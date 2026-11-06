MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci dokunulmazlık mücadelesi, eleme potasındaki dengeleri değiştirdi. TV8 ekranlarında 5 Kasım 2026 Perşembe akşamı yayınlanan bölümde mavi ve kırmızı takım, şeflerin istediği uskumru dolmasını en başarılı şekilde hazırlamak için yarıştı. Takım oyununun ardından kaybeden ekipte bireysel dokunulmazlık heyecanı yaşanırken gecenin sonunda iki yarışmacı daha eleme riskiyle karşı karşıya kaldı. Özellikle haftalardır potaya girmeyen bir ismin eleme adayı olması dikkat çekti. Peki, MasterChef eleme potasına kim gitti? 5 Kasım MasterChef eleme adayları kimler oldu? Dokunulmazlığı hangi takım kazandı, bireysel dokunulmazlığı kim aldı? İşte ayrıntılar…

MASTERCHEF ELEME POTASINA KİM GİTTİ? 5 KASIM ELEME ADAYLARI

MasterChef Türkiye'nin 5 Kasım Perşembe günü yayınlanan bölümünde eleme potasına Bahar ve Eyyüp Can gitti. Haftanın ikinci takım dokunulmazlığı oyununun ardından kırmızı takımın iki yarışmacısı eleme adayı olarak belirlendi.

Gecenin ilk eleme adayı, bireysel dokunulmazlığı kazanan Nurten'in tercihiyle Bahar oldu. Ardından kırmızı takım yarışmacıları arasında gerçekleştirilen konsey oylamasında Eyyüp Can'ın ismi çıktı. Böylece Bahar haftanın üçüncü, Eyyüp Can ise dördüncü eleme adayı olarak potadaki yerini aldı.

MASTERCHEF 5 KASIM DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

5 Kasım MasterChef bölümünde mavi ve kırmızı takım, dokunulmazlık için uskumru dolması hazırladı. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğunda yer aldığı yarışmada iki takım da verilen süre içerisinde şeflerin beklentilerini karşılayan tabaklar çıkarmaya çalıştı.

Yemeklerin tamamlanmasının ardından yapılan tadımlarda en başarılı takım belirlendi. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda takım dokunulmazlığını Mavi Takım kazandı.

Bu sonuçla mavi takım yarışmacıları o geceki eleme adayı belirleme sürecinden uzak kalırken kırmızı takım bireysel dokunulmazlık oyununa çıktı.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Takım oyununu kaybeden kırmızı takımın yarışmacıları, kendilerini eleme potasından koruyabilmek için ikinci kez tezgâh başına geçti. Bireysel dokunulmazlık oyununda yarışmacılardan zeytinyağlı kuru incir dolması hazırlamaları istendi.

Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda Nurten ve Bahar'ın tabakları öne çıktı. İki yarışmacı arasındaki mücadelede başarılı bulunan isim Nurten oldu ve bireysel dokunulmazlığı kazandı.

Böylece Nurten hem kendi adını eleme potasının dışında tutmayı başardı hem de takım arkadaşlarından birini eleme adayı olarak belirleme hakkını elde etti. Nurten, bu hakkını Bahar'dan yana kullandı.

BAHAR ELEME POTASINA MI GİTTİ? 13 HAFTALIK SERİ SONA ERDİ

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde dikkat çeken gelişmelerden biri Bahar'ın eleme potasına gönderilmesiydi. Yarışmanın bu sezonunda 13 hafta boyunca eleme adayı olmadan ilerleyen Bahar, ilk kez potaya girdi.

Bireysel dokunulmazlık oyununda son aşamaya kadar gelen ancak Nurten'in gerisinde kalan Bahar, dokunulmazlığın sahibinin tercihiyle haftanın üçüncü eleme adayı oldu.

Bahar'ın uzun süredir devam eden potaya girmeme serisinin sona ermesiyle birlikte yarışmacı için yeni bir süreç başladı. Daha önceki haftalarda eleme potasının dışında kalmayı başaran Bahar, bu kez yarışmada kalabilmek için eleme mücadelesine çıkacak.

EYYÜP CAN NEDEN ELEME ADAYI OLDU?

Bahar'ın potaya gönderilmesinin ardından kırmızı takımda eleme oylaması gerçekleştirildi. Takım yarışmacıları, eleme potasına göndermek istedikleri ismi belirlemek üzere oy kullandı.

Oylamanın tamamlanmasıyla en fazla oyu alan yarışmacı Eyyüp Can oldu. Böylece Eyyüp Can haftanın dördüncü eleme adayı olarak açıklandı.

Bahar'ın bireysel dokunulmazlık sahibinin tercihiyle, Eyyüp Can'ın ise takım oylaması sonucunda belirlenmesiyle 5 Kasım gecesinin eleme süreci tamamlandı.

MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef Türkiye'de 5 Kasım Perşembe akşamı oynanan dokunulmazlık oyunlarının ardından eleme potasındaki yarışmacı sayısı dörde yükseldi.

Haftanın önceki dokunulmazlık mücadelesinin ardından Tolgahan ve Ayşe eleme adayı olmuştu. Son bölümde ise Bahar ve Eyyüp Can bu iki isme katıldı.

MasterChef Türkiye 2026 haftanın eleme adayları:

Eleme adayı: Tolgahan Eleme adayı: Ayşe Eleme adayı: Bahar Eleme adayı: Eyyüp Can

Böylece haftanın ilk dört eleme adayı netleşti. Yarışmada dokunulmazlık mücadeleleri devam ederken eleme potasının ilerleyen bölümlerde yeni isimlerle genişlemesi bekleniyor.

5 KASIM MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'nin 5 Kasım 2026 tarihli bölümünde yarışmaya veda eden bir isim olmadı. Perşembe akşamı eleme oyunu yerine takım ve bireysel dokunulmazlık mücadeleleri gerçekleştirildi.

Programın sonunda Bahar ve Eyyüp Can'ın eleme adayı olmasıyla haftanın potadaki yarışmacıları belli olmaya devam etti. Yarışmaya veda edecek isim, haftanın eleme mücadelesinin ardından netleşecek.