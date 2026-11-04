CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Haber Özel Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı: 4 Kasım 2026 kazanan numaralar

Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı: 4 Kasım 2026 kazanan numaralar

Milli Piyango Online üzerinden gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişi için heyecan başladı. 4 Kasım 2026 Çarşamba günü yapılacak çekilişin ardından kazanan numaralar ve ikramiye dağılımı belli oldu. Peki, Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, çekiliş saat kaçta? İşte sonuç sorgulama ekranı ve son çekilişin detayları...

Haber Özel Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2026 22:12
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı: 4 Kasım 2026 kazanan numaralar

4 KASIM ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI! | Çılgın Sayısal Loto'da 4 Kasım 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilen çekilişin sonuçları açıklandı. Milli Piyango tarafından düzenlenen çekilişin ardından gözler kazanan numaralara çevrildi. Kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar, 6 ana numara, Joker ve SüperStar sonuçlarını araştırmaya başladı. Çekilişin ardından büyük ikramiyenin sahibini bulup bulmadığı ve diğer ikramiye kategorilerinde kaç kişinin kazandığı da belli oldu.

4 KASIM SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU BELLİ OLDU

4 Kasım Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar 2-10-44-53-59-89 olarak açıklandı. Joker numarası 18, SüperStar numarası ise 56 oldu.

ÇILGIN SAYISAL LOTO KAZANAN NUMARALAR 4 KASIM 2026

4 Kasım 2026 tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişinde açıklanan kazanan numaralar şöyle:

Kazanan numaralar: 2-10-44-53-59-89

Joker: 18

SüperStar: 56

ÇILGIN SAYISAL LOTO'DA BÜYÜK İKRAMİYE KAZANANI BELLİ OLDU MU?

4 Kasım Çılgın Sayısal Loto çekilişinin ardından büyük ikramiyenin sonucu da merak konusu oldu. Altı ana numarayı doğru tahmin eden talihli sayısı ve büyük ikramiye tutarı çekiliş sonuçlarıyla birlikte açıklandı.

6 bilen kişi sayısı: 0

Büyük ikramiye tutarı: 205.014.727,01 ₺

5 bilen kişi sayısı ve ikramiyesi: 4 Kasım Çarşamba günü 21.30'da gerçekleşen çekilişin sonucunda 1 kişi 5 bildi, ikramiyesi ise 2.711.441,7 ₺ oldu.

MİLLİ PİYANGO ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Çılgın Sayısal Loto kuponu bulunan vatandaşlar, 4 Kasım 2026 tarihli çekilişin sonuçlarını Milli Piyango Online üzerinden sorgulayabiliyor. Bilet sorgulama işlemi için Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesine giriş yapılması ve Çılgın Sayısal Loto sonuç ekranından ilgili çekiliş tarihinin seçilmesi gerekiyor.

Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı: https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/sonuclar

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Milli Piyango Online üzerinden sonuçlarını kontrol etmek isteyenler şu adımları izleyebilir:

  1. Milli Piyango Online resmi internet sitesini açın.
  2. Çılgın Sayısal Loto sonuçları bölümüne girin.
  3. Çekiliş tarihini 4 Kasım 2026 olarak seçin.
  4. Kazanan numaraları ve ikramiye kategorilerini inceleyin.
  5. Kuponunuzdaki numaralarla açıklanan sonuçları karşılaştırın.

ASpor CANLI YAYIN

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Fener hakemi de Liverpool'u da devirdi!
Liverpool 1 puana razı geldi! Ülke puanımız...
DİĞER
Noa Lang referans oldu! Hollandalı yıldız adım adım Galatasaray’a...
Kaşif Kozinoğlu'nun ölüm nedeni açıklanmıştı! Başsavcılık rapordaki o sonuca itiraz edecek
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu!
Fenerbahçe dev maçta Vedat Muriç ile öne geçti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Çok dikkatli oynayacağız!" "Çok dikkatli oynayacağız!" 22:14
Fenerbahçe - Liverpool maç sonu canlı yayını şimdi Libero TV'de! Fenerbahçe - Liverpool maç sonu canlı yayını şimdi Libero TV'de! 21:53
F.Bahçe İrfan Can ile direğe takıldı! F.Bahçe İrfan Can ile direğe takıldı! 21:32
Fenerbahçe dev maçta Vedat Muriç ile öne geçti! Fenerbahçe dev maçta Vedat Muriç ile öne geçti! 21:29
Hakemden skandal karar! Hakemden skandal karar! 21:21
Rennes ile Olympiakos yenişemedi! Rennes ile Olympiakos yenişemedi! 21:05
Daha Eski
Kasımpaşa yeni teknik direktörünü açıkladı! Kasımpaşa yeni teknik direktörünü açıkladı! 21:02
Kasımpaşa yeni teknik direktörünü açıkladı! Kasımpaşa yeni teknik direktörünü açıkladı! 20:59
Emre Belözoğlu için ‘hoş geldin’ anonsu Emre Belözoğlu için ‘hoş geldin’ anonsu 20:51
"Bir seri yakalamak istiyoruz" "Bir seri yakalamak istiyoruz" 20:41
"Beşiktaş karşısında kendimizi..." "Beşiktaş karşısında kendimizi..." 20:37
"İyi oyunla kazanmak istiyoruz!" "İyi oyunla kazanmak istiyoruz!" 20:37