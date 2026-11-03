2027 pasaport ücretleri, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından gündeme geldi. TÜİK'in 3 Kasım 2026 tarihli verilerine göre yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak hesaplandı. Bu oranın pasaport harçlarına uygulanması halinde yeni yılda ödenecek tutarlarda önemli artışlar yaşanacak. Peki, 2027 pasaport ücreti ne kadar olacak? 6 aylık, 1 yıllık ve 10 yıllık pasaport harçları kaç TL'ye yükselecek? Pasaport defter bedeli ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...

2027 PASAPORT ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?

2027 yılında pasaport harçlarının, yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranı esas alındığında artması bekleniyor. Buna göre 6 aylık pasaport harcı yaklaşık 3 bin 588 TL'ye, 10 yıllık pasaport harcı ise 17 bin 143 TL'ye ulaşacak.

Ekim 2026 Yİ-ÜFE verilerine dayalı hesaplamayla ortaya çıkan tahmini harç tutarları şöyle:

6 AYLIK PASAPORT HARCI

2026 ücreti: 2.806,50 TL

2027 tahmini: 3.587,50 TL

1 YILLIK PASAPORT HARCI

2026 ücreti: 4.103,10 TL

2027 tahmini: Yaklaşık 5.245 TL

2 YILLIK PASAPORT HARCI

2026 ücreti: 6.698,60 TL

2027 tahmini: 8.562,80 TL

3 YILLIK PASAPORT HARCI

2026 ücreti: 9.516 TL

2027 tahmini: 12.164,30 TL

10 YILLIK PASAPORT HARCI

2026 ücreti: 13.410,40 TL

2027 tahmini: 17.142,50 TL

Bu rakamlar yalnızca pasaport harcını kapsıyor. Yeni pasaport çıkarmak isteyenlerin harç bedeline ek olarak defter bedeli de ödemesi gerekiyor. Kesin ödeme tutarları, 2027 yılına ilişkin resmî tarifeler yayımlandığında netleşecek.

2027 PASAPORT DEFTER BEDELİ NE KADAR OLACAK?

Pasaport başvurularında geçerlilik süresine göre belirlenen harcın dışında defter bedeli de alınıyor. 2027 yılı için yayımlanan bazı hesaplamalarda, 1.350,10 TL esas alınarak defter bedelinin 1.725,80 TL'ye yükseleceği öngörülüyor.

Bununla birlikte Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün resmî sayfasında 2026 defter bedeli 1.351 TL olarak belirtiliyor. Bu tutara yüzde 27,83 artış uygulandığında yaklaşık 1.727 TL ortaya çıkıyor. Dolayısıyla kesinleşmiş 2027 defter bedeli henüz bulunmuyor.

2027 PASAPORT HARCI VE DEFTER BEDELİ TOPLAM KAÇ TL?

Pasaport maliyeti, geçerlilik süresine göre belirlenen harç ile defter bedelinin toplamından oluşuyor. Resmî 2026 defter bedeli üzerinden hesaplanan yaklaşık 1.727 TL'lik tutar esas alındığında 2027 yılı için tahmini toplamlar şöyle:

6 aylık pasaport: 5.314,50 TL

1 yıllık pasaport: 6.972 TL

2 yıllık pasaport: 10.289,80 TL

3 yıllık pasaport: 13.891,30 TL

10 yıllık pasaport: 18.869,50 TL

Bu toplamlar tahmini hesaplamalardır. Defter bedelinin ve harçların kesin tutarları resmî düzenlemelerle belirlenecek.

2027 PASAPORT ZAMMI NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

Yeni pasaport harç tarifesinin 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren uygulanması öngörülüyor. Yeniden değerleme oranı, her yıl ekim ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin 12 aylık ortalamalara göre değişimine dayanarak hesaplanıyor.

Ancak Cumhurbaşkanının kanuni sınırlar içerisinde belirli harçların artış oranlarını değiştirme yetkisi bulunuyor. Bu nedenle yüzde 27,83 üzerinden hesaplanan tutarlar, nihai ödeme miktarları olarak değerlendirilmemeli.

PASAPORT HARÇLARI NEREDEN ÖDENİR?

Pasaport harçları ve defter bedelleri, Gelir İdaresi Başkanlığının elektronik ödeme sistemi üzerinden, anlaşmalı bankalardan, PTT şubelerinden veya vergi dairelerinden ödenebiliyor.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre ödeme bilgileri başvuru sırasında sistem üzerinden görüntülenebiliyor. Başvuru sahiplerinin ayrıca ödeme dekontu sunması gerekmiyor.