ve Türkiye'de öğrenim gören öğrencilerin, 11 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylaması gerekiyor.

Taahhütname onayını tamamlamayan öğrencilere burs veya kredi ödemesi yapılmıyor. Öğrenciler e-Devlet'teki Burs/Kredi Taahhütnamesi Onay İşlemleri hizmeti üzerinden gerekli işlemleri gerçekleştirebiliyor.

18 yaşından küçük öğrencilerin taahhütname işlemlerinde ayrıca veli onayı gerekebiliyor. 15-18 yaş grubunda önce anne veya babanın e-Devlet üzerinden onay vermesi, ardından öğrencinin kendi taahhütnamesini onaylaması gerekiyor.

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