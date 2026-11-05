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Anasayfa Haber Özel Beşiktaş maçı TRT 1'de! Celtic - Beşiktaş maçı şifresiz mi, saat kaçta?

Beşiktaş maçı TRT 1'de! Celtic - Beşiktaş maçı şifresiz mi, saat kaçta?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İskoçya temsilcisi Celtic'e konuk oluyor. Avrupa'da namağlup yoluna devam eden siyah-beyazlılar, zorlu deplasmanda galibiyet arıyor. Futbolseverler ise TRT 1 canlı yayın ve maç takip bilgilerini araştırıyor.

Haber Özel Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2026 11:45 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2026 11:46
Beşiktaş maçı TRT 1'de! Celtic - Beşiktaş maçı şifresiz mi, saat kaçta?

TRT 1 canlı izle ekranı, Celtic - Beşiktaş karşılaşması öncesinde futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İskoçya deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş, Celtic karşısında üç puan hedefliyor. İlk üç maçta 7 puan toplayan siyah-beyazlılar, Avrupa'daki yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen taraftarlar, "Beşiktaş maçı TRT 1'de mi, şifresiz mi, TRT 1 HD canlı yayın nasıl izlenir?" sorularına yanıt arıyor. İşte Celtic - Beşiktaş maçının yayın bilgileri ve canlı takip ekranı...

CELTIC - BEŞİKTAŞ MAÇI TRT 1'DE CANLI YAYINLANACAK!

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında oynanacak Celtic - Beşiktaş karşılaşması, 5 Kasım 2026 Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak. İskoçya'nın Glasgow kentindeki Celtic Park'ta oynanacak mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Celtic - Beşiktaş karşılaşması TRT 1'den şifresiz olarak yayınlanacak.

TRT 1 CANLI İZLE | TRT 1 HD CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

TRT 1 canlı yayınını internet üzerinden takip etmek isteyenler, kanalın resmî canlı yayın sayfasını ziyaret edebilir.

TRT 1 canlı izle: https://www.trt1.com.tr/canli-izle

CELTIC - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 4. hafta mücadelesinde Celtic ile karşılaşacağı maç, 5 Kasım Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ'NDE NAMAĞLUP

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında oynadığı ilk üç karşılaşmada 7 puan topladı. Siyah-beyazlılar ilk maçında Marsilya'yı 4-1 mağlup etti. İkinci haftada Hoffenheim karşısında 3-2 kazanan Beşiktaş, üçüncü maçında Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı.

Bu sonuçlarla 7 puana ulaşan siyah-beyazlı ekip, lig aşamasında 8. sırada bulunuyor. Beşiktaş, Celtic deplasmanından galibiyetle ayrılarak ilk 8 içerisindeki yerini sağlamlaştırmayı amaçlıyor.

CELTIC AVRUPA LİGİ'NDE PUAN ARIYOR

Ev sahibi Celtic ise UEFA Avrupa Ligi'nde geride kalan üç maçta henüz puan alamadı. Üç karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrılan İskoç temsilcisi, Beşiktaş karşısında sahasında ilk puanlarını almak istiyor.

Celtic, taraftarının desteğiyle kötü gidişata son vermeyi hedeflerken Beşiktaş ise deplasmanda kazanarak Avrupa'daki çıkışını sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

CELTIC - BEŞİKTAŞ CANLI TAKİP | CANLI SKOR

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