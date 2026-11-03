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Anasayfa Haber Özel Süper Loto sonuçları 3 Kasım 2026 | Kazanan numaralar açıklandı

Süper Loto sonuçları 3 Kasım 2026 | Kazanan numaralar açıklandı

Süper Loto'nun 3 Kasım 2026 Salı günü gerçekleştirilen çekilişinin ardından gözler kazanan numaralara çevrildi. Milli Piyango tarafından düzenlenen çekilişte 6 şanslı numara belli oldu. Peki, Süper Loto'da hangi numaralar çıktı, büyük ikramiye devretti mi? İşte 3 Kasım Süper Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranı…

Haber Özel Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2026 22:08 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2026 22:10
Süper Loto sonuçları 3 Kasım 2026 | Kazanan numaralar açıklandı

Süper Loto'da heyecanlı bekleyiş sona erdi. 3 Kasım 2026 Salı günü gerçekleştirilen çekilişin ardından kazandıran numaralar merak konusu oldu. Milli Piyango tarafından düzenlenen çekilişi takip eden vatandaşlar, kuponlarında yer alan numaraları sonuçlarla karşılaştırmak için sorgulama ekranına yöneldi. Saat 21.30'da gerçekleştirilen çekilişin ardından 6 şanslı numara belli oldu. Büyük ikramiyenin sahibini bulup bulmadığı ve diğer ikramiye kategorilerinde kazanan kişi sayıları da çekiliş sonuçlarıyla netleşti.

3 KASIM 2026 SÜPER LOTO KAZANAN NUMARALAR

3 Kasım 2026 tarihli Süper Loto çekilişinde kazanan numaralar: 17 - 27 - 32 - 39 - 54 - 60

SÜPER LOTO'DA BÜYÜK İKRAMİYE DEVRETTİ Mİ?

3 Kasım Süper Loto çekilişinde 6 bilen çıkmadı ve büyük ikramiye devretti.

Kimsenin bilemediği 6 numaralık büyük ikramiye tutarı 831.078.908 TL oldu.

SÜPER LOTO 3 KASIM İKRAMİYE DAĞILIMI

Çekilişin ardından ikramiye kazanan kişi sayısı ve kişi başına düşen tutarlar şöyle:

  • 6 bilen: Devir – 831.078.908 TL

    5 bilen: 19 kişi – 211.135,2 TL

    4 bilen: 1.376 kişi – 4.535 TL

    3 bilen: 31.330 kişi – 241,85 TL

    2 bilen: 306.241 kişi – 26,15 TL

SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Süper Loto kuponunu kontrol etmek isteyen vatandaşlar, Milli Piyango Online'ın resmî internet sitesi üzerinden sonuç sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Bunun için resmî sonuç sayfasına girerek Süper Loto oyununu ve 3 Kasım 2026 tarihli çekilişi seçmek yeterli oluyor. Kuponda bulunan numaralar, çekilişte açıklanan kazanan numaralarla karşılaştırılarak ikramiye kazanılıp kazanılmadığı öğrenilebiliyor.

Resmî sonuç ve sorgulama adresi: https://www.millipiyangoonline.com/

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto'da 1 ile 60 arasındaki sayılardan 6 numara seçiliyor. Çekilişte belirlenen 6 numarayı doğru tahmin edenler büyük ikramiyeye hak kazanıyor. Beş, dört, üç ve iki numarayı doğru bilenler de ilgili ikramiye kategorilerinden kazanç elde edebiliyor.

Süper Loto çekilişleri salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. Çekiliş sonuçları açıklandıktan sonra kazanan numaralar ve ikramiye dağılımı resmî sonuç ekranından takip edilebiliyor.

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