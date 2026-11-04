İstanbul'da hava durumuna ilişkin son dakika uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerini paylaşan İstanbul Valiliği, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü kent genelinde etkili olması beklenen kuvvetli yağış ve rüzgâra karşı vatandaşları uyardı. Sabah saatlerinden itibaren aralıklarla görülecek sağanak yağışın yerel olarak kuvvetlenmesi, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor. Yağış miktarının metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında olacağı tahmin edilirken öğle saatlerinden sonra kuzey yönlerden esecek rüzgârın saatte 70 kilometreye ulaşabileceği bildirildi. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan ve yıldırım riskine dikkat çeken Valilik, vatandaşlardan tedbirli olmalarını istedi. Peki, İstanbul'da 4 Kasım hava nasıl olacak, yağmur ne zaman başlayacak?

İSTANBUL'DA 4 KASIM HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da 4 Kasım Çarşamba günü parçalı ve çok bulutlu bir havanın yanı sıra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İstanbul Valiliğinin duyurusuna göre yağışlar sabah saatlerinden itibaren etkisini gösterecek.

Yağışların kent genelinde aynı şiddette görülmesi beklenmiyor. Ancak bazı bölgelerde kuvvetli sağanak geçişleri yaşanabileceği için vatandaşların gün boyunca hava durumu uyarılarını takip etmesi önem taşıyor. Meteorolojik değerlendirmelerde yağış miktarının metrekareye 21-50 kilogram arasında olabileceği belirtildi.

İLİMİZDE YARIN BEKLENEN ARALIKLI VE YEREL OLARAK KUVVETLİ SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞA DİKKAT! ⛈️ Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; ⛈️ 04.11.2026 Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren ilimizde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. 💨 Rüzgârın; öğle saatlerinden sonra kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. ⚠️ Kuvvetli yağışla birlikte sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. @gul_davut — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) November 3, 2026

İSTANBUL'DA YAĞMUR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Valiliğin açıklamasında yağışların 4 Kasım Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren başlamasının beklendiği bildirildi. Sağanak yağışların gün içerisinde aralıklarla etkili olması, bazı noktalarda ise gök gürültülü sağanağa dönüşmesi öngörülüyor.

Özellikle sabah saatlerinde işe ve okula gitmek için yola çıkacak vatandaşların yağış ihtimalini dikkate alması gerekiyor. Yağışın yerel olarak kuvvetlenmesi nedeniyle trafikte görüş mesafesinin azalması ve bazı güzergâhlarda ulaşımın yavaşlaması ihtimali bulunuyor.

İSTANBUL'DA RÜZGÂRIN HIZI 70 KİLOMETREYE ÇIKACAK!

İstanbul için yapılan uyarının bir diğer önemli başlığını kuvvetli rüzgâr oluşturuyor. Valilik, öğle saatlerinden sonra rüzgârın kuzey yönlerden etkisini artıracağını duyurdu.

Rüzgâr hızının saatte 40-60 kilometre arasında olması, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eserek 50-70 kilometreye ulaşması bekleniyor.

Kuvvetli rüzgârın etkili olacağı saatlerde açık alanlarda, sahil kesimlerinde ve yüksek noktalarda dikkatli olunması gerekiyor. Özellikle çatı, tabela ve ağaçlardan kaynaklanabilecek risklere karşı tedbir alınması önem taşıyor.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN SEL VE SU BASKINI UYARISI

İstanbul Valiliği, beklenen kuvvetli yağış ve rüzgârla birlikte meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Açıklamada özellikle şu risklere dikkat çekildi:

Sel ve su baskını

Ulaşımda aksamalar

Heyelan

Yıldırım

Kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtınanın oluşturabileceği olumsuzluklar

Vatandaşların yağış sırasında su birikintilerinin oluşabileceği bölgelerde dikkatli olması, zorunlu olmadıkça riskli güzergâhlardan uzak durması ve güncel meteorolojik uyarıları takip etmesi gerekiyor.