4 KASIM ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI! | Çılgın Sayısal Loto'da 4 Kasım 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilen çekilişin sonuçları açıklandı. Milli Piyango tarafından düzenlenen çekilişin ardından gözler kazanan numaralara çevrildi. Kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar, 6 ana numara, Joker ve SüperStar sonuçlarını araştırmaya başladı. Çekilişin ardından büyük ikramiyenin sahibini bulup bulmadığı ve diğer ikramiye kategorilerinde kaç kişinin kazandığı da belli oldu.

4 KASIM SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU BELLİ OLDU

4 Kasım Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar 2-10-44-53-59-89 olarak açıklandı. Joker numarası 18, SüperStar numarası ise 56 oldu.

ÇILGIN SAYISAL LOTO KAZANAN NUMARALAR 4 KASIM 2026

4 Kasım 2026 tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişinde açıklanan kazanan numaralar şöyle:

Kazanan numaralar: 2-10-44-53-59-89

Joker: 18

SüperStar: 56

ÇILGIN SAYISAL LOTO'DA BÜYÜK İKRAMİYE KAZANANI BELLİ OLDU MU?

4 Kasım Çılgın Sayısal Loto çekilişinin ardından büyük ikramiyenin sonucu da merak konusu oldu. Altı ana numarayı doğru tahmin eden talihli sayısı ve büyük ikramiye tutarı çekiliş sonuçlarıyla birlikte açıklandı.

6 bilen kişi sayısı: 0

Büyük ikramiye tutarı: 205.014.727,01 ₺

5 bilen kişi sayısı ve ikramiyesi: 4 Kasım Çarşamba günü 21.30'da gerçekleşen çekilişin sonucunda 1 kişi 5 bildi, ikramiyesi ise 2.711.441,7 ₺ oldu.

MİLLİ PİYANGO ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Çılgın Sayısal Loto kuponu bulunan vatandaşlar, 4 Kasım 2026 tarihli çekilişin sonuçlarını Milli Piyango Online üzerinden sorgulayabiliyor. Bilet sorgulama işlemi için Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesine giriş yapılması ve Çılgın Sayısal Loto sonuç ekranından ilgili çekiliş tarihinin seçilmesi gerekiyor.

Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı: https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/sonuclar

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Milli Piyango Online üzerinden sonuçlarını kontrol etmek isteyenler şu adımları izleyebilir:

Milli Piyango Online resmi internet sitesini açın. Çılgın Sayısal Loto sonuçları bölümüne girin. Çekiliş tarihini 4 Kasım 2026 olarak seçin. Kazanan numaraları ve ikramiye kategorilerini inceleyin. Kuponunuzdaki numaralarla açıklanan sonuçları karşılaştırın.