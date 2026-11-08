Türkiye'de ehliyet alma yaşının 17'ye düşürüldüğü yönündeki iddialar, sürücü belgesi almak isteyen gençlerin gündemine yerleşti. Özellikle B sınıfı otomobil ehliyeti için yaş şartında değişiklik yapılıp yapılmadığı araştırılırken motosiklet ve ticari araç ehliyetlerine ilişkin güncel kurallar da merak ediliyor. Peki, ehliyet yaşı 17'ye düştü mü, B sınıfı ehliyet kaç yaşında alınır? 17 yaşında araba ehliyeti almak mümkün mü? İşte 2026 yılı için geçerli ehliyet yaş sınırları ve sürücü belgesi alma şartları...

EHLİYET YAŞI 17'YE DÜŞTÜ MÜ, YAŞ SINIRI DEĞİŞTİ Mİ?

Türkiye'de ehliyet alma yaşı 17'ye düşürülmedi. 8 Kasım 2026 itibarıyla B sınıfı otomobil ehliyeti için 18 yaşını doldurma şartı uygulanmaya devam ediyor. Dolayısıyla 17 yaşındaki kişilerin B sınıfı otomobil ehliyeti almasına imkân tanıyan bir düzenleme yürürlükte bulunmuyor.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün yayımladığı bilgilere göre sürücü belgesi almak için gerekli yaş, kullanılacak aracın sınıfına göre belirleniyor. Bazı araçlar için 16 yaş yeterliyken diğer sınıflarda 18, 20, 21 ve 24 yaş sınırları geçerli.

17 YAŞINDA EHLİYET ALINIR MI, HANGİ ARAÇLAR KULLANILABİLİR?

17 yaşındaki kişiler, asgari yaş şartı 16 olan sürücü belgesi sınıflarına başvurabiliyor. Ancak bu durum otomobil kullanımına yetki veren B sınıfı ehliyeti kapsamıyor.

16 yaşından itibaren alınabilen sürücü belgeleri şunlar:

M sınıfı: Motorlu bisikletler.

A1 sınıfı: Belirlenen motor hacmi ve güç sınırları içerisindeki hafif motosikletler.

B1 sınıfı: Mevzuattaki teknik şartları karşılayan dört tekerlekli motosikletler.

Bu sınıflarda yaş koşulunu karşılayan adayların eğitim, sağlık ve sınav şartlarını da tamamlaması gerekiyor.

B SINIFI EHLİYET KAÇ YAŞINDA ALINIR? 17 YAŞINDA ARABA EHLİYETİ ALINIR MI?

B sınıfı otomobil ehliyeti için en az 18 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor. Yaşından gün almak yeterli sayılmıyor. Bu nedenle 17 yaşındaki sürücü adayları B sınıfı ehliyet alamıyor.

Otomobil ve kamyonet kullanma yetkisi sağlayan B sınıfı sürücü belgesi için adayların yetkili sürücü kurslarına kayıt yaptırması, gerekli eğitimleri tamamlaması ve teorik ile direksiyon sınavlarında başarılı olması gerekiyor.

A2 MOTOSİKLET EHLİYETİ KAÇ YAŞINDA ALINIYOR?

A2 sınıfı motosiklet ehliyeti almak isteyenlerin 18 yaşını doldurması gerekiyor. Bu sınıf, motor gücü 35 kilovatı ve güç-ağırlık oranı 0,2 kW/kg değerini aşmayan iki tekerlekli motosikletleri kapsıyor.

A1 sınıfında ise yaş sınırı 16 olarak uygulanıyor. Bu belge, motor hacmi 125 cc'yi ve gücü 11 kilovatı aşmayan, ilgili teknik koşulları karşılayan motosikletler için düzenleniyor.

A sınıfı motosiklet ehliyetinde genel yaş sınırı 20 olmakla birlikte en az iki yıllık A2 deneyimi aranıyor. 24 yaşını dolduran adaylar için bu deneyim şartı uygulanmıyor. Gücü 15 kilovatı aşan üç tekerlekli motosikletlerde ise en az 21 yaş şartı bulunuyor.

2026 EHLİYET YAŞ SINIRLARI: HANGİ EHLİYET KAÇ YAŞINDA ALINIR?

2026 yılı itibarıyla sürücü belgesi sınıflarına göre yaş sınırları şöyle:

M sınıfı: 16 yaş

A1 sınıfı: 16 yaş

B1 sınıfı: 16 yaş

A2 sınıfı: 18 yaş

B sınıfı: 18 yaş

BE sınıfı: 18 yaş

C1 sınıfı: 18 yaş

C1E sınıfı: 18 yaş

F sınıfı: 18 yaş

G sınıfı: 18 yaş

A sınıfı: 20 yaş (en az 2 yıllık A2 deneyimiyle)

C sınıfı: 21 yaş

CE sınıfı: 21 yaş

D1 sınıfı: 21 yaş

D1E sınıfı: 21 yaş

D sınıfı: 24 yaş

DE sınıfı: 24 yaş

A sınıfı sürücü belgesinde 24 yaşını dolduran kişilerden A2 deneyimi istenmiyor. Ayrıca bazı sınıflarda daha önce alınmış bir sürücü belgesine sahip olma şartı bulunuyor.

EHLİYET ALMAK İÇİN YAŞ DIŞINDA HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?

Sürücü belgesi başvurularında yalnızca yaş şartını karşılamak yeterli olmuyor. Adayların en az ilköğretim eğitimini tamamlamış olması, sürücülüğe uygun sağlık şartlarını taşıması ve ilgili sürücü kursu eğitimlerini başarıyla bitirmesi gerekiyor.

Sürücü belgesi başvuruları, gerekli koşulların tamamlanmasının ardından nüfus müdürlükleri üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuru işlemleri için randevu, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün randevu sistemi, e-Devlet ve ALO 199 üzerinden alınabiliyor.

AVRUPA'DAKİ 17 YAŞ DÜZENLEMESİ TÜRKİYE'DE GEÇERLİ Mİ?

Avrupa Birliği'nde 17 yaşındaki gençlerin belirli şartlarla ve deneyimli bir sürücü eşliğinde otomobil kullanabilmesine yönelik düzenleme, Türkiye'deki ehliyet yaşını değiştirmiyor. Türkiye'de sürücü belgesi alabilmek için ulusal mevzuatta belirlenen yaş ve deneyim koşullarının karşılanması gerekiyor.

Bu nedenle Avrupa ülkelerindeki uygulamalar, Türkiye'de 17 yaşındaki kişilere otomobil kullanma hakkı tanındığı anlamına gelmiyor. B sınıfı ehliyet için 18 yaş şartı geçerliliğini koruyor.