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Anasayfa Haber Özel Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam var mı, yeni bölüm neden yok?

Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam var mı, yeni bölüm neden yok?

TRT 1'in sevilen tarih dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı'nın takipçileri, 3 Kasım Salı günü yeni bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. Galatasaray-Stuttgart karşılaşması nedeniyle kanalın akşam yayın planında değişiklik bulunurken dizinin 91. bölümünün yayın tarihi de gündeme geldi. TRT 1'in resmi internet sitesinde dizi için saat 23.00 bilgisi yer alıyor.

Haber Özel Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2026 13:37 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2026 13:38
Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam var mı, yeni bölüm neden yok?

TRT 1 ekranlarının sevilen yapımları arasında yer alan Mehmed: Fetihler Sultanı'nın yeni bölüm tarihi, 3 Kasım 2026 Salı günü izleyicilerin gündemine geldi. Her hafta yeni bölümüyle ekranlara gelen dizinin takipçileri, bu akşam televizyon karşısına geçmeden önce yayın akışını araştırmaya başladı. Özellikle 91. bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağı, dizinin neden normal saatinde ekrana gelmeyeceği ve yeni bölümün hangi tarihte izleyiciyle buluşacağı merak konusu oldu. TRT 1'in 3 Kasım yayın programında UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanının bulunması, Mehmed: Fetihler Sultanı'nın bu haftaki yayın düzenini de gündeme taşıdı.

MEHMED: FETİHLER SULTANI BU AKŞAM VAR MI?

Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam var mı sorusu, 3 Kasım Salı gününün en çok araştırılan televizyon başlıklarından biri oldu. TRT 1'in resmi yayın akışında saat 20.45'te Galatasaray-Stuttgart karşılaşması bulunuyor. Futbol mücadelesinin ardından saat 23.00 için Mehmed: Fetihler Sultanı tekrar bölüm yayını listeleniyor.

MEHMED: FETİHLER SULTANI 91. BÖLÜM NEDEN YOK?

Mehmed: Fetihler Sultanı'nın 91. bölümünü bekleyen izleyicilerin gündemindeki bir diğer konu ise yayın takvimindeki değişiklik. 3 Kasım Salı günü TRT 1 ekranlarında Galatasaray ile Stuttgart arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması yayınlanacak.

MEHMED: FETİHLER SULTANI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin takipçileri şimdi 91. bölümün yayın tarihine odaklandı. Mehmed: Fetihler Sultanı normal yayın düzeninde salı günleri TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Bu takvim dikkate alındığında yeni bölüm için öne çıkan tarih 10 Kasım 2026 Salı olarak değerlendiriliyor.

3 KASIM TRT 1 YAYIN AKIŞI

Mehmed: Fetihler Sultanı'nın yeni bölümünü bekleyen izleyiciler, TRT 1'in 3 Kasım Salı tarihli yayın programını da araştırıyor. Günün akşam kuşağında Galatasaray-Stuttgart karşılaşması öne çıkarken, maç sonrasında dizinin yayını listeleniyor.

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Maç Önü

20.45 Galatasaray - Stuttgart

23.00 Mehmed: Fetihler Sultanı

MEHMED: FETİHLER SULTANI KONUSU NEDİR?

Başrolünde Serkan Çayoğlu'nun yer aldığı Mehmed: Fetihler Sultanı, Osmanlı tarihinin önemli hükümdarlarından Fatih Sultan Mehmed'in hayatını konu alıyor. Yapımda genç yaşta tahta çıkan Sultan Mehmed'in devlet yönetimindeki mücadelesi, askeri stratejileri, siyasi hamleleri ve İstanbul'un fethine uzanan tarihi süreç anlatılıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mirza Uğurlu'yu esir alan Sultan Mehmed, Uzun Hasan'a gönderdiği mektupla hem barışın şartlarını ortaya koyar hem de Roma seferindeki kararlılığını gösterir. Ancak Akkoyunlu sarayında savaş isteyenlerin başka hesapları vardır. Mehmed, Uzun Hasan'ı barışa ikna edip Roma yolunu açabilecek mi?

Öte yandan Sultan Mehmed, iki devleti savaşın eşiğine getiren tertibin arkasındaki isimlere ulaşmıştır. Rum Mehmed Paşa aracılığıyla yürüttüğü plan, Tebriz sarayındaki dengeleri değiştirecek bir süreci başlatırken Zeno da Konstantiniyye'de yeni bir suikast hazırlığındadır. Mehmed, kendisine karşı kurulan bu tehlikeli oyunu bozabilecek mi?

Karaman'da ise Uzun Hasan'ın oğlu Maksud, Süleyman'dan intikam almak için harekete geçer. Akkoyunlu kuvvetleriyle Osmanlı akıncılarını karşı karşıya getiren bu hamle, iki devlet arasında güçlükle sağlanan barışı yeniden tehdit etmektedir. Payitahtta torunu Selim için büyük bir sünnet şöleni hazırlatan Mehmed, bir yandan da devletin içinde büyüyen güç mücadelesiyle karşı karşıyadır. Peki Sultan Mehmed, hem doğudaki tehlikeleri hem de kendi payitahtında kurulan hesapları bertaraf ederek Roma ülküsüne bir adım daha yaklaşabilecek mi?

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