Milyonlarca çalışanın maaşını doğrudan ilgilendiren 2027 asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Yeni yılda uygulanacak net ve brüt ücretin belirlenmesine yönelik çalışmalar öncesinde farklı artış oranları üzerinden yapılan hesaplamalar gündeme geldi. 2026 yılında net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak uygulanan asgari ücretin, yüzde 28,4, yüzde 30 veya yüzde 33,7 oranında artırılması halinde çalışanların alabileceği tutarlar hesaplandı. Aralık ayında başlayacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmeleri öncesinde gözler olası zam oranlarına çevrildi. Peki, 2027 asgari ücret ne kadar olacak? Yeni asgari ücret 35 bin, 36 bin veya 37 bin TL mi olacak? Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar…

2027 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

2027 yılı için geçerli olacak asgari ücret henüz resmî olarak açıklanmadı. Yeni ücretin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayında gerçekleştireceği görüşmeler bekleniyor. Bu süreçte 2026 yılı net asgari ücreti olan 28.075,50 TL üzerinden farklı artış hesaplamaları yapılıyor.

Gündemdeki üç senaryoda yüzde 28,4, yüzde 30 ve yüzde 33,7 oranları öne çıkıyor. Bu oranlara göre net asgari ücretin yaklaşık 36 bin TL ile 37 bin 537 TL arasında değişebileceği hesaplanıyor. Ancak söz konusu tutarlar kesinleşmiş bir karar veya resmî zam teklifi niteliği taşımıyor.

2027 ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI: YÜZDE 28,4, 30 VE 33,7 ZAM HESAPLAMASI

Mevcut net ve brüt asgari ücret tutarlarına aynı oranların uygulanması halinde üç farklı sonuç ortaya çıkıyor.

1. SENARYO: YÜZDE 28,4 ASGARİ ÜCRET ZAMMI

Zam oranı: %28,4

Net asgari ücret: 36.048,94 TL

Brüt asgari ücret: 42.410,52 TL

Net maaş artışı: 7.973,44 TL

2. SENARYO: YÜZDE 30 ASGARİ ÜCRET ZAMMI

Zam oranı: %30

Net asgari ücret: 36.498,15 TL

Brüt asgari ücret: 42.939,00 TL

Net maaş artışı: 8.422,65 TL

3. SENARYO: YÜZDE 33,7 ASGARİ ÜCRET ZAMMI

Zam oranı: %33,7

Net asgari ücret: 37.536,94 TL

Brüt asgari ücret: 44.161,11 TL

Net maaş artışı: 9.461,44 TL

Bu tutarlar, mevcut ücretlere belirtilen zam oranlarının doğrudan uygulanmasıyla elde edilen matematiksel sonuçlardır. 2027 yılı için brüt ücret, kesinti oranları ve net ücret ilişkisi nihai düzenlemeye göre şekillenecek.

2027 ASGARİ ÜCRET 37 BİN TL'Yİ GEÇER Mİ?

Üç farklı hesaplama arasında en yüksek tutar yüzde 33,7'lik artış senaryosunda ortaya çıkıyor. Bu oranda zam yapılması halinde net asgari ücret 37.536,94 TL'ye yükselecek. Böylece 2026 yılına göre çalışanların aylık net maaşında 9.461,44 TL artış gerçekleşmiş olacak.

Yüzde 30'luk artış ihtimalinde ise yeni net ücret 36.498,15 TL seviyesine ulaşacak. Daha düşük oranlı yüzde 28,4 senaryosunda net maaş 36.048,94 TL olarak hesaplanıyor.

Bununla birlikte en yüksek senaryoda ortaya çıkan rakamın kesinleştiği veya bu yönde resmî bir karar alındığı anlamı çıkarılmamalı. Nihai artış oranı komisyon görüşmelerinde belirlenecek.

