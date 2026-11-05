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Anasayfa Haber Özel Gelinim Mutfakta 5 Kasım puan durumu | Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı?

Gelinim Mutfakta 5 Kasım puan durumu | Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı?

Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'da 5 Kasım Perşembe heyecanı yaşanıyor. Aslı Hünel'in sunumuyla ekrana gelen programda gelinler, günün yemeğini en iyi şekilde hazırlayarak çeyrek altını kazanmak için mücadele ediyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? 5 Kasım puan durumu açıklandı mı? İşte günün birincisi ve yarışmacıların puan tablosuna ilişkin son gelişmeler...

Haber Özel Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2026 16:47 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2026 09:50
Gelinim Mutfakta 5 Kasım puan durumu | Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA 5 KASIM BUGÜN KİM KAZANDI? Gelinim Mutfakta'da haftanın dördüncü gününde heyecan devam ediyor. Cemile, Tuğba, Yeşim ve Öykü, 5 Kasım Perşembe günü kendilerine verilen yemeği en iyi şekilde hazırlayarak kayınvalidelerden yüksek puan almaya çalışıyor. Günün sonunda en yüksek puana ulaşan yarışmacı, çeyrek altının sahibi olacak. İzleyiciler ise yarışmanın yeni bölümünde günün birincisinin kim olduğunu, hangi gelinin çeyrek altını kazandığını ve puanların nasıl dağıldığını araştırıyor.

5 KASIM GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta'nın 5 Kasım tarihli bölümünde yarışmacıların alacağı puanlar, günün sonunda yapılacak değerlendirmelerin ardından belli olacak. Kayınvalidelerin verdiği puanlarla oluşacak sıralama, çeyrek altının sahibini de belirleyecek.

5 Kasım 2026 Gelinim Mutfakta günlük puan tablosu:

Tuğba: Sonuç bekleniyor

Cemile: Sonuç bekleniyor

Yeşim: Sonuç bekleniyor

Öykü: Sonuç bekleniyor

GELİNİM MUTFAKTA 4 KASIM'DA KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 4 Kasım Çarşamba günü yayınlanan bölümünde günün birincisi Tuğba oldu. Hazırladığı yemek ve kayınvalidelerden aldığı puanlarla rakiplerini geride bırakan Tuğba, 18 puana ulaşarak çeyrek altını kazandı. Cemile ve Öykü 16'şar puanla günü tamamlarken Yeşim 10 puanda kaldı. Böylece Tuğba, haftanın dördüncü bölümüne avantajlı bir konumda girdi.

4 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu:

  • Tuğba: 18 puan
  • Cemile: 16 puan
  • Öykü: 16 puan
  • Yeşim: 10 puan

GELİNİM MUTFAKTA HAFTALIK PUAN DURUMU

Hafta boyunca verilen puanlar, cuma günü yapılacak haftalık final öncesinde büyük önem taşıyor. Yarışmacılar yalnızca günlük çeyrek altını kazanmak için değil, haftanın sonunda verilecek büyük ödül için de mücadele ediyor.

4 Kasım Çarşamba günü tamamlanan üç günlük puanlamanın ardından haftalık toplam sıralamada Tuğba 53 puanla ilk sırada bulunuyordu. Öykü 45 puanla ikinci, Yeşim 41 puanla üçüncü, Cemile ise 37 puanla dördüncü sıradaydı.

GELİNİM MUTFAKTA SON BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?

Gelinim Mutfakta'nın son bölümünü, yarışmacıların puan durumunu ve günün kazananına ilişkin açıklamaları Kanal D'nin resmî internet sitesinden takip edebilirsiniz.

Gelinim Mutfakta canlı yayın ve son bölüm: https://www.kanald.com.tr/gelinim-mutfakta

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