Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Haftanın ortasında mutfakta hünerlerini sergileyen gelinler, kayınvalidelerden en yüksek puanı alabilmek ve günün sonunda çeyrek altının sahibi olmak için mücadele etti. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 4 Kasım Gelinim Mutfakta günün birincisi kim? İşte yarışmada merak edilen puan durumu ve son gelişmeler...

GELİNİM MUTFAKTA KİM KAZANDI, 4 KASIM GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 4 Kasım Çarşamba günü yayınlanan bölümünde yarışmacılar, kendilerine verilen yemeği en iyi şekilde hazırlayarak kayınvalidelerden yüksek puan almaya çalıştı.

4 Kasım Gelinim Mutfakta günün birincisi ve çeyrek altını kazanan yarışmacı: [SONUÇ AÇIKLANDIĞINDA İSİM EKLENECEK]

4 KASIM GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Yarışmada günün sonunda kayınvalidelerin verdiği puanlar, gelinlerin sıralamasını belirliyor. 4 Kasım Çarşamba gününün puan tablosu, bölümdeki değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından netleşecek.

4 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu:

GELİNİM MUTFAKTA 3 KASIM'DA KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 3 Kasım Salı günü yayınlanan bölümünde Yeşim, topladığı 19 puanla günün birincisi oldu. Yeşim, rakiplerini geride bırakarak çeyrek altını kazanmayı başardı. Tuğba 18 puanla ikinci sırada yer alırken Öykü 14, Cemile ise 8 puan topladı.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTALIK PUAN DURUMU NASILDI?

Haftanın önceki bölümlerinde yarışmacıların topladığı puanlar da merak konusu oldu. 3 Kasım Salı günü itibarıyla haftalık toplam puan sıralamasında Tuğba 35 puanla ilk sırada bulunuyordu. Yeşim 31 puanla ikinci, Öykü 29 puanla üçüncü, Cemile ise 21 puanla dördüncü sırada yer alıyordu.

GELİNİM MUTFAKTA 2 KASIM'DA KİM KAZANMIŞTI?

2 Kasım Pazartesi günü Tuğba, 17 puanla birinci olarak çeyrek altını kazandı. Öykü 15, Cemile 13 ve Yeşim 12 puan topladı. Yarışmaya geri dönen Yeşim ve Beyhan Hanım da yeni haftanın rekabetine dahil olurken salı günü verilecek puanlar, cuma günü sahibini bulacak 10 altın bilezik için önem taşıyor.

GELİNİM MUTFAKTA SON BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?

Gelinim Mutfakta'nın son bölümünü, yarışmacıların puan durumunu ve günün kazananına ilişkin açıklamaları Kanal D'nin resmî internet sitesinden takip edebilirsiniz.

Gelinim Mutfakta canlı yayın ve son bölüm: https://www.kanald.com.tr/gelinim-mutfakta

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