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Anasayfa Haber Özel Ronaldo futbolu bıraktı mı, Al Nassr'da oynamaya devam edecek mi?

Ronaldo futbolu bıraktı mı, Al Nassr'da oynamaya devam edecek mi?

Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı kariyerini noktalayacağını duyurdu. 41 yaşındaki yıldızın kararı futbolseverleri şaşırtırken, Ronaldo'nun futbolu tamamen bırakıp bırakmadığı merak konusu oldu.

Haber Özel Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2026 14:50
Ronaldo futbolu bıraktı mı, Al Nassr'da oynamaya devam edecek mi?

Dünya futbolunun en önemli yıldızlarından Cristiano Ronaldo, kariyerine ilişkin dikkat çeken bir karar aldı. Portekizli futbolcu, 5 Kasım 2026 tarihinde yaptığı açıklamayla milli takım kariyerini sonlandıracağını duyurdu. 41 yaşındaki yıldız, kasım ayındaki milli maç döneminin ardından Portekiz formasını bir daha giymeyeceğini bildirdi.

CRISTIANO RONALDO MİLLİ TAKIMI BIRAKTI MI?

Evet. Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'na veda edeceğini açıkladı. Sosyal medya hesabından yayınladığı video mesajında milli takımın 7 numaralı formasını geri vereceğini belirten yıldız futbolcu, bu kararın kendisi için kolay olmadığını ifade etti.

Portekiz Milli Takımı'nda 23 yıl boyunca forma giyen Ronaldo, ülkesini temsil etmenin kendisi için büyük bir gurur ve sorumluluk olduğunu vurguladı. Yıldız futbolcu, milli takım kariyerinin sona ermesinin ardından Portekiz'in kendisi için her zaman özel bir yere sahip olacağını da dile getirdi.

RONALDO'NUN PORTUGAL MİLLİ TAKIMI İSTATİSTİKLERİ

Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı formasıyla tarihi başarılara imza attı. 2003 yılında başladığı milli takım kariyerinde 234 karşılaşmada görev alan yıldız futbolcu, 146 gol kaydetti. Bu performansıyla erkekler milli futbol tarihinde en fazla maça çıkan ve en fazla gol atan oyuncu unvanlarını elinde bulunduruyor.

Ronaldo, Portekiz'in EURO 2016 şampiyonluğunda takımın kaptanı olarak önemli rol oynadı. Ayrıca 2019 ve 2025 yıllarında kazanılan UEFA Uluslar Ligi şampiyonluklarında da kadroda yer aldı.

RONALDO AL NASSR'DA OYNAMAYA DEVAM EDECEK Mİ?

Ronaldo'nun milli takım kararı sonrası en çok merak edilen konulardan biri de kulüp kariyeri oldu. Portekizli yıldız, milli takıma veda edeceğini açıklarken profesyonel futbol kariyerini tamamen bitirdiğini duyurmadı.

RONALDO PORTEKİZ MİLLİ TAKIMI'NA NE ZAMAN VEDA EDECEK?

Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'na kasım ayındaki milli maç döneminin ardından veda edeceğini açıkladı. Böylece yıldız futbolcunun 23 yıllık milli takım serüveni sona erecek.

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