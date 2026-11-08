Milyonlarca emeklinin gözü Ocak 2027'de yapılacak maaş artışına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) ekim ayı enflasyonunu açıklamasının ardından SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için yeni zam hesaplamaları gündeme geldi. Dört aylık enflasyon verileriyle ilk tablo ortaya çıkarken en düşük emekli aylığı ve banka promosyonları da merak ediliyor. Peki, emekli zammı 2027'de ne kadar olacak, emekli maaşı kaç TL'ye yükselecek? İşte ayrıntılar...

2027 OCAK EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK? 4 AYLIK ENFLASYON FARKI KAÇ?

Ocak 2027 emekli maaşı zammı için belirleyici olacak altı aylık enflasyonun ilk dört ayına ilişkin veriler açıklandı. TÜİK'in 3 Kasım 2026 tarihinde yayımladığı rakamlara göre ekim ayında tüketici fiyatları aylık yüzde 2,58, yıllık yüzde 29,77 arttı.

Temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarını kapsayan dönemde SSK ve Bağ-Kur emeklileri için birikimli enflasyon yaklaşık yüzde 8,29 seviyesine ulaştı.

Aylık enflasyon oranları şöyle gerçekleşti:

Temmuz 2026: Yüzde 1,78

Ağustos 2026: Yüzde 1,84

Eylül 2026: Yüzde 1,84

Ekim 2026: Yüzde 2,58

4 aylık birikimli enflasyon: Yaklaşık yüzde 8,29

Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacağı zam için dört aylık hesap ortaya çıktı. Ancak nihai artış oranı, kasım ve aralık enflasyonunun da eklenmesiyle belirlenecek.

EMEKLİ MAAŞI 2027'DE NE KADAR OLACAK? ZAMLI MAAŞ HESAPLAMA

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları, normal şartlarda altı aylık tüketici enflasyonu oranında artırılıyor. Dört aylık birikimli enflasyon dikkate alındığında, mevcut maaşlara ilişkin örnek hesaplamalar da yapılabiliyor.

Yüzde 8,29 oranı üzerinden hesaplanan örnek maaşlar şöyle:

25.000 TL emekli maaşı: 27.072,50 TL

26.000 TL emekli maaşı: 28.155,40 TL

28.000 TL emekli maaşı: 30.321,20 TL

30.000 TL emekli maaşı: 32.487 TL

32.000 TL emekli maaşı: 34.652,80 TL

35.000 TL emekli maaşı: 37.901,50 TL

40.000 TL emekli maaşı: 43.316 TL

45.000 TL emekli maaşı: 48.730,50 TL

Bu tutarlar yalnızca dört aylık enflasyon oranıyla hazırlanmış örnek hesaplamalardır. Ocak 2027'de ödenecek kesin maaşları göstermiyor. Ayrıca en düşük aylığa tamamlanan ödemelerde kök maaş ve yasal taban tutar dikkate alındığından hesaplama farklılık gösterebilir.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR? 2027'DE KAÇ TL OLACAK?

Türkiye'de en düşük emekli aylığı, Temmuz 2026 döneminde yürürlüğe giren düzenlemeyle 20 bin TL'den 23 bin 552 TL'ye yükseltildi.

Kasım 2026 itibarıyla uygulanan en düşük emekli aylığı 23.552 TL seviyesinde bulunuyor. Ocak 2027'de bu tutarın ne kadar olacağı ise henüz kesinleşmedi.

Dört aylık yüzde 8,29'luk enflasyonun mevcut taban aylığa doğrudan uygulanması halinde yaklaşık 25 bin 504 TL'lik matematiksel tutar ortaya çıkıyor.

Ancak bu hesap, en düşük emekli aylığının otomatik olarak söz konusu seviyeye yükseleceği anlamına gelmiyor. Yasal taban aylığın artırılması için ayrıca kanuni düzenleme gerekiyor.

Öte yandan kök aylığı düşük olan emeklilerde, enflasyon zammı uygulansa bile ele geçen ödemenin aynı kalabilmesi mümkün. Bu nedenle en düşük emekli maaşına yönelik alınacak karar önem taşıyor.

EMEKLİ SANDIĞI MAAŞ ZAMMI 2027 OCAK AYINDA NE KADAR OLACAK?

Emekli Sandığı kapsamındaki 4C emeklilerinin maaş artışı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden farklı hesaplanıyor. Memur emeklilerinin zammında toplu sözleşme oranı ve oluşan enflasyon farkı esas alınıyor.

2026-2027 dönemini kapsayan toplu sözleşme kararına göre memur ve memur emeklileri için 2027 yılının ilk altı ayında yüzde 5, ikinci altı ayında yüzde 4 zam uygulanacak. Bu oranlara şartların oluşması halinde enflasyon farkı da eklenecek.

Temmuz-ekim dönemindeki enflasyonun, 2026'nın ikinci yarısı için belirlenen yüzde 7'lik toplu sözleşme artışını aşmasıyla dört aylık hesapta yaklaşık yüzde 1,2 enflasyon farkı oluştu.

Buna göre Emekli Sandığı emeklileri için ocak dönemine ilişkin dört aylık verilerle hesaplanan toplam artış yaklaşık yüzde 6,3 seviyesinde bulunuyor.

Kesin maaş zammı ise kasım ve aralık enflasyonunun açıklanmasının ardından belli olacak.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Ocak 2027 emekli maaşı zammı için kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor.

TÜİK'in veri takvimine göre kasım ayı enflasyonunun 3 Aralık 2026 Perşembe günü saat 10.00'da açıklanması planlanıyor. Aralık ayı enflasyonunun ise 2027 Ocak ayının ilk iş günlerinde yayımlanması bekleniyor.

Altı aylık verilerin tamamlanmasıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyona bağlı zam oranı kesinleşecek. Memur emeklilerinin toplu sözleşme ve enflasyon farkından oluşan artışı da bu verilerle netlik kazanacak.

EMEKLİ MAAŞI NEREDEN ÖĞRENİLİR? E-DEVLET SORGULAMA EKRANI

Emekliler, mevcut aylık bilgilerini ve ödeme ayrıntılarını e-Devlet üzerinden görüntüleyebiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumunun sunduğu 4A, 4B ve 4C emekli aylık bilgisi hizmetleri aracılığıyla kişisel maaş kayıtlarına erişim sağlanıyor.

e-Devlet sorgu ekranı: https://www.turkiye.gov.tr/4a-emekli-aylik-bilgisi

Ocak 2027 zam oranlarının kesinleşmesinin ardından güncellenen aylık bilgileri de ilgili SGK hizmetleri üzerinden takip edilebilecek. Banka değişikliği ve promosyon işlemleri içinse SGK'nın e-Devlet hizmetlerinden veya ilgili bankaların başvuru kanallarından yararlanılabiliyor.