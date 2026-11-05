Süper Loto sonuçları 5 Kasım 2026 Perşembe günü yapılan çekilişin ardından belli oldu. Milli Piyango tarafından düzenlenen çekilişte haftanın kazandıran 6 numarası açıklandı. Kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar, "5 Kasım Süper Loto sonuçları hangi numaralar? Büyük ikramiye devretti mi, kaç kişi kazandı?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 5 Kasım 2026 Süper Loto çekiliş sonuçları ve sonuç sorgulama ekranına ilişkin merak edilenler...

5 KASIM SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI! KAZANAN NUMARALAR HANGİLERİ?

Süper Loto'nun 5 Kasım 2026 tarihli çekilişi tamamlandı. Çekilişin ardından haftanın kazandıran numaraları belli oldu.

5 Kasım 2026 Süper Loto kazanan numaraları: 5-16-22-43-53-58

6 bilen kişi sayısı: Devir

Büyük ikramiye tutarı: 850.312.836,88 ₺

5 KASIM SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Süper Loto kuponunu kontrol etmek isteyen vatandaşlar, Milli Piyango Online'ın resmî internet sitesi üzerinden sonuç sorgulama işlemini gerçekleştirebilir. İlgili sayfada çekiliş tarihi seçilerek kazanan numaralar ve ikramiye dağılımı görüntülenebilir.

Süper Loto sonuç sorgulama ekranına ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz:

https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/cekilis-sonuclari

3 KASIM SÜPER LOTO SONUÇLARI: HANGİ NUMARALAR ÇIKTI?

5 Kasım çekilişinden önce yapılan son Süper Loto çekilişi 3 Kasım 2026 Salı günü gerçekleştirildi. 132'nci çekilişte kazanan numaralar 17, 27, 32, 39, 54 ve 60 oldu.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto'da 1 ile 60 arasındaki sayılardan 6 numara seçiliyor. Çekilişte belirlenen 6 numaranın tamamını doğru tahmin edenler büyük ikramiyeyi kazanma hakkı elde ediyor. Daha az sayıda eşleşme sağlayanlar ise ilgili ikramiye kategorilerine göre ödül kazanabiliyor.