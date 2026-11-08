Milyonlarca öğrenci, 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk dönemini tamamladıktan sonra yarıyıl tatiline çıkacak. Millî Eğitim Bakanlığının (MEB) açıkladığı çalışma takviminde ocak ayındaki sömestr tatilinin başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu. Öğrenciler kasım ayındaki ilk ara tatilin ardından karnelerini alacakları günü ve ikinci dönemin başlangıcını merak ediyor. Peki, Ocak ara tatil ne zaman, 15 tatil hangi tarihte başlayacak? 2027 yarıyıl tatili kaç gün sürecek, okullar ne zaman açılacak? İşte ayrıntılar...

OCAK ARA TATİL NE ZAMAN? 2027 YARIYIL TATİLİ HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?

Millî Eğitim Bakanlığının yayımladığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre ocak ayında yapılacak yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler, birinci dönemin tamamlanmasının ardından iki haftalık sömestr tatiline girecek.

Yarıyıl tatili 5 Şubat 2027 Cuma günü sona erecek. Öncesindeki ve sonrasındaki hafta sonları da hesaba katıldığında öğrenciler toplam 16 gün boyunca okula gitmeyecek.

MEB tarafından belirlenen takvim, Türkiye genelindeki resmî ve özel ilkokul, ortaokul ve liselerde uygulanacak.

15 TATİL 2027'DE KAÇ GÜN SÜRECEK? OCAK TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?

2027 yılında sömestr tatili resmî olarak 25 Ocak Pazartesi ile 5 Şubat Cuma tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İki haftalık tatil süresine hafta sonlarının eklenmesiyle öğrencilerin derslerden uzak kalacağı toplam süre 16 güne ulaşacak.

Son ders günü: 22 Ocak 2027 Cuma

Tatilin fiilen başladığı gün: 23 Ocak 2027 Cumartesi

Yarıyıl tatilinin resmî başlangıcı: 25 Ocak 2027 Pazartesi

Yarıyıl tatilinin son günü: 5 Şubat 2027 Cuma

Tatilin son hafta sonu: 6-7 Şubat 2027

Okulların yeniden açılacağı gün: 8 Şubat 2027 Pazartesi

Böylece öğrenciler, 23 Ocak Cumartesi gününden itibaren 7 Şubat Pazar gününe kadar tatil yapabilecek. İkinci dönemin ilk ders zili ise 8 Şubat Pazartesi günü çalacak.

OKULLAR OCAK AYINDA NE ZAMAN KAPANACAK? KARNELER HANGİ GÜN ALINACAK?

2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 22 Ocak 2027 Cuma günü tamamlanacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, eğitim döneminin son gününde karnelerini alarak yarıyıl tatiline çıkacak.

14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayan birinci dönemin sona ermesiyle öğrenciler iki haftalık dinlenme fırsatı bulacak. Tatil süresince okullarda normal ders programı uygulanmayacak.

OCAK ARA TATİLİNDEN SONRA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2027 yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönem 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler, 16 günlük tatilin tamamlanmasının ardından yeniden sınıflarına dönecek.

İkinci dönem şubat ayında başlayacak ve 25 Haziran 2027 Cuma gününe kadar devam edecek. Bu süreçte öğrenciler mart ayında yapılacak ikinci ara tatilden de yararlanacak.

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN? 2026 İLK ARA TATİL TARİHLERİ

Millî Eğitim Bakanlığının çalışma takvimine göre 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım Cuma günü sona erecek.

Öğrenciler, 13 Kasım Cuma günü derslerin tamamlanmasının ardından tatile çıkacak. Hafta sonlarıyla birlikte 14-22 Kasım tarihleri arasında toplam 9 günlük tatil yapılacak. İlk ara tatilin ardından okullar 23 Kasım Pazartesi günü yeniden açılacak.

2027 MART ARA TATİLİ NE ZAMAN? İKİNCİ ARA TATİL TARİHLERİ

Ocak ayındaki yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönemin ara tatili 8-12 Mart 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. MEB'in takvimine göre öğrenciler, 8 Mart Pazartesi günü başlayan ara tatili 12 Mart Cuma günü tamamlayacak.

Hafta sonları da dahil edildiğinde ikinci ara tatil 6-14 Mart tarihleri arasında toplam 9 gün sürecek. Öğrenciler 15 Mart 2027 Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.

2026-2027 MEB TATİL TAKVİMİ: OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK VE KAPANACAK?

Millî Eğitim Bakanlığının açıkladığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takviminde öne çıkan tarihler şöyle:

Okulların açılışı: 14 Eylül 2026 Pazartesi

Birinci ara tatil: 16-20 Kasım 2026

Birinci dönemin son günü: 22 Ocak 2027 Cuma

Yarıyıl tatili: 25 Ocak-5 Şubat 2027

İkinci dönemin başlangıcı: 8 Şubat 2027 Pazartesi

İkinci ara tatil: 8-12 Mart 2027

Okulların kapanışı: 25 Haziran 2027 Cuma

Yaz tatilinin başlangıcı: 26 Haziran 2027 Cumartesi

OCAK TATİLİ İLE KASIM ARA TATİLİ ARASINDAKİ FARK NE?

MEB'in eğitim öğretim takviminde kasım ve mart aylarındaki tatiller birer haftalık ara tatil olarak uygulanırken ocak ayındaki tatil yarıyıl tatili olarak adlandırılıyor. Ocak tatili, birinci dönemin sona ermesi ve ikinci dönemin başlaması arasındaki dinlenme süresini kapsıyor.

2027 YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Millî Eğitim Bakanlığının yayımladığı takvime göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak. Öğrenciler, ikinci dönemin son ders gününün ardından yaz tatiline çıkacak.

Böylece eğitim öğretim yılı boyunca kasımda birinci ara tatil, ocak ve şubatta yarıyıl tatili, martta ise ikinci ara tatil uygulanmış olacak. Yeni eğitim öğretim yılına ilişkin takvim ise MEB'in sonraki duyurularıyla belirlenecek.