2026 ZAM AÇIKLAMASI 👇

2026 yılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi ve işveren kesimleriyle sosyal diyalog zemininde bir araya gelmeye hassasiyet gösterdik. Komisyon çalışmaları neticesinde 2026 yılı asgari ücret miktarı %27 artışla net 28.075 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Kayıtlı istihdamımızı ve çalışma hayatımızı güçlendirmek için Asgari Ücret Desteğinde iyileştirme yapıyoruz. Asgari Ücret Desteğini 2026 yılı itibarıyla 1.270 Türk Lirasına çıkarıyoruz. Tüm çalışanlarımıza, işverenlerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. — Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) December 23, 2025

ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA YÜZDE 28,4 VE 33,7 HESABI NEREDEN GELİYOR?

Yüzde 28,4'lük artış senaryosu, 2027-2029 Orta Vadeli Programı'nda 2026 yıl sonu için öngörülen enflasyon oranını esas alıyor. Asgari ücretin bu tahminle aynı oranda artırılması halinde net maaşın yaklaşık 36 bin 49 TL'ye çıkacağı hesaplanıyor.

Yüzde 33,7'lik senaryo ise 2027 yılı bütçesinde asgari ücretlilere yönelik vergi istisnası için öngörülen kaynak artışı üzerinden yapılan değerlendirmeler arasında yer alıyor. Ancak bütçedeki vergi istisnası tutarının yükselmesi, asgari ücrete aynı oranda zam yapılacağı anlamına gelmiyor.

Yüzde 30 artış ihtimali de maaş hesaplamalarında kullanılan alternatif oranlardan biri olarak değerlendiriliyor. Bu üç oran, kesinleşmiş teklifler yerine farklı ekonomik varsayımların ücret üzerindeki olası etkisini gösteriyor.

2026 ASGARİ ÜCRET NET VE BRÜT NE KADAR?

2026 yılında uygulanmakta olan net asgari ücret 28.075,50 TL, brüt asgari ücret ise 33.030,00 TL olarak belirlenmişti.

Mevcut brüt ücret üzerinden yapılan aylık kesintiler şöyle:

SGK işçi primi (%14): 4.624,20 TL

İşsizlik sigortası işçi primi (%1): 330,30 TL

Toplam işçi kesintisi: 4.954,50 TL

Net asgari ücret: 28.075,50 TL

2025 yılında 22.104,67 TL olan net asgari ücret, 2026 yılında yaklaşık yüzde 27 oranında artırılmıştı. Yeni yıldaki zam oranı ise henüz kesinleşmedi.

2027 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2027 yılı asgari ücretini belirlemek üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayında toplanacağını açıkladı. Görüşmelere kamu, işçi ve işveren temsilcileri katılacak.

Komisyonun değerlendirmeleri sonucunda belirlenecek ücretin 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren geçerli olması bekleniyor. Kesin rakamın açıklanacağı gün henüz duyurulmadı. Süreçte işçi ve işveren temsilcilerinin talepleriyle ekonomik göstergeler değerlendirilecek.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İŞSİZLİK MAAŞI VE KIDEM TAZMİNATINI ETKİLEYECEK Mİ?

Asgari ücrette yapılacak artış, yalnızca çalışanların eline geçen aylık net maaşı değil, asgari ücretle bağlantılı çeşitli sosyal güvenlik ödemelerini de etkileyecek.

İşsizlik ödeneği, sigortalının işten ayrılmadan önceki son dört aylık prime esas brüt kazancı üzerinden hesaplanıyor. Ödeneğin üst sınırında ise brüt asgari ücret esas alınıyor. Bu nedenle yeni brüt ücretin belirlenmesiyle işsizlik maaşının alt ve üst tutarları da değişebilecek.

Kıdem tazminatında da çalışanların son brüt ücretleri belirleyici olduğundan asgari ücretteki artış, bu tutardan ücret alan ve tazminata hak kazanan çalışanları ilgilendiriyor. Örneğin yüzde 30 zam senaryosunda aylık brüt ücret 42.939 TL'ye, yüzde 33,7 senaryosunda ise 44.161,11 TL'ye çıkıyor. Bu hesaplamalar, 2027 yılı kıdem tazminatı tavanı ve diğer yasal koşullar dikkate alınarak değerlendirilmek zorunda.