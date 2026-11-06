Kasım ayının ilk hafta sonunda Türkiye genelinde sıcaklıklar düşerken kar, kuvvetli sağanak ve fırtına birçok bölgede etkisini göstermeye hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 7-8 Kasım 2026 hava durumu tahminleri, özellikle doğu illerinde kış şartlarının belirginleşeceğini ortaya koyuyor. Cumartesi günü kuzey ve doğu kesimlerde etkili olacak yağışlı havanın pazar günü daha geniş bir alanda kar ve karla karışık yağmura dönüşmesi bekleniyor. Peki, hafta sonu kar yağacak mı? 7-8 Kasım'da hangi illere kar yağacak? İstanbul ve Ankara'da kar bekleniyor mu? Pazar günü hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin il il hava durumu tahminleri ve hafta sonuna ilişkin ayrıntılar...

HAFTA SONU KAR YAĞACAK MI? 7-8 KASIM HAVA DURUMU

Evet, 7-8 Kasım hafta sonunda Türkiye'nin özellikle kuzey, iç ve doğu bölgelerinde kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji'nin tahminlerine göre cumartesi günü Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar etkili olacak. Bayburt ve Bolu çevrelerinde ise karla karışık yağmur görülecek.

8 Kasım Pazar günü soğuk hava dalgasının etkisi artarken kar yağışının görüleceği alanların genişlemesi bekleniyor. Doğu Anadolu'nun bazı kesimleri, Karadeniz'in iç ve yüksek bölgeleri ile İç Anadolu'nun doğusunda kış şartları belirginleşecek. Sivas'ta kar, Kayseri'de karla karışık yağmur tahmin edilirken Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar yağışının devam etmesi öngörülüyor.

7 KASIM CUMARTESİ HANGİ İLLERE KAR YAĞACAK?

Cumartesi günü kar yağışının öne çıktığı iller arasında Erzurum, Kars ve Ardahan bulunuyor. Özellikle Ardahan için yoğun kar yağışı tahmini dikkat çekiyor. Erzurum'da sıcaklığın 0 ile 3 derece, Kars'ta 0 ile 5 derece, Ardahan'da ise 0 ile 3 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

Bayburt'ta karla karışık yağmur tahmin edilirken Bolu merkezinde de benzer bir hava öngörülüyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ve bazı dağlık alanlarda sıcaklıkların düşmesiyle yağışların kara dönüşmesi bekleniyor. Alçak kesimlerle yüksek rakımlı bölgeler arasında yağış türü ve birikim miktarı bakımından farklılıklar yaşanabileceği değerlendiriliyor.

8 KASIM PAZAR GÜNÜ NERELERE KAR YAĞACAK?

Pazar günü kar yağışı tahminlerinde İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu öne çıkıyor. Sivas'ta cumartesi günü çok bulutlu olması beklenen havanın pazar günü kar yağışına dönüşeceği tahmin ediliyor. Kentte gece sıcaklığının eksi 2, gündüz sıcaklığının ise 3 derece civarında olması bekleniyor.

Erzurum'da pazar günü sıcaklığın eksi 4 ile 1 derece arasında değişeceği, kar yağışının süreceği öngörülüyor. Kars'ta eksi 3 ile 4, Ardahan'da eksi 4 ile 1 derece arasında sıcaklık beklenirken Bayburt'ta yağışların kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Kayseri'de karla karışık yağmur beklenirken Karadeniz'in iç kesimlerindeki bazı yerleşim merkezlerinde de kar ihtimali öne çıkıyor. Buna karşılık Van ve Ağrı gibi illerde yağışın türü şehir merkezleri ile yüksek kesimler arasında farklılık gösterebiliyor.

İSTANBUL VE ANKARA'DA HAFTA SONU KAR YAĞACAK MI?

İstanbul'da 7-8 Kasım hafta sonu için kar yağışı tahmini bulunmuyor. Meteoroloji'nin il merkezi tahminlerinde hem cumartesi hem de pazar günü yağmurlu hava öne çıkıyor. Cumartesi günü sıcaklıkların 8-12, pazar günü ise 7-12 derece arasında değişmesi bekleniyor. Kentte kuvvetli kuzeyli rüzgarın hissedilen sıcaklığı düşürmesi mümkün.

Ankara merkezinde de hafta sonu kar yağışı beklenmiyor. Başkentte cumartesi günü parçalı bulutlu hava hakim olurken sıcaklığın 1 ile 8 derece arasında olması öngörülüyor. Pazar günü ise çok bulutlu havayla birlikte sıcaklıkların eksi 1 ile 6 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Özellikle gece ve sabah saatlerinde ayaz ile buzlanma riski önem kazanacak.

Haftalık Hava Tahmini 📆(6 - 12 Kasım 2026) Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. https://t.co/EM9pc1Nn56 — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) November 5, 2026

METEOROLOJİ İL İL HAFTA SONU HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 7-8 Kasım 2026 tarihli il merkezi tahminlerine göre bazı şehirlerde beklenen hava koşulları şöyle:

İstanbul: Cumartesi yağmurlu, 8-12°C. Pazar yağmurlu, 7-12°C.

Ankara: Cumartesi parçalı bulutlu, 1-8°C. Pazar çok bulutlu, -1 ile 6°C.

İzmir: Cumartesi az bulutlu, 9-17°C. Pazar az bulutlu, 7-14°C.

Antalya: Cumartesi parçalı bulutlu, 14-24°C. Pazar az bulutlu, 13-20°C.

Erzurum: Cumartesi kar yağışlı, 0-3°C. Pazar kar yağışlı, -4 ile 1°C.

Kars: Cumartesi kar yağışlı, 0-5°C. Pazar kar yağışlı, -3 ile 4°C.

Ardahan: Cumartesi yoğun kar yağışlı, 0-3°C. Pazar kar yağışlı, -4 ile 1°C.

Bayburt: Cumartesi karla karışık yağmurlu, 3-6°C. Pazar kar yağışlı, 0-2°C.

Sivas: Cumartesi çok bulutlu, 3-8°C. Pazar kar yağışlı, -2 ile 3°C.

Kayseri: Cumartesi çok bulutlu, 2-11°C. Pazar karla karışık yağmurlu, -2 ile 6°C.

Bolu: Cumartesi karla karışık yağmurlu, 3-5°C. Pazar karla karışık yağmurlu, 0-5°C.

Trabzon: Cumartesi kuvvetli sağanak yağışlı, 12-14°C. Pazar kuvvetli yağmurlu, 10-12°C.

Rize: Cumartesi kuvvetli sağanak yağışlı, 11-14°C. Pazar kuvvetli yağmurlu, 10-12°C.

Zonguldak: Cumartesi kuvvetli yağmurlu, 8-11°C. Pazar yağmurlu, 5-9°C.

Diyarbakır: Cumartesi gök gürültülü sağanak yağışlı, 9-13°C. Pazar parçalı bulutlu, 6-11°C.

Mardin: Cumartesi kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı, 10-12°C. Pazar sağanak yağışlı, 8-12°C.

KARADENİZ VE GÜNEYDOĞU'DA KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Kar yağışının yanı sıra hafta sonunun önemli meteorolojik gelişmelerinden biri de kuvvetli sağanaklar olacak. Cumartesi günü Batı Karadeniz kıyılarında Zonguldak, Bartın ve Kastamonu çevreleri ile Doğu Karadeniz'de Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda da yağışların yer yer şiddetini artıracağı tahmin ediliyor. Özellikle Mardin ve Siirt çevrelerinde gök gürültülü sağanak etkili olabilir. Kuvvetli yağışların görüldüğü bölgelerde ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği için yerel meteorolojik uyarıların takip edilmesi gerekiyor.

FIRTINA HANGİ BÖLGELERDE ETKİLİ OLACAK?

Meteoroloji'nin hafta sonu tahminleri, yağışların yanı sıra kuvvetli rüzgara da işaret ediyor. Cumartesi günü Marmara ve Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden, Karadeniz kıyılarında ise doğu ve kuzeydoğulu yönlerden saatte 40 ila 60 kilometreye ulaşabilen rüzgar bekleniyor.

8 Kasım Pazar günü Akdeniz genelinde de kuzeyli yönlerden saatte 30 ila 60 kilometre hızla kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına görülebileceği tahmin ediliyor. Antalya'da gündüz sıcaklığının 24 dereceden 20 dereceye, Adana'da ise 22 dereceden 17 dereceye gerilemesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgarın etkili olduğu bölgelerde çatı uçması, ağaç devrilmesi ve deniz ulaşımında aksamalara karşı tedbirli olunması önem taşıyor.

KAR YAĞIŞI VE SOĞUK HAVA ULAŞIMI ETKİLEYECEK Mİ?

Doğu Anadolu ile Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı ve sıcaklık düşüşü nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabilir. Özellikle gece sıcaklığının sıfırın altına indiği bölgelerde buzlanma ve don riski artıyor. Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde şehirler arası yollarda seyahat edecek sürücülerin yol ve hava koşullarını kontrol etmeleri gerekiyor.

Kar ve karla karışık yağmurun görüleceği yüksek rakımlı geçitlerde görüş mesafesinin azalması, zeminin kayganlaşması ve yerel kar birikimleri sürüş güvenliğini olumsuz etkileyebilir. Kuvvetli yağış beklenen Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'da ise sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması öneriliyor.