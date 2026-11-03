İstanbul'da 4 Kasım 2026 Çarşamba günü beklenen kuvvetli sağanak yağış nedeniyle öğrenciler ve veliler okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), kent genelinde yerel olarak kuvvetli yağış ve rüzgâr beklendiğini duyururken gözler İstanbul Valiliğine çevrildi. Peki, 4 Kasım tatil mi? İstanbul'da yarın okullar var mı, yok mu? İstanbul Valiliği son dakika tatil açıklaması yaptı mı? İşte ayrıntılar...

4 KASIM ÇARŞAMBA İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

3 Kasım 2026 Salı akşamı itibarıyla İstanbul'da 4 Kasım Çarşamba günü için açıklanmış bir okul tatili kararı bulunmuyor. İstanbul Valiliğinin eğitime ara verilmesine ilişkin yeni bir duyuru yapmaması durumunda ilkokul, ortaokul ve liselerde derslerin normal programında sürmesi bekleniyor.

Millî Eğitim Bakanlığının 2026-2027 eğitim öğretim yılı takviminde de 4 Kasım için planlanmış bir tatil yer almıyor. Bununla birlikte yağışların etkisine göre yetkili makamların yeni bir değerlendirme yapması mümkün.

İSTANBUL VALİLİĞİ 4 KASIM İÇİN TATİL AÇIKLAMASI YAPTI MI?

İstanbul Valiliği tarafından 4 Kasım Çarşamba günü eğitime ara verildiğini bildiren doğrulanmış bir resmî karar bulunmuyor. Bu nedenle mevcut bilgiler, İstanbul genelindeki okullarda eğitim öğretimin devam edeceğine işaret ediyor.

Ancak Meteoroloji'nin kuvvetli sağanak uyarısı nedeniyle gelişmeler takip ediliyor. Tatil kararı alınması halinde bunun kapsamı ve hangi eğitim kurumlarını etkileyeceği Valilik tarafından yapılacak duyuruyla kesinleşecek.

METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3 Kasım 2026 Salı günü saat 11.42'de yayımladığı 557 numaralı uyarıda Marmara Bölgesi'nde kuvvetli sağanak beklendiğini açıkladı. İstanbul'da 4 Kasım Çarşamba günü ilk saatlerden itibaren aralıklı ve yerel olarak kuvvetli yağışların görülebileceği belirtildi.

MGM'nin açıklamasına göre yağış miktarı bazı bölgelerde metrekareye 21-50 kilogram seviyesine ulaşabilecek. Öğleden sonra kuzey yönlerden kuvvetli rüzgâr ve yer yer kısa süreli fırtına beklenirken sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksama risklerine karşı uyarı yapıldı.

AKOM 4 KASIM İSTANBUL HAVA DURUMU İÇİN NE DEDİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 4 Kasım Çarşamba günü kentte gök gürültülü sağanak yağışın etkili olabileceğini bildirdi. Aktarılan tahminlerde çarşamba günü metrekareye 15-35 kilogram yağış düşebileceği belirtildi.

AKOM'un değerlendirmelerine göre yağışların sabah saatlerinden itibaren yeniden kuvvetlenmesi, hava sıcaklıklarının ise gün içinde düşmesi bekleniyor. Kuvvetli yağışın özellikle ulaşımda aksamalara ve su birikintilerine neden olabileceği ifade ediliyor.

4 KASIM ÇARŞAMBA İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

4 Kasım Çarşamba günü İstanbul'da aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü yağış bekleniyor. Güncel hava tahminlerinde en yüksek sıcaklık 16, en düşük sıcaklık ise yaklaşık 11 derece seviyesinde bulunuyor.

Yağış ihtimalinin sabah saatlerinde yükselmesi, öğleden sonra zaman zaman azalması ve akşam yeniden artması bekleniyor. MGM'nin kuvvetli yağış uyarısı 4 Kasım saat 03.00'ten 5 Kasım saat 06.00'ya kadar olan dönemi kapsıyor.

4 KASIM RESMÎ TATİL Mİ, OKULLARDA DERS VAR MI?

4 Kasım Çarşamba günü Türkiye genelinde resmî tatil değil. Millî Eğitim Bakanlığının yayımladığı çalışma takvimine göre öğrenciler için normal eğitim öğretim günleri arasında bulunuyor.

Hava şartları nedeniyle il veya ilçe genelinde ayrıca tatil kararı alınması durumunda ise ilgili yerlerde derslere ara verilebiliyor. Bu nedenle İstanbul'da uygulanacak son karar bakımından Valiliğin duyuruları belirleyici olacak.

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Millî Eğitim Bakanlığının açıkladığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım Cuma günü sona erecek.

Öğrenciler, hafta sonlarıyla birlikte toplam 9 günlük ara tatilin ardından 23 Kasım Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak. Dolayısıyla 4 Kasım Çarşamba günü ara tatil kapsamında bulunmuyor